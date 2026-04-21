У Родри травма паха. Хавбек «Сити» не сыграет с «Бернли»

Родри получил травму паха.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прошел обследование в понедельник из-за проблем с пахом, сообщает ESPN. 

Испанец был заменен в концовке матча с «Арсеналом» (2:1) в 33-м туре АПЛ в воскресенье. 

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Родри, вероятно, пропустит выездной матч с «Бернли» в среду. 

«Думаю, он не будет готов к завтрашнему матчу, а дальше посмотрим по следующим играм. Возможно, вернется [в полуфинале Кубка Англии] с «Саутгемптоном» [в субботу], а может, через 12 дней [с «Эвертоном»]», – сказал Гвардиола. 

Что делать с Челестини?20335 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Ну бернли и без Родри на колени надо ставить. И, желательно, стату мячей набить норм… потому что, вполне вероятно, что остальные матчи будут очень плотными .
Неужели Пеп вспомнит, что у него существует еще и Нико Гонсалес и тот наконец получит хоть какие то добротные минуты?
Единственного из всего состава жаль игрока, который резко и будто безпричинно сел на банку.
Облажался, выйдя на замену в матче с ттх. И вроде потом сел на банку
Кстати, да. При чем даже в тех матчах, где Родри набирал форму, Пеп ему вообще никаких минут не давал
