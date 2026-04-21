У Родри травма паха. Хавбек «Сити» не сыграет с «Бернли»

Родри получил травму паха.

Полузащитник «Манчестер Сити » Родри прошел обследование в понедельник из-за проблем с пахом, сообщает ESPN.

Испанец был заменен в концовке матча с «Арсеналом» (2:1) в 33-м туре АПЛ в воскресенье.

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола сообщил, что Родри , вероятно, пропустит выездной матч с «Бернли » в среду.

«Думаю, он не будет готов к завтрашнему матчу, а дальше посмотрим по следующим играм. Возможно, вернется [в полуфинале Кубка Англии] с «Саутгемптоном» [в субботу], а может, через 12 дней [с «Эвертоном»]», – сказал Гвардиола.