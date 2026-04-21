Поль Погба: «Бруну в «Ман Сити» был бы в тройке претендентов на «Золотой мяч». Но если ты не побеждаешь, о тебе не вспоминают»
Поль Погба считает, что Бруну Фернандеш не до конца раскрыл свой потенциал.
«Может ли Бруну Фернандеш делать больше, чем сейчас делает в «Манчестер Юнайтед»? Думаешь, в другой команде Бруну не был бы в тройке претендентов на «Золотой мяч»?
Я думаю, что если взять его в «Сити», то он будет в тройке, учитывая его статистику, уровень игры и все остальное. Но если ты не побеждаешь, то о тебе и не вспоминают», – сказал хавбек «Монако» в интервью Рио Фердинанду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sportbible
Бруну самая больша легенда МЮ и абсолютно лучший игрок эпохи пост Ферги.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Он имеет ввиду период с 2013 года по сей день
Встал бы в Сити, как влитой.
Погда, это о тебе не вспоминают, даже в случае победы на ЧМ с тобой. Бруно уже себя увековечил в МЮ и добавит, если побьет рекорд по голевым передачам за сезон)
Погба вообще то говорит о том, что Бруно не смог побороться за Золотой мяч, а не о том, что он не стал легендой МЮ.
Честно говоря, даже не прочитал и чисто на заголовок отреагировал. Понял
ну это понятно, играй Бруно с хорошим нападением то цифры были бы как у Де Брюйне
Де Брюйне не просто умел хорошо пасовать. Он умел на поле все и везде успевал пока физуха позволяла. А вашего Фернандеша попросили мячик отбирать у соперника так сразу красные одну за другой хватать начал
Цифры у него и так топовые, вопрос в том, что его команда не конкурирует за главные трофеи. А в такой ситуации какие цифры не давай, Золотого мяча не получить.
Как же был прав Фергюсон, в отношении этого персонажа.
Точно, Погба же есть в Монако
Может в каких-то клубах о нем и не будут вспоминать, но это точно не относится к Манчестер Юнайтед.
допингист прав - о Погбе никто не вспоминает
В Сити он бы пасовал поперек поля на 3 метра, Пеп такое любит. Ну еще пару лет назад точно.
А про тебя как и про всех твоих корешей, типо Санчо и Лингза давно забыли, потому что вы недисциплинированные клоуны и понторезы. Трудяг и бойцов, типа Бруну и Скотта фаны запомнили навсегда.
