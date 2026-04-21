Поль Погба: «Бруну в «Ман Сити» был бы в тройке претендентов на «Золотой мяч». Но если ты не побеждаешь, о тебе не вспоминают»

Поль Погба: в «Сити» Бруну был бы одним из претендентов на «Золотой мяч».

Поль Погба считает, что Бруну Фернандеш не до конца раскрыл свой потенциал.

«Может ли Бруну Фернандеш делать больше, чем сейчас делает в «Манчестер Юнайтед »? Думаешь, в другой команде Бруну не был бы в тройке претендентов на «Золотой мяч »?

Я думаю, что если взять его в «Сити », то он будет в тройке, учитывая его статистику, уровень игры и все остальное. Но если ты не побеждаешь, то о тебе и не вспоминают», – сказал хавбек «Монако» в интервью Рио Фердинанду.