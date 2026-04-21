Экитике опубликовал сгенерированное изображение, как он в слезах смотрит на поврежденный кубок мира. Форвард «Ливерпуля» пропустит ЧМ-2026 из-за разрыва ахилла

Форвард «Ливерпуля» пропустит ЧМ-2026 из-за разрыва ахилла
23-летний форвард травмировался в 1-м тайме ответного матча с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник (0:2). Игрок получил травму ахиллова сухожилия, пропустит оставшиеся матчи мерсисайдцев в нынешнем сезоне и не сыграет на чемпионате мира.
Экитике опубликовал сгенерированное изображение, на котором он в форме сборной Франции в слезах смотрит на поврежденный кубок мира.
«Я выбыл. Я скоро вернусь 🩶», – написал Юго.
Фото: инстаграм Экитике
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Юго Экитике
Очень жаль, что не сыграет… французы и без него сильны, но с ним эта сборная выглядела бы еще круче.
Классный игрок. Жаль не будет его в ЧМ. Скорейшего выздоровления...
жаль Экитике, сломался на ровном месте
Что за проклятие на Ливерпуле в этом сезоне. Экитике 2-3 раза травму получил. Исак тоже 2 раз вроде, Фримпонг 3-4 раза. Про других молчу
