Экитике опубликовал сгенерированное изображение, как он в слезах смотрит на поврежденный кубок мира. Форвард «Ливерпуля» пропустит ЧМ-2026 из-за разрыва ахилла

Экитике опубликовал фото, как он в слезах смотрит на поврежденный кубок мира.

Нападающий «Ливерпуля » Юго Экитике опубликовал пост о том, что он пропустит ЧМ-2026 .

23-летний форвард травмировался в 1-м тайме ответного матча с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов во вторник (0:2). Игрок получил травму ахиллова сухожилия, пропустит оставшиеся матчи мерсисайдцев в нынешнем сезоне и не сыграет на чемпионате мира.

Экитике опубликовал сгенерированное изображение, на котором он в форме сборной Франции в слезах смотрит на поврежденный кубок мира.

«Я выбыл. Я скоро вернусь 🩶», – написал Юго.

Фото: инстаграм Экитике

Экитике сломался без контакта – ахилл? Рискует вылететь чуть ли не на год