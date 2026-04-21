Осинькин о трех победах «Сочи» подряд: «Мы хотим показать, что нас рано «хоронили», что мы боремся и живы. То, как сейчас ребята отдаются всему, – очень красивая история»
Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о трехматчевой победной серии команды в Мир РПЛ.
Сегодня сочинцы обыграли «Крылья Советов» (2:1) в 26-м туре. На данный момент команда с 18 очками занимает последнее место в таблице.
«Я знаю, что три победы подряд у нас не было достаточно давно. И самое ценное, что это происходит в такой момент.
Мы хотим показать, что нас рано «хоронили», что мы боремся и живы. То, как сейчас ребята отдаются всему, – это очень красивая история. Что касается профессионализма – прямо идеальная», – сказал Осинькин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
удачи, Игорь Витальевич!