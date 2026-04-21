Осинькин о трех победах «Сочи» подряд: «Мы хотим показать, что нас рано «хоронили», что мы боремся и живы. То, как сейчас ребята отдаются всему, – очень красивая история»

Осинькин о «Сочи»: хотим показать, что нас рано «хоронили».

Главный тренер «Сочи » Игорь Осинькин высказался о трехматчевой победной серии команды в Мир РПЛ .

Сегодня сочинцы обыграли «Крылья Советов » (2:1) в 26-м туре. На данный момент команда с 18 очками занимает последнее место в таблице.

«Я знаю, что три победы подряд у нас не было достаточно давно. И самое ценное, что это происходит в такой момент.

Мы хотим показать, что нас рано «хоронили», что мы боремся и живы. То, как сейчас ребята отдаются всему, – это очень красивая история. Что касается профессионализма – прямо идеальная», – сказал Осинькин.