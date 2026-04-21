Орлов о ЦСКА: «Челестини просил взять в штаб его жену, она теперь аналитик. В СССР на работу супругов в одной организации смотрели неважно. Это тоже вбивает конфликтные ситуации в клубе»
Геннадий Орлов: в ЦСКА конфликтные ситуации из-за жены Челестини в штабе.
Геннадий Орлов объяснил проблемы, возникшие у Фабио Челестини во главе ЦСКА в последние месяцы.
«У Челестини еще другая история. Он попросил, чтобы ЦСКА взял в штаб его жену. Она теперь в роли аналитика выступает… У нас когда-то правило было в Советском Союзе: если муж и жена работали в одной организации – на это всегда смотрели неважно. Но вот в ЦСКА это есть. Это тоже вбивает конфликтные ситуации внутри клуба.
Сейчас Челестини растерялся. Он же и с Мойзесом рассорился. Ну и он не знал про паузу в два с половиной месяца. Хорошо подвел команду к первым играм сезона, а сейчас они сели, устали.
Челестини не знает наш, российский вариант, когда два с половиной месяца зимой надо готовить команду», – сказал комментатор в эфире «Радио «Зенит».
Что делать с Челестини?11100 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Поэтому фильм "Служебный роман" заканчивается до момента бракосочетания главных героев 🙂
Ой, а полупарень в полукедах, с сережками в ушах и шапочке не понятной, на бровке у Балтики скачет, сынок Талалаева, это нормально, он в какой роли выступает ? Ну и, Орлову про сто помощников Семака, лучше рассказать.
дядя Гена всё обо всех знает
Что это ты зачастил в район дирекции? Внедряешь в жизнь мой план?
Хочет нахапаться перед вокзалом и ртом и .опой,таких денежек он больше как тренер нигде и никогда не получит,как в своё время заработал ,,рыжее чудо,, в ,,Спартаке,,.Нужно больше нашим спецом доверять,а этих варяг хватает на несколько матчей,и они начинают думать о отступных
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем