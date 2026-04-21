Орлов о ЦСКА: «Челестини просил взять в штаб его жену, она теперь аналитик. В СССР на работу супругов в одной организации смотрели неважно. Это тоже вбивает конфликтные ситуации в клубе»

Геннадий Орлов объяснил проблемы, возникшие у Фабио Челестини во главе ЦСКА в последние месяцы.

«У Челестини еще другая история. Он попросил, чтобы ЦСКА взял в штаб его жену. Она теперь в роли аналитика выступает… У нас когда-то правило было в Советском Союзе: если муж и жена работали в одной организации – на это всегда смотрели неважно. Но вот в ЦСКА это есть. Это тоже вбивает конфликтные ситуации внутри клуба.

Сейчас Челестини растерялся. Он же и с Мойзесом рассорился. Ну и он не знал про паузу в два с половиной месяца. Хорошо подвел команду к первым играм сезона, а сейчас они сели, устали.

Челестини не знает наш, российский вариант, когда два с половиной месяца зимой надо готовить команду», – сказал комментатор в эфире «Радио «Зенит».