«Ливерпуль» рассматривает Коло-Муани как замену Салаху. «Ювентус» хочет подписать форварда летом (La Gazzetta dello Sport)

«Ливерпуль » рассматривает Рандаля Коло-Муани в качестве возможной замены Мохамеду Салаху , покидающему клуб в конце сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По словам источника, в возвращении форварда «ПСЖ », выступающего за «Тоттенхэм » на правах аренды, также заинтересован «Ювентус». Коло-Муани был арендован туринцами в прошлом сезоне, и в предстоящее трансферное окно итальянский клуб намерен осуществить полноценный трансфер француза.

«Бьянконери» рассчитывают на желание самого игрока вернуться в Турин, однако важное значение будет иметь участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что сумма трансфера Коло-Муани может составить около 35 млн евро, а его зарплата – примерно 7 млн евро в год. «Ювентус» ведет активные переговоры с окружением игрока.

В текущем сезоне АПЛ Коло-Муани забил 1 гол и отдал 1 ассист в 25 матчах.