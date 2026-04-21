  «Ливерпуль» рассматривает Коло-Муани как замену Салаху. «Ювентус» хочет подписать форварда летом (La Gazzetta dello Sport)
«Ливерпуль» рассматривает Коло-Муани как замену Салаху. «Ювентус» хочет подписать форварда летом (La Gazzetta dello Sport)

«Ливерпуль» и «Ювентус» заинтересованы в Коло-Муани .

«Ливерпуль» рассматривает Рандаля Коло-Муани в качестве возможной замены Мохамеду Салаху, покидающему клуб в конце сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. 

По словам источника, в возвращении форварда «ПСЖ», выступающего за «Тоттенхэм» на правах аренды, также заинтересован «Ювентус». Коло-Муани был арендован туринцами в прошлом сезоне, и в предстоящее трансферное окно итальянский клуб намерен осуществить полноценный трансфер француза. 

«Бьянконери» рассчитывают на желание самого игрока вернуться в Турин, однако важное значение будет иметь участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что сумма трансфера Коло-Муани может составить около 35 млн евро, а его зарплата – примерно 7 млн евро в год. «Ювентус» ведет активные переговоры с окружением игрока. 

В текущем сезоне АПЛ Коло-Муани забил 1 гол и отдал 1 ассист в 25 матчах. 

Огонь стата в апл, в 6 раз меньше, чем у никакого Салаха, вот замена то.
Я не пойму этот Коло Муани мёдом намазан или что? Один за другим топ клубы забирают это бревно. Нигде ничего не показывал. Еще и Дешам до сих пор вызывает в сборную 🤦
В Юве временами был неплох. Жаль, что Псж до последнего в переговорах упирались и ему пришлось в Тоттенхэм идти
И как правоногий ЦН заменит левоногого вингера🤷‍♂️
Как центральный нападающий может заменить вингера?)
он и вингер лол
Видел я его на месте вингера. Это жеж не Салах совсем
Лучше уж Дарвина вернуть
Переоцененный мусор
Это прикол какой-то? Чем он так всем нравится? Раньше таким Мората был, но тот хоть забивал
Не верю ,да и в Ювентус его если и брать ,то не основным
Влаховича скорее всего продлят, еще Левандовски ведут.
25 матча 1 гол 1 ассист - замена Салаху!)
