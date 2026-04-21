ЦСКА после аута пропустил от «Ростова» – Данилов головой скинул мяч к своим воротам, Роналдо с лету пробил мимо Торопа

6

ЦСКА после розыгрыша аута пропустил от «Ростова» в домашнем матче 26-го тура Мир РПЛ.

На 36-й минуте игры полузащитник гостей Константин Кучаев руками забросил мяч в штрафную москвичей. Защитник дончан Виктор Мелехин сыграл головой, затем головой сыграл защитник красно-синих Кирилл Данилов. После его касания мяч стал падать на угол вратарской, откуда вингер Роналдо дос Сантос с лету пробил в дальний угол мимо голкипера Владислава Торопа.

«Ростов» открыл счет в матче – 1:0.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoРостов
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoВиктор Мелехин
logoКонстантин Кучаев
logoРоналдо дос Сантос
logoВладислав Тороп
logoКирилл Данилов
6 комментариев
Можно поздравить с первым привозом Данилова
Дольше всех в центре обороны продержался, красавец!
Но все равно лучший игрок в команде в первом тайме
Парню 18, ему простительно. Да и верх он хорошо в матче снимает, но тут дал маху
Ну он в любом случае пока лучший в команде..
