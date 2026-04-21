«Росеньор будто проглотил словарь длинных слов, не узнаю его. Он выдает какую-то хрень. Люди переусложняют футбол, это не ракетостроение». Шон Дэвис раскритиковал бывшего партнера по «Фулхэму»

Шон Дэвис: Росеньор будто проглотил словарь длинных слов.

Бывший полузащитник «Фулхэма» Шон Дэвис дал оценку работе Лиэма Росеньора , его экс-одноклубника, во главе «Челси ».

«Я его даже не узнаю. Понятия не имею, кто этот парень. Он разговаривает так, будто проглотил словарь длинных слов.

Удачи ему. Многие могут его критиковать, но он реально пахал на посту тренера. Ему будет тяжело еще и потому, что он чернокожий тренер, получить шанс очень непросто. Взять хотя бы Эшли Коула: ему пришлось уехать в Италию, чтобы получить работу. Поэтому я уважаю то, что Росеньор прошел этот тяжелый путь.

Но некоторые слова и то, что он выдает… Это какая-то хрень. Я считаю, что сейчас люди переусложняют футбол, чтобы получить работу. Футбол – это не ракетостроение», – сказал Дэвис в подкасте Under The Cosh.