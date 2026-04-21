  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  «Росеньор будто проглотил словарь длинных слов, не узнаю его. Он выдает какую-то хрень. Люди переусложняют футбол, это не ракетостроение». Шон Дэвис раскритиковал бывшего партнера по «Фулхэму»
2

«Росеньор будто проглотил словарь длинных слов, не узнаю его. Он выдает какую-то хрень. Люди переусложняют футбол, это не ракетостроение». Шон Дэвис раскритиковал бывшего партнера по «Фулхэму»

Бывший полузащитник «Фулхэма» Шон Дэвис дал оценку работе Лиэма Росеньора, его экс-одноклубника, во главе «Челси».

«Я его даже не узнаю. Понятия не имею, кто этот парень. Он разговаривает так, будто проглотил словарь длинных слов.

Удачи ему. Многие могут его критиковать, но он реально пахал на посту тренера. Ему будет тяжело еще и потому, что он чернокожий тренер, получить шанс очень непросто. Взять хотя бы Эшли Коула: ему пришлось уехать в Италию, чтобы получить работу. Поэтому я уважаю то, что Росеньор прошел этот тяжелый путь.

Но некоторые слова и то, что он выдает… Это какая-то хрень. Я считаю, что сейчас люди переусложняют футбол, чтобы получить работу. Футбол – это не ракетостроение», – сказал Дэвис в подкасте Under The Cosh.

Кто выиграет Лигу чемпионов?45515 голосов
БаварияБавария
ПСЖПСЖ
АтлетикоАтлетико
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Sun
logoЧелси
logoШон Дэвис
logoпремьер-лига Англия
logoЛиэм Росеньор
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В футболе все давно придумано, Росеньор
Зато он отличный тренер по футболу.
Один из лучших.
И одевается со вкусом.
Симпатяга.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лиэм Росеньор: «Боссы «Челси» поддерживают меня и команду на 100%. Я совершал ошибки. Нужно видеть, где мы их допустили и где нужно улучшиться»
вчера, 16:28
Совладелец «Челси» Эгбали: «Мы поддерживаем Росеньора. У него есть задатки для успеха. Лиэм отлично начал, но последние 5-6 матчей сложились непросто»
17 апреля, 09:43
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Матида Зельвия» обыгрывает «Шабаб Аль-Ахли» – 1:0, Сома забил. ВидеоСпортс’’ показывает матч совместно с ТВ Старт
1 минуту назадВидео
Эскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера», «Юве», «Сассуоло», «Вероны», всего – 70 футболистов. Они заплатили более 194 000 евро за ужины, услуги девушек и веселящий газ
13 минут назад
Никки Батт: «Отношение Гарначо к делу в «МЮ» было позорным. В мое время его ставили бы на место на каждой тренировке. Он слишком задрал нос, его должны были приструнить»
20 минут назад
ЦСКА – «Ростов». 0:1 – Роналдо забил! Онлайн-трансляция
22 минуты назадLive
«Локомотив» сделал Воробьеву улучшенное предложение – больше 10 млн рублей в месяц (Metaratings)
34 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Алавес», «Барселона» сыграет с «Сельтой» в среду, «Эльче» – с «Атлетико»
44 минуты назадLive
Иван Ракитич: «Мне не нравится ВАР. Футбол не баскетбол, нельзя ждать три минуты, чтобы понять, можно ли праздновать. Ошибки – часть игры, надо уметь их принимать, совершенство недостижимо»
46 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Ростова», «Сочи» одолел «Крылья», в среду «Зенит» встретится с «Локо», в четверг «Краснодар» – со «Спартаком»
сегодня, 16:45Live
Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для экс-хавбека «Эспаньола» Агуадо по обвинению в изнасиловании сотрудницы клуба, штраф 65 000 евро, запрет на общение и надзор в течение 10 лет
сегодня, 16:38
«Сочи» выиграл три матча подряд в РПЛ, набрав 9 очков. В первых 23 турах было столько же
сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о ЦСКА: «Челестини просил взять в штаб его жену, она теперь аналитик. В СССР на работу супругов в одной организации смотрели неважно. Это тоже вбивает конфликтные ситуации в клубе»
2 минуты назад
ЦСКА после аута пропустил от «Ростова» – Данилов головой скинул мяч к своим воротам, Роналдо с лету пробил мимо Торопа
2 минуты назад
«Ливерпуль» рассматривает Коло-Муани как замену Салаху. «Ювентус» хочет подписать форварда летом (La Gazzetta dello Sport)
8 минут назад
Траффорд готов уйти из «Ман Сити», чтобы играть регулярно. Вратарь интересен «Брайтону» (Флориан Плеттенберг)
32 минуты назад
Бышовец о лимите: «Пять иностранцев на поле – нормальный вариант. Возьмите вертикаль: звезда на каждой позиции, как в сборной СССР: Кавазашвили – Шустиков – Воронин – Иванов – Стрельцов»
36 минут назад
Алан Дзагоев: «Головин перед ЧМ-2018 спрашивал: «Челси» или «Монако»?» Я ответил, что в «Челси» будет тяжелее, а «Монако» – это приятный город. Ну и насоветовал»
39 минут назад
Гальдамес шипами влетел в голову Зиньковскому в конце матча с «Сочи». Москалев показал защитнику «Крыльев» желтую, но удалил после ВАР
59 минут назадФото
Руслан Нигматуллин: «ЦСКА разочаровывает – это «заслуга» тренера. Челестини не справляется с работой. В клубе ждут конца сезона, чтобы поменять тренера»
сегодня, 16:45
«Сочи» выиграл три матча РПЛ подряд впервые с 2022 года
сегодня, 16:36
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Шабаб Аль-Ахли» против «Матида Зельвия»
сегодня, 16:15Live
Рекомендуем