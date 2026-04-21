Эскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера», «Юве», «Сассуоло», «Вероны», всего – 70 футболистов. Они заплатили более 194 000 евро за ужины, услуги девушек и веселящий газ

Экскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера» и «Ювентуса».

Появились новые детали в деле ликвидированной в Милане сети элитных эскорт-услуг, среди клиентов которой были футболисты Серии А.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что в деле замешаны не менее семидесяти футболистов. Им предлагали провести вечер в роскошном ресторане с девушками, а затем продолжить развлекаться в отелях и клубах. Среди игроков – представители «Интера », «Милана», «Ювентуса », «Сассуоло » и «Вероны». Их имена засекречены, так как в их действиях нет состава преступления.

Утверждается, что футболисты суммарно перевели на счета агентства мероприятий Ma.De Milano, базирующегося в городе Чинизелло-Бальсамо, провинция Милан, более 194 000 евро. В эту сумму входят ужины, эскорт-услуги, а также веселящий газ.