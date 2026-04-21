Эскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера», «Юве», «Сассуоло», «Вероны», всего – 70 футболистов. Они заплатили более 194 000 евро за ужины, услуги девушек и веселящий газ
Экскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера» и «Ювентуса».
Появились новые детали в деле ликвидированной в Милане сети элитных эскорт-услуг, среди клиентов которой были футболисты Серии А.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что в деле замешаны не менее семидесяти футболистов. Им предлагали провести вечер в роскошном ресторане с девушками, а затем продолжить развлекаться в отелях и клубах. Среди игроков – представители «Интера», «Милана», «Ювентуса», «Сассуоло» и «Вероны». Их имена засекречены, так как в их действиях нет состава преступления.
Утверждается, что футболисты суммарно перевели на счета агентства мероприятий Ma.De Milano, базирующегося в городе Чинизелло-Бальсамо, провинция Милан, более 194 000 евро. В эту сумму входят ужины, эскорт-услуги, а также веселящий газ.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
С обычной что в этом такого? Они не депутаты. В свободное время делают что хотят.в каждой стране есть такие и ими пользуются многие. Как женщины, так и мужчины.
Там девушка должна минимум 2к стоить + рестик с алкоголем и отель. Должно за ночь выходить не меньше 5к евро. Ну или 50 из 70 футболистов хватает компании друг друга.