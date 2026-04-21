  • Эскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера», «Юве», «Сассуоло», «Вероны», всего – 70 футболистов. Они заплатили более 194 000 евро за ужины, услуги девушек и веселящий газ
111

Эскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера», «Юве», «Сассуоло», «Вероны», всего – 70 футболистов. Они заплатили более 194 000 евро за ужины, услуги девушек и веселящий газ

Экскорт-услугами пользовались игроки «Милана», «Интера» и «Ювентуса».

Появились новые детали в деле ликвидированной в Милане сети элитных эскорт-услуг, среди клиентов которой были футболисты Серии А.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что в деле замешаны не менее семидесяти футболистов. Им предлагали провести вечер в роскошном ресторане с девушками, а затем продолжить развлекаться в отелях и клубах. Среди игроков – представители «Интера», «Милана», «Ювентуса», «Сассуоло» и «Вероны». Их имена засекречены, так как в их действиях нет состава преступления.

Утверждается, что футболисты суммарно перевели на счета агентства мероприятий Ma.De Milano, базирующегося в городе Чинизелло-Бальсамо, провинция Милан, более 194 000 евро. В эту сумму входят ужины, эскорт-услуги, а также веселящий газ.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
«Пфф, слабаки, даже по 3к евро на человека не набрали», прокомментировали наши паспортисты😎
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Пфф, слабаки, даже по 3к евро на человека не набрали», прокомментировали наши паспортисты😎
Были бы русские, гульнулибы на пару лямов😄😄
Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Пфф, слабаки, даже по 3к евро на человека не набрали», прокомментировали наши паспортисты😎
Дешевки европейские, ей-Богу
В их действиях нет состава преступления. На этом и расходимся
Ответ Sanya Alexandr-Sancho
В их действиях нет состава преступления. На этом и расходимся
а как же позавидовать?
С моральной стороны сложный вопрос.
С обычной что в этом такого? Они не депутаты. В свободное время делают что хотят.в каждой стране есть такие и ими пользуются многие. Как женщины, так и мужчины.
Ответ marchellinos
С моральной стороны сложный вопрос. С обычной что в этом такого? Они не депутаты. В свободное время делают что хотят.в каждой стране есть такие и ими пользуются многие. Как женщины, так и мужчины.
А чем моральный вопрос , если нет жены? Тем более, в Италии это легально . Тем более , родина таких понятий как «оргия» и «вакханалия» 🌝
Ответ kvint(ksk)
А чем моральный вопрос , если нет жены? Тем более, в Италии это легально . Тем более , родина таких понятий как «оргия» и «вакханалия» 🌝
Если в Италии это легально, то почему их ликвидировали и арестовали четырех человек?
Я так понимаю, футболисты "Интера" ходили к интердевочкам.
Ответ Подходцев.....
Я так понимаю, футболисты "Интера" ходили к интердевочкам.
а футболисты Юве - к старым синьорам
Ответ Glukinho
а футболисты Юве - к старым синьорам
А игроки Сассуола ограничивались оральным сексом.
Веселящий газ это когда батю за палец дергаешь?
Ответ Рома Катунин
Веселящий газ это когда батю за палец дергаешь?
если там в составе есть азот, то тогда близко
Порадуемся... Позавидуем)
Ясно. От меня что требуется?
Ответ Георгий Волков
Ясно. От меня что требуется?
Смотреть
Ответ Алексей Иванов
Смотреть
А ссылка есть?)))
Игрокам Сассуоло делали сассуоло
С Ювентуса на всякий случай решено снять 15 очков, так как связи игроков с эскортницами не были отражены в отчётности
Ответ Great Again
С Ювентуса на всякий случай решено снять 15 очков, так как связи игроков с эскортницами не были отражены в отчётности
Ни одно очко Ювентуса в результате скандала не пострадает.
Ответ Joey Ramone
Ни одно очко Ювентуса в результате скандала не пострадает.
Вот что не факт, то не факт))
Какая-то смешная цифра. 194 000 евро за 70 футболистов. По 2 700 евро на одного мужика. Либо эскорт совсем простецкий, либо тут какая-то ошибка.
Там девушка должна минимум 2к стоить + рестик с алкоголем и отель. Должно за ночь выходить не меньше 5к евро. Ну или 50 из 70 футболистов хватает компании друг друга.
Ответ TiGra
Какая-то смешная цифра. 194 000 евро за 70 футболистов. По 2 700 евро на одного мужика. Либо эскорт совсем простецкий, либо тут какая-то ошибка. Там девушка должна минимум 2к стоить + рестик с алкоголем и отель. Должно за ночь выходить не меньше 5к евро. Ну или 50 из 70 футболистов хватает компании друг друга.
это взносы "за организацию", если я правильно понял. Остальное шло мимо кассы.
Ответ TiGra
Какая-то смешная цифра. 194 000 евро за 70 футболистов. По 2 700 евро на одного мужика. Либо эскорт совсем простецкий, либо тут какая-то ошибка. Там девушка должна минимум 2к стоить + рестик с алкоголем и отель. Должно за ночь выходить не меньше 5к евро. Ну или 50 из 70 футболистов хватает компании друг друга.
Предоплата. Остальное наличкой занесли.
Материалы по теме
В Милане ликвидировали сеть элитных эскорт-услуг, среди клиентов были футболисты Серии А из Ломбардии. Предлагались вечеринки в эксклюзивных клубах и сексуальные услуги в отелях
20 апреля, 12:59
Рекомендуем
Главные новости
Демирал из «Аль-Ахли»: «Судейство сумасшедшее. Решения всегда в пользу «Аль-Насра». Каждый сезон их подталкивают к титулам. Невероятно»
сегодня, 01:45
Роналду о саудовской лиге: «Выскажусь в конце сезона, вижу много плохого. Игроки публикуют жалобы – это неправильно. Должны подавать пример и для Европы, если хотим конкурировать с ними»
сегодня, 01:15
Демирал из «Аль-Ахли» после 0:2 от «Аль-Насра» Роналду: «Впервые на их стадионе есть медаль Лиги чемпионов😅»
сегодня, 00:28Фото
Саттон о пенальти в игре с «Атлетико»: «Шокирующие решения не в пользу «Арсенала». Мяч отскочил от голени Уайта, Ганцко наступил на стопу Эзе – контакт был»
вчера, 22:04
Артета про отмену пенальти на Эзе: «Был явный контакт, это против правил. Судья не должен менять решение, если момент приходится смотреть 13 раз. Эта ошибка меняет ход противостояния»
вчера, 21:59
Симеоне недоволен пенальти в ворота «Атлетико»: «Контакт был минимальным, а это полуфинал ЛЧ. В 1-м тайме игра была равной, во 2-м мы были лучше «Арсенала»
вчера, 21:50
Артета про 1:1 с «Атлетико»: «Чистый пенальти на Эзе, не понимаю, почему отменили. Первые два назначены по делу, хотя в АПЛ бы их не дали»
вчера, 21:40
Гризманн признан лучшим игроком матча «Атлетико» – «Арсенал»
вчера, 21:20
«Арсенал» повторил свою рекордную серию без поражений в ЛЧ. У команды Артеты 10 побед и 3 ничьих в этом сезоне
вчера, 21:05
«У меня 5 ЛЧ». Роналду ответил фанатам «Аль-Ахли», напомнившим Криштиану о двух подряд победах в азиатской ЛЧ
вчера, 21:03Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» доволен ничьей против «Атлетико». Артета не хотел проиграть в первом матче – понимаю его подход». Уорнок об игре в ЛЧ
59 минут назад
Альварес быстрее всех из аргентинцев забил 25 голов в ЛЧ – за 41 матч. Месси сделал это за 42 игры, Агуэро – за 48
сегодня, 01:30
Евгений Ловчев: «Захарян сломал свою карьеру ради перехода за границу. Любой ценой ехать в Европу – не выход. Надо уходить звездой за большие деньги, чтобы не могли на лавку посадить»
сегодня, 00:56
Радимов о «Пари НН»: «Шпилевский влетел с ноги в РПЛ и начал всех обучать играть в футбол. Это неприемлемо, даже если лучше всех понимаешь»
сегодня, 00:42
Дембеле и Гризманн – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
сегодня, 00:14
Джеррард о пенальти за руку Уайта: «Поведение Симеоне заставило Маккели передумать – все понимают, что это не было явной ошибкой. На судей повлиял вчерашний эпизод с рукой Дэвиса»
вчера, 22:08
Директор «Атлетико» Алемани после 1:1 с «Арсеналом»: «Нам не хватило удачи. Первый пенальти слишком легковесный – в еврокубках такие не назначают»
вчера, 21:56
Дьокереш после 1:1 с «Атлетико»: «Не знаю, почему отменили пенальти на Эзе, но я не видел ни один из них. Дома с нашими фанатами все будет иначе»
вчера, 21:46
«Атлетико» вдвое чаще «Арсенала» бил по воротам в матче ЛЧ – 18 ударов против 9. Гризманн попал в перекладину на 63-й
вчера, 21:36
Коке про 1:1 с «Арсеналом»: «Помимо сомнительного пенальти, они не причинили нам особого вреда. «Атлетико» может пройти дальше, играя на том же уровне»
вчера, 21:35
Рекомендуем