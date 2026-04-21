Никки Батт: «Отношение Гарначо к делу в «МЮ» было позорным. В мое время его ставили бы на место на каждой тренировке. Он слишком задрал нос, его должны были приструнить»

Никки Батт: в мое время Гарначо досталось бы на тренировках за такое поведение.

Никки Батт рад, что «Манчестер Юнайтед » продал Алехандро Гарначо «Челси » за 40 млн фунтов.

«Больше всего мне нравится то, что «МЮ» его продал. Не думаю, что он так уж хорош. Но забудьте про его навыки – его отношение к делу в «МЮ» было позорным.

Вот почему люди выкладывают такие фото (Люк Шоу опубликовал кадр, на котором Гарначо проигрывает ему борьбу и падает на газон в недавнем матче между «МЮ» и «Челси» – Спортс”). Так бывает, если ты уходишь и проявляешь неуважение к партнерам и клубу.

Те игроки, с которыми росли мы, ставили бы его на место на каждой тренировке. Его бы били, его бы выносили с поля. Если он так вел себя, с ним бы очень плохо обращались. Но он бы усвоил урок и стал лучше.

Гарначо всегда был немного отстраненным. Он о себе слишком высокого мнения. Я считал, что в нем есть нечто особенное, и после попадания в основной состав он слишком быстро задрал нос. Слишком быстро стал суперзвездой.

Кто-то в клубе должен был его приструнить. Возможно, они и пытались, но он просто игнорировал их», – сказал экс-хавбек «МЮ» в подкасте The Good, The Bad and The Football.