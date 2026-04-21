  • Никки Батт: «Отношение Гарначо к делу в «МЮ» было позорным. В мое время его ставили бы на место на каждой тренировке. Он слишком задрал нос, его должны были приструнить»
Никки Батт рад, что «Манчестер Юнайтед» продал Алехандро Гарначо «Челси» за 40 млн фунтов.

«Больше всего мне нравится то, что «МЮ» его продал. Не думаю, что он так уж хорош. Но забудьте про его навыки – его отношение к делу в «МЮ» было позорным.

Вот почему люди выкладывают такие фото (Люк Шоу опубликовал кадр, на котором Гарначо проигрывает ему борьбу и падает на газон в недавнем матче между «МЮ» и «Челси» – Спортс”). Так бывает, если ты уходишь и проявляешь неуважение к партнерам и клубу.

Те игроки, с которыми росли мы, ставили бы его на место на каждой тренировке. Его бы били, его бы выносили с поля. Если он так вел себя, с ним бы очень плохо обращались. Но он бы усвоил урок и стал лучше.

Гарначо всегда был немного отстраненным. Он о себе слишком высокого мнения. Я считал, что в нем есть нечто особенное, и после попадания в основной состав он слишком быстро задрал нос. Слишком быстро стал суперзвездой.

Кто-то в клубе должен был его приструнить. Возможно, они и пытались, но он просто игнорировал их», – сказал экс-хавбек «МЮ» в подкасте The Good, The Bad and The Football.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Так и приструнили, провернули отличную сделку по его продаже, заодно Юнайтед и отомстил Челси за трансфер Маунта)
Ответ corazon blanco
Есть такое
Причём нос задрал как будто бы на ровном месте, просто потому что. Ну не считать же причиной тот случайный гол ножницами?!
Зачем? Если можно продать за много мешков денег
Батт как никто знает ситуацию
Комментарий удален модератором
Ответ hikkikomori
Комментарий удален модератором
Мы их внутреннюю кухню не знаем. Так что не нам судить
Есть такое.
