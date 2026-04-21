«Локомотив» сделал Воробьеву улучшенное предложение – больше 10 млн рублей в месяц (Metaratings)

«Локомотив» готов платить Воробьеву больше 10 млн рублей в месяц.

«Локомотив» пытается продлить контракт с Дмитрием Воробьевым.

По данным Metaratings, железнодорожники сделали форварду новое предложение: они готовы платить больше 10 млн рублей в месяц.

28-летний игрок пока раздумывает над тем, как поступить. Процесс также затягивается из-за того, что агент Воробьева сейчас не в Москве и не считает предложенные условия достаточно хорошими для того, чтобы приезжать на переговоры.