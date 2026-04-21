Бышовец о лимите: пять иностранцев – нормальный вариант.

Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец предложил свой вариант оптимального лимита на легионеров.

Министерство спорта РФ на прошлой неделе опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку максимум 12 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

«Если сокращать количество легионеров в клубах по одному человеку [в год], то надо долго ждать [расцвета российских футболистов]. Можно и не дожить.

Мой рецепт – надо все менять кардинально. Допустим, пять иностранцев [на поле] – это нормальный вариант.

Здесь есть такая позиция: у человека главное – хребет. И возьмите вертикаль: например, звезда на одном месте и звезда на другой позиции. К примеру, как в сборной СССР: Анзор Кавазашвили – Виктор Шустиков – Валерий Воронин – Валентин Иванов – Эдуард Стрельцов », – сказал Бышовец.