Траффорд готов уйти из «Ман Сити», чтобы играть регулярно. Вратарь интересен «Брайтону» (Флориан Плеттенберг)

Голкипер Джеймс Траффорд может покинуть «Манчестер Сити» после одного сезона в клубе.

По данным Флориана Плеттенберга, 23-летний англичанин открыт к уходу из команды, так как хочет играть регулярно. «Горожане» хотели бы сохранить его.

Траффорд входит в сферу интересов ряда английских клубов. «Брайтон» рассматривает его как идеальную замену Барту Вербрюггену, если футболист из Нидерландов будет продан.

Напомним, Джеймс был куплен у «Бернли» прошлым летом за 27 миллионов фунтов. Уже после его трансфера «Сити» подписал Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ», который и стал основным вратарем команды.

Траффорд провел 14 матчей во всех турнирах (в АПЛ – только 3), пропустил 10 голов, 7 раз сыграл на ноль и выиграл с клубом Кубок английской лиги. Его подробная статистика – здесь.

Что делать с Челестини?17528 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
После Болтона и Бернли есть смысл поиграть в Брайтоне, Борнмуте, Брентфорде, Блэкберне, Бирмингеме, Блэкпуле, Бристоле, Брэдфорде и Барнсли.
Хороший вратарь. Когда выходит, то картины не портит. А иногда и лучше смотрится, даже. Может, уговорят остаться, все-таки?
Продавайте Доннарумму. Оставьте воспитанника, он лучше во всем.
Ответ Ulukbek Kiyazov
Именно так и надо сделать, доллар кроме того, что ужасен в игре ногами, еще и частенько косячит. Траффорда отпускать нельзя, может стать вратарем Сити лет на 10, воспитанник. Уговорить остаться еще на год вторым с более частой ротацией, и следующим летом продавать доллара в Турцию.
Момент для торга выбран идеально)
Вербрюгена ПСЖ хочет
Ответ Okaka
да там кроме псж ещё и про интер с баварией слухи ходят, и про челси тоже
Ответ Хави Нагилов
Ну само собой Челси интересуется)
Траффорд перейдет в МЮ и будет играть на Олд Траффорде
Хороший вратарь, но Доннарума сильнее всё-таки
Правильно делает если не хочет сидеть на лавке.
Траффорд хороший молодой вратарь, тем более воспитанник Сити. Он из-за неопытности и желания показать себя с лучшей стороны прокосячил в нескольких матчах в начале сезона. По-моему, один эпизод связан с косяком Хусанова. Но он точно хорош и во некоторых аспектах даже лучше Доннаруммы.
Траффорд о роли второго вратаря «Ман Сити»: «Я ожидал не этого перед началом сезона. Такова реальность, я должен выложиться на полную»
15 февраля, 14:10
Траффорд и Ортега хотят уйти из «Ман Сити» зимой. Джеймс не получил обещанного места в старте, Штефан стал 4-м вратарем (Daily Mail)
1 декабря 2025, 18:42
