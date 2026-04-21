Траффорд готов уйти из «Ман Сити», чтобы играть регулярно. Вратарь интересен «Брайтону» (Флориан Плеттенберг)

Траффорд хочет уйти из «Ман Сити», чтобы играть регулярно.

Голкипер Джеймс Траффорд может покинуть «Манчестер Сити » после одного сезона в клубе.

По данным Флориана Плеттенберга, 23-летний англичанин открыт к уходу из команды, так как хочет играть регулярно. «Горожане» хотели бы сохранить его.

Траффорд входит в сферу интересов ряда английских клубов. «Брайтон » рассматривает его как идеальную замену Барту Вербрюггену , если футболист из Нидерландов будет продан.

Напомним, Джеймс был куплен у «Бернли» прошлым летом за 27 миллионов фунтов. Уже после его трансфера «Сити» подписал Джанлуиджи Доннарумму из «ПСЖ», который и стал основным вратарем команды.

Траффорд провел 14 матчей во всех турнирах (в АПЛ – только 3), пропустил 10 голов, 7 раз сыграл на ноль и выиграл с клубом Кубок английской лиги.