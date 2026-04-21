Алан Дзагоев: «Головин перед ЧМ-2018 спрашивал: «Челси» или «Монако»?» Я ответил, что в «Челси» будет тяжелее, а «Монако» – это приятный город. Ну и насоветовал»

Алан Дзагоев: Головин спрашивал – «Челси» или «Монако», ну я и насоветовал.

Алан Дзагоев высказался об игре Александра Головина за «Монако».

«Помню, перед ЧМ-2018 Саша спрашивал совета: «Челси» или «Монако»?» Я ответил: «Смотри сам. Но в «Челси» будет тяжелее – конкуренция гораздо выше. Они в любой момент могут продать Виллиана, а на его место подписать Роббена. А «Монако» – это приятный город, высокий уровень чемпионата, Лига чемпионов».

Ну и насоветовал. В итоге он лидер «Монако». У Жиркова в «Челси» все вроде хорошо складывалось, но в итоге вернулся в чемпионат России», – сказал экс-хавбек ЦСКА.