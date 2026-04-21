  • Алан Дзагоев: «Головин перед ЧМ-2018 спрашивал: «Челси» или «Монако»?» Я ответил, что в «Челси» будет тяжелее, а «Монако» – это приятный город. Ну и насоветовал»
Алан Дзагоев: «Головин перед ЧМ-2018 спрашивал: «Челси» или «Монако»?» Я ответил, что в «Челси» будет тяжелее, а «Монако» – это приятный город. Ну и насоветовал»

Алан Дзагоев высказался об игре Александра Головина за «Монако».

«Помню, перед ЧМ-2018 Саша спрашивал совета: «Челси» или «Монако»?» Я ответил: «Смотри сам. Но в «Челси» будет тяжелее – конкуренция гораздо выше. Они в любой момент могут продать Виллиана, а на его место подписать Роббена. А «Монако» – это приятный город, высокий уровень чемпионата, Лига чемпионов».

Ну и насоветовал. В итоге он лидер «Монако». У Жиркова в «Челси» все вроде хорошо складывалось, но в итоге вернулся в чемпионат России», – сказал экс-хавбек ЦСКА.

Что делать с Челестини?12737 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Дзагоева спросили пряник или печенье? Он ответил: печенье сладкое, а пряник круглый. Так и насоветовал.
Вас не просили проводить не смешную и некорректную аналогию, вы все равно провели. Вот и получилась фигня(
И вас не просили оценивать мою аналогию. А так аналогия классная. Дзагоев такой: там сложнее, а тут город прикольный. Логика 70 уровня. Сравнил мокрое с солёным.
Так-то Рыболевлев в Монако и Головин вице-капитан, а Абрамовича уже в Челси нет.
Кокорин похоже тоже спрашивал совета
у Мамаева?)
У мамаева- где самый лучший кофе
Ну и перешел бы в Челси, чередовал бы лазарет со скамейкой запасных и вернулся обратно в Россию. Так что все правильно сделал
В любом случае Монако - это "комфорт" на совсем другом уровне сопротивления, чем в РПЛ. Жаль только, что ни разу за эти годы не было банды, как с Мбаппе и Бернарду, чтобы побороться за чемпионство. А так Головин собрал уже 4 сезона с медалями, это достижение из отечественных футболистов его поколения перекроет разве что Сафонов.
Головин в Монако - 262 игры, 0 титулов
Захарян в Сосьедаде- 64 игры, 1 титул
Какого Роббена? он уже в 2019 карьеру закончил
Алан говорит условно. Что Челси в любой момент может на место хорошего Головина купить звезду, и Головин осядет в глубоком запасе
Монако не город, а княжество
Полегче. Это всё таки футболист.
Жирков попал в Челси времён праймового Эшли Коула. Головин бы тоже рисковал в запасе осесть. Монако оказался хорошим компромиссом
Материалы по теме
«Барса» подтвердила травму задней поверности бедра у Ямаля. Вингер выбыл до конца сезона, но будет готов к ЧМ
53 секунды назад
ФИФА не собирается менять Иран на Италию на ЧМ-2026, несмотря на предложение спецпосланника Трампа
17 минут назад
Дркушич об игре Дурана за «Зенит»: «Тоже не знаю, как это комментировать. Я бы не смог пробежать меньше вратаря, наверное»
20 минут назад
Агент Тюкавина: «Игра «Динамо» вообще не радует, и предпосылок для улучшения я не вижу. Гусев не заслужил должность в новом сезоне, на мой взгляд»
35 минут назад
У Милитао и Гюлера травмы мышц задней поверхности бедра. Футболисты «Реала» выбыли до конца сезона
48 минут назад
Сафонов получил 6 баллов из 10 от L’Equipe за сухой матч с «Нантом». Хвича – лучший в составе «ПСЖ», Забарный – один из худших
сегодня, 10:56
Арбелоа о том, что Мбаппе лайкнул пост о возвращении Моуринью в «Реал»: «Лайкает он Жозе или Джулию Робертс, мне все равно»
сегодня, 10:36
Тренер «Зенита» Оливейра о судействе: «Несправедливые решения принимают не только в этом сезоне – так уже пять лет. Когда судьи ошибаются против нас, их меньше наказывают»
сегодня, 10:25
Дивеев об 11-метровом с «Локо»: «Врать не собираюсь – я не почувствовал касания, вот в чем прикол. Как у нас вообще пенальти трактуются? Просто интересно, что они скажут»
сегодня, 10:01
Поддержите своего любимого спортивного блогера! Номинируйте его на Премию Трибуны 2025/26
сегодня, 10:00
