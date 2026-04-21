  • Иван Ракитич: «Мне не нравится ВАР. Футбол не баскетбол, нельзя ждать три минуты, чтобы понять, можно ли праздновать. Ошибки – часть игры, надо уметь их принимать, совершенство недостижимо»
Иван Ракитич: «Мне не нравится ВАР. Футбол не баскетбол, нельзя ждать три минуты, чтобы понять, можно ли праздновать. Ошибки – часть игры, надо уметь их принимать, совершенство недостижимо»

– Вам нравится ВАР?

– Не нравится. В футболе мне нравятся эмоции, их непосредственность. Также мне нравятся ошибки, которые совершают игроки. Их могут совершать и судьи – надо уметь их принимать, это часть игры, совершенство недостижимо.

Мне нравятся эмоции, а ВАР лишил нас их части. Современный футбол изменился с появлением ВАР, системы автоматического определения голов и других мер. Но футбол не баскетбол или другой вид спорта: нельзя ждать три минуты, чтобы понять, можно ли праздновать, – сказал экс-хавбек «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
22 комментария
Ошибки не должны быть частью игры!
Ответ TheCasper13
Тогда и оправдания ошибкам судей не должны быть при наличии ВАР, сразу отстранять и банить желательно на побольше.
Ответ TheCasper13
Типа с ВАРом ошибок не стало? :)))
Если бы был ВАР всегда, то (возможно) не видали бы свои титулы Аргентина (рука бога) и Англия (дичайшая ошибка бокового судьи Тофика Бахрамова) и таких примеров много! Тот же гол Лэмпарда сборной Германии....
Ответ Амин Чич
И Барселона.
Ответ Амин Чич
Дичайшая ошибка по твоему мнению?)) До сих нет однозначной позиции. А у позьзователя спорта есть) немцы потом еще один за щеку получили
Если бы ВАР срабатывал мгновенно, это было бы ок, а сидеть ждать - прям вообще meh. Пару рады только жиробасы, не посещающие стадион от слова совсем
С Варом споров стало больше. Одни и те же эпизоды по разному трактуются
