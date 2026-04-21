Иван Ракитич: «Мне не нравится ВАР. Футбол не баскетбол, нельзя ждать три минуты, чтобы понять, можно ли праздновать. Ошибки – часть игры, надо уметь их принимать, совершенство недостижимо»

Иван Ракитич: не люблю ВАР.

Иван Ракитич выступил против использования видеоповторов.

– Вам нравится ВАР?

– Не нравится. В футболе мне нравятся эмоции, их непосредственность. Также мне нравятся ошибки, которые совершают игроки. Их могут совершать и судьи – надо уметь их принимать, это часть игры, совершенство недостижимо.

Мне нравятся эмоции, а ВАР лишил нас их части. Современный футбол изменился с появлением ВАР, системы автоматического определения голов и других мер. Но футбол не баскетбол или другой вид спорта: нельзя ждать три минуты, чтобы понять, можно ли праздновать, – сказал экс-хавбек «Барселоны».