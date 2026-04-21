  • Гальдамес шипами влетел в голову Зиньковскому в конце матча с «Сочи». Москалев показал защитнику «Крыльев» желтую, но удалил после ВАР
Гальдамес шипами влетел в голову Зиньковскому и получил красную карточку.

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес был удален на 97-й минуте матча с «Сочи» (1:2). 

Чилиец в борьбе за мяч высоко поднял ногу и попал в голову Антону Зиньковскому. 

Главный арбитр Владимир Москалев сначала показал Гальдамесу желтую карточку, однако изменил решение после ВАР. 

Отметим, что «Крылья Советов» к этому моменту остались вдевятером. Первое удаление у самарцев случилось на 82-й минуте – вторую желтую получил Сергей Бабкин. 

Через две минуты после удаления Гальдамеса сочинцы забили победный гол.

Скриншоты: кадры трансляции «Матч Премьер»

Зачем так летел Томас? Не понимаю. Игрок к нему спиной, поставь корпус, ну подтолкни на крайний случай, чтобы помешать принять комфортно. Но так лететь шипами поднятой ногой в направлении головы...
Не понимаю
Вообще не понимаю, как можно переиграть столько времени ? Че за дичь то
сПартак придумал "весеннего чемпиона", а Сочи решили отнять у них этот титул. 😅
