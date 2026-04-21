Гальдамес шипами влетел в голову Зиньковскому в конце матча с «Сочи». Москалев показал защитнику «Крыльев» желтую, но удалил после ВАР
Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес был удален на 97-й минуте матча с «Сочи» (1:2).
Чилиец в борьбе за мяч высоко поднял ногу и попал в голову Антону Зиньковскому.
Главный арбитр Владимир Москалев сначала показал Гальдамесу желтую карточку, однако изменил решение после ВАР.
Отметим, что «Крылья Советов» к этому моменту остались вдевятером. Первое удаление у самарцев случилось на 82-й минуте – вторую желтую получил Сергей Бабкин.
Через две минуты после удаления Гальдамеса сочинцы забили победный гол.
Скриншоты: кадры трансляции «Матч Премьер»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс
