Гальдамес шипами влетел в голову Зиньковскому в конце матча с «Сочи». Москалев показал защитнику «Крыльев» желтую, но удалил после ВАР

Гальдамес шипами влетел в голову Зиньковскому и получил красную карточку.

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес был удален на 97-й минуте матча с «Сочи» (1:2).

Чилиец в борьбе за мяч высоко поднял ногу и попал в голову Антону Зиньковскому.

Главный арбитр Владимир Москалев сначала показал Гальдамесу желтую карточку, однако изменил решение после ВАР.

Отметим, что «Крылья Советов» к этому моменту остались вдевятером. Первое удаление у самарцев случилось на 82-й минуте – вторую желтую получил Сергей Бабкин.

Через две минуты после удаления Гальдамеса сочинцы забили победный гол.

Скриншоты: кадры трансляции «Матч Премьер»