Экс-хавбек «Эспаньола» Агуадо с вагинальным и оральным проникновением без презерватива изнасиловал сотрудницу каталонцев в мужском туалете ночного клуба, утверждает обвинение

Появились детали изнасилования сотрудницы «Эспаньола» бывшим игроком клуба.

Обнародованы материалы дела бывшего полузащитника «Эспаньола» Альваро Агуадо, которого обвиняют в изнасиловании сотрудницы каталонского клуба.

В 2025 году сотрудница «Эспаньола » заявила , что 28-летний на тот момент футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба «Опиум» в Барселоне. Инцидент, предположительно, произошел в июне 2024-го – во время вечеринки по случаю выхода команды в Ла Лигу . Женщина обратилась в полицию в январе, она не подавала заявление ранее, поскольку боялась увольнения и «не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы давать показания в суде». В октябре 2025-го суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо, хотя он утверждает, что секс был по обоюдному согласию.

Сегодня прокуратура Испании запросила 9 лет тюрьмы для 29-летнего игрока, находящегося в статусе свободного агента, штраф 65 000 евро, запрет на общение с потерпевшей и надзор за Альваро в течение 10 лет.

Как сообщает COPE со ссылкой на EFE, согласно обвинительному заключению Агуадо танцевал с женщиной в пять утра 24 июня в ночном клубе «Опиум» в Барселоне. После танца Альваро взял за руку спутницу, у которой «закружилась голова» в результате употребления алкогольных напитков, хотя она была в сознании, вывел ее из зарезервированного для вечерники зала и повел ее к лестнице на парковку.

После того, как сотрудник ночного клуба запретил им подниматься по лестнице, обвиняемый отвел девушку в мужской туалет, где изнасиловал без презерватива – с вагинальным и оральным проникновением. Жертва, находившаяся в «шоковом состоянии», просила мужчину «остановиться» и сказала, что «не хочет заниматься сексом». После произошедшего футболист оделся и сказал потерпевшей: «Ты меня не знаешь, и я тебя не знаю».

Прокурор предъявил Агуадо обвинение в совершении преступления сексуального характера с оральным и вагинальным проникновением.