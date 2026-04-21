  • Экс-хавбек «Эспаньола» Агуадо с вагинальным и оральным проникновением без презерватива изнасиловал сотрудницу каталонцев в мужском туалете ночного клуба, утверждает обвинение
Экс-хавбек «Эспаньола» Агуадо с вагинальным и оральным проникновением без презерватива изнасиловал сотрудницу каталонцев в мужском туалете ночного клуба, утверждает обвинение

Появились детали изнасилования сотрудницы «Эспаньола» бывшим игроком клуба.

Обнародованы материалы дела бывшего полузащитника «Эспаньола» Альваро Агуадо, которого обвиняют в изнасиловании сотрудницы каталонского клуба.

В 2025 году сотрудница «Эспаньола» заявила, что 28-летний на тот момент футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба «Опиум» в Барселоне. Инцидент, предположительно, произошел в июне 2024-го – во время вечеринки по случаю выхода команды в Ла Лигу. Женщина обратилась в полицию в январе, она не подавала заявление ранее, поскольку боялась увольнения и «не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы давать показания в суде». В октябре 2025-го суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо, хотя он утверждает, что секс был по обоюдному согласию.

Сегодня прокуратура Испании запросила 9 лет тюрьмы для 29-летнего игрока, находящегося в статусе свободного агента, штраф 65 000 евро, запрет на общение с потерпевшей и надзор за Альваро в течение 10 лет.

Как сообщает COPE со ссылкой на EFE, согласно обвинительному заключению Агуадо танцевал с женщиной в пять утра 24 июня в ночном клубе «Опиум» в Барселоне. После танца Альваро взял за руку спутницу, у которой «закружилась голова» в результате употребления алкогольных напитков, хотя она была в сознании, вывел ее из зарезервированного для вечерники зала и повел ее к лестнице на парковку.

После того, как сотрудник ночного клуба запретил им подниматься по лестнице, обвиняемый отвел девушку в мужской туалет, где изнасиловал без презерватива – с вагинальным и оральным проникновением. Жертва, находившаяся в «шоковом состоянии», просила мужчину «остановиться» и сказала, что «не хочет заниматься сексом». После произошедшего футболист оделся и сказал потерпевшей: «Ты меня не знаешь, и я тебя не знаю».

Прокурор предъявил Агуадо обвинение в совершении преступления сексуального характера с оральным и вагинальным проникновением.

Источник: COPE
Редакторы долго ждали своей любимой футбольной темы, и вот она! Проникновение!
В чужую штрафную
Орально изнасиловал - это как?) на что только шкуры не пойдут, лишь бы мужика на бабло развести.
Вагинальное проникновение - ещё ладно. А оральное изнасилование - это как? Сотрудница Эспаньола была совсем беззубая, куснуть не сумела?
Комментарий скрыт
Полгода собиралась с силами и на новогоднем подведение итогов кпк вспомнила, кому вообще дала за прошлый год - так и вспомнила, что футболист единственный платежеспослный
Спортс, имейте совесть! Что за желтушный заголовок! Необязательно завлекать народ в новости подобной трэшатиной в описании.
Тот редкий случай , когда ВАР был бы только на пользу
А толку то от ВАР?! Определили бы, чье касание было последним и в какой момент произошел выстрел?))
Спортс, под такими заголовками видео должно быть.
Новости которые мы заслужили!
Был в клубе «Опиум». Хороший, респектабельный клуб на берегу моря.
Просто не верю, что там могло такое произойти без последствий.
Так они же в одном месте работают - она сотрудница клуба, он футболист. Как это они друг друга не знают? Может, поэтому она полгода после инцидента ждала, прежде чем обратиться в полицию? Всё это время пыталась узнать, кто же это был? 😄
Школьники возбудились, старички негодуют из-за заголовка... Хорошая тема, много комментариев будет
P.s. Всегда интересно было как насилуют орально. Ведь жертва может много чего сделать насильнику. Как-то странно
всегда интересно, когда об изнасиловании подают заявление спустя полгода, когда уже точно никаких физических следов не осталось. Я бы в таких случаях "жертвам" сразу выписывал срок за заведомо ложный донос.
В побеге из Шоушенка немного раскрыта эта тема
Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для экс-хавбека «Эспаньола» Агуадо по обвинению в изнасиловании сотрудницы клуба, штраф 65 000 евро, запрет на общение и надзор в течение 10 лет
вчера, 16:38
Суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо. Экс-хавбек «Эспаньола» утверждает, что секс с сотрудницей клуба был по обоюдному согласию
23 октября 2025, 09:14
