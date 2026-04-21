Руслан Нигматуллин: «ЦСКА разочаровывает – это «заслуга» тренера. Челестини не справляется с работой. В клубе ждут конца сезона, чтобы поменять тренера»

Нигматуллин о Челестини: не справляется с работой в ЦСКА.

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал Фабио Челестини .

«У всех были надежды на ЦСКА в этом сезоне. Клуб приобрел новых футболистов, которые должны были усилить команду. Пока армейцы разочаровывают.

Безусловно, это «заслуга» главного тренера. Челестини не справляется со своей работой. Думаю, в клубе ждут конца сезона, чтобы поменять главного тренера.

Еще непонятно, какое решение примет руководство ЦСКА , потому что сейчас время больших неустоек», – сказал Нигматуллин.