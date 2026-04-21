  • Руслан Нигматуллин: «ЦСКА разочаровывает – это «заслуга» тренера. Челестини не справляется с работой. В клубе ждут конца сезона, чтобы поменять тренера»
9

Нигматуллин о Челестини: не справляется с работой в ЦСКА.

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал Фабио Челестини.

«У всех были надежды на ЦСКА в этом сезоне. Клуб приобрел новых футболистов, которые должны были усилить команду. Пока армейцы разочаровывают.

Безусловно, это «заслуга» главного тренера. Челестини не справляется со своей работой. Думаю, в клубе ждут конца сезона, чтобы поменять главного тренера.

Еще непонятно, какое решение примет руководство ЦСКА, потому что сейчас время больших неустоек», – сказал Нигматуллин.

Что делать с Челестини?11526 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Не оправдываю Челестини, но уже достали эти эксперты - только ленивый не "плюнул" в итальянца.
Ответ Владимир_1116552235
Не оправдываю Челестини, но уже достали эти эксперты - только ленивый не "плюнул" в итальянца.
По делу потому что!после 30 тура на выход пожалуйста..
С молодой женой нельзя быть маразматиком, опасно
Пусть работает. Никому он не мешает
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
Пусть работает. Никому он не мешает
Кроме ЦСКА, никому, действительно
А зачем вы диджея-риелтора спрашиваете? Ему через год снова разводиться с молодой женой, не отвлекайте человека.
Сливают тренера. Играют дома в пол силы. Оборона играет, чтобы не было разгрома.
