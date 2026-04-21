«Сочи» выиграл три матча РПЛ подряд впервые с 2022 года

«Сочи» впервые за 4 года выиграл три матча Мир РПЛ подряд.

Команда Игоря Осинькина сегодня одолела «Крылья Советов» (2:1) в 26-м туре. 17 апреля была победа над «Ростовом» (2:1), 12-го – над ЦСКА (1:0).

В последний раз «Сочи» трижды подряд выигрывал в Премьер-лиге весной 2022 года.