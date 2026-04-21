«Сочи» выиграл три матча подряд в РПЛ, набрав 9 очков. В первых 23 турах было столько же

«Сочи» с последнего места выиграл три матча подряд в РПЛ.

«Сочи» выиграл три матча подряд в Мир РПЛ.

Сегодня команда Игоря Осинькина обыграла «Крылья Советов» (2:1) в 26-м туре. До этого сочинцы победили ЦСКА (1:0) и «Ростов» (1:0).

Команда набрала 9 очков, столько же было в первых 23 турах.

С 18 очками «Сочи» занимает последнее место, отставая от зоны стыков на 4 балла.

26 апреля команда сыграет на выезде с «Динамо».