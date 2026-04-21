  «Сочи» выиграл три матча подряд в РПЛ, набрав 9 очков. В первых 23 турах было столько же
«Сочи» выиграл три матча подряд в РПЛ, набрав 9 очков. В первых 23 турах было столько же

«Сочи» выиграл три матча подряд в Мир РПЛ.

Сегодня команда Игоря Осинькина обыграла «Крылья Советов» (2:1) в 26-м туре. До этого сочинцы победили ЦСКА (1:0) и «Ростов» (1:0).

Команда набрала 9 очков, столько же было в первых 23 турах.

С 18 очками «Сочи» занимает последнее место, отставая от зоны стыков на 4 балла.

26 апреля команда сыграет на выезде с «Динамо».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Самарский губер,что с лицом?
Ответ Сергей Круг
Тут уместнее задать этот вопрос Динамо !
Они на очереди у этой машины !
Ответ Сергей Круг
Этот фраерок обещал там кого-то посадить, помнится. Довести дело до конца.
Весенний чемпион
Ответ morrisdp
Шансы Краснодара выросли !
Они в отличии от Зенита с ними не играют !
Ответ OldRedWhite
Зенит последний тур. К этому моменту Сочи будет уже сохранен в лиге
Теперь нужен разбор “Самые эпичные спасения РПЛ - какой отрыв отыгрывали команды, чтобы спастись от вылета“. Потому что такое чувство, что Сочи идёт на рекорд.
Ответ Kitoglab
Скорее всего так и есть, не помню, чтобы аутсайдер чемпионата в апреле (!!) делал три победы кряду. Но всё равно не верю, что Сочи сможет. Слишком много проиграно
Вы, блин, следите за написанным перед публикацией. В заголовке победили, в тексте - сыграли вничью. Текст до конца матча написан, а результат поменялся.
Ответ Evgen Vynokurov
В комментах проиграли
Ответ Peter Parker
И вылетели.
Что-то за Динамо в следующем туре стрёмно
Ответ Пашка Донофф
Неясные, но отчётливые контуры маяка
Ответ Пашка Донофф
Им ещё с «Зенитом» играть! Вот где стремно!
хахаха, новость написали до финального свистка)) какая ничья с кс?) каие 7 очков в последних трёх играх?) вот вы клоуны)
Дома с Оренбургом и Ахматом можно вполне набирать 6 очков, а вот в гостях Динамо и Зенит...
По-хорошему, надо брать ещё 9 очков в оставшихся матчах. Даже 7 (при ничьей с Динамо) может попросту не хватить, конкуренты ведь тоже будут брать очки
Ответ MustOilHelsinki
Значит надо просто побежать в Петербурге !
Всë же Осинькин подтвердил что он неплохой тренер. Не то что мостовой ахаха
Остановите эту машину!
"Сочи" будет весенним чемпионом.
Дивеев считает, что «Зенит» выиграл от обмена с ЦСКА: «Если смотреть по таблице – да»
2 минуты назад
Тихонов о руке Умярова в матче с «Краснодаром»: «Ужас, это не пенальти. Запредельное издевательство над футболистами»
5 минут назад
Хуан Карседо: «Спартак» мог забить «Краснодару» 2-3 гола, не повезло. Стараемся закончить сезон на 3-м месте»
10 минут назад
Мостовой о пенальти за руки Дивеева и Умярова: «Это издевательство какое-то. Много в футболе нефутбольных людей. Давайте мне желтую майку, посижу на ВАР, уберу это все»
14 минут назад
Министр просвещения РФ Кравцов о пенальти «Краснодара» в игре со «Спартаком»: «Судей не судят. Надо им доверять»
30 минут назад
«Краснодар» вернулся на 1-е место и опережает «Зенит» на одно очко за 4 тура до конца сезона
сегодня, 18:51
Мусаев о пенальти в ворота «Спартака»: «Рука была отставлена. А эпизод с Оласой смотрел с технической съемки, потому что не смотрю ТВ. В среду пенальти в ворота «Зенита» был странный»
36 минут назад
Умяров о руке в матче с «Краснодаром»: «Это не совсем пенальти с точки зрения игрового эпизода. Мое мнение мало что меняет. Сейчас практически за каждое касание руки наказывают»
40 минут назад
Джику про 11-метровые в матчах «Спартака» и «Зенита»: «Можно просто делать навесы на руки, не пытаться играть и давать за это пенальти»
44 минуты назад
Карседо про 1:2 с «Краснодаром»: «Спартак» сыграл отличный 1-й тайм, во 2-м игра была равная. У нас было больше хороших моментов»
49 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо» обыграл «Эспаньол», «Реал Овьедо» принимает «Вильярреал»
19 минут назадLive
Сборную Саудовской Аравии за 2 месяца до ЧМ возглавил экс-тренер «Панатинаикоса» и «Аль-Халиджа» Донис. Контракт с Ренаром расторгнут
25 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Дамак» обыграл «Аль-Охдуд», «Аль-Хазем» сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу
29 минут назад
Кубок Германии. 1/2 финала. «Штутгарт» играет с «Фрайбургом», «Бавария» прошла «Байер»
сегодня, 18:45Live
Сергей Гилев, работавший на Спортсе'', стал лучшим актером Московского кинофестиваля
сегодня, 18:40Кино
Министр спорта Италии Абоди о предложении взять итальянскую сборную на ЧМ-2026 вместо Ирана: «Это неуместно. Отбор проходит на поле»
сегодня, 18:14
Кактус и темнота против футболистов: игроки «Пари НН» ищут экипировку – хотя ничего не видят!
сегодня, 18:08ВидеоСпортс"
«Ман Сити» лидирует в борьбе за Андерсона. «Арсенал» и «МЮ» тоже интересуются хавбеком «Ноттингема»
сегодня, 17:36
Гуренко о пенальти в игре «Зенита» и «Локо»: «Глупость какая-то. Даже если мяч чиркнул по пальцам Дивеева, это не повлияло на ситуацию. Если такие фолы фиксировать, можно дойти до абсурда»
сегодня, 17:23
Роналду о победе «Аль-Насра» в полуфинале азиатской ЛЧ-2: «Горжусь командой. Финал ждет!»
сегодня, 17:13
