Шалимов о «Зените»: «Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может. И большие вопросы к индивидуальным действиям иностранцев и Глушенкова – много брака и плохого исполнения»
Игорь Шалимов раскритиковал игру футболистов «Зенита».
«Большие вопросы к качеству индивидуальных действий зенитовских иностранцев и Глушенкова. Много брака и плохого исполнения технических приемов – как у Джон Джона, который раз за разом подавал за ворота, а не на Соболева. Если Соболев не получает таких передач от Джона и Луиса Энрике, то сам себе он момент создать сейчас не может – теряет мячи. Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может.
И если бы махачкалинцы не забили сами себе, была бы ничья. «Зенит» не имеет поставленной комбинационной игры, а когда игроки не проявляют индивидуального мастерства, то проблемы с результатом громадные.
С другой стороны, в матчах с топ-соперниками питерцы выглядят очень прилично – и это болельщиков «Зенита» должно обнадежить перед встречей с «Локо», – сказал экс-тренер «Факела».
Что касается остальных то плотность решает, если против тебя автобус тебе некуда бежать, наивно опять требовать дриблинга на 2 метрах, команда терпит и часто дожимает, РПЛ очень специфичная лига, здесь играют не совсем в футбол, а в борьбу