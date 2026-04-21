  • Шалимов о «Зените»: «Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может. И большие вопросы к индивидуальным действиям иностранцев и Глушенкова – много брака и плохого исполнения»
Шалимов о «Зените»: «Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может. И большие вопросы к индивидуальным действиям иностранцев и Глушенкова – много брака и плохого исполнения»

Игорь Шалимов раскритиковал игру футболистов «Зенита».

«Большие вопросы к качеству индивидуальных действий зенитовских иностранцев и Глушенкова. Много брака и плохого исполнения технических приемов – как у Джон Джона, который раз за разом подавал за ворота, а не на Соболева. Если Соболев не получает таких передач от Джона и Луиса Энрике, то сам себе он момент создать сейчас не может – теряет мячи. Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может.

И если бы махачкалинцы не забили сами себе, была бы ничья. «Зенит» не имеет поставленной комбинационной игры, а когда игроки не проявляют индивидуального мастерства, то проблемы с результатом громадные.

С другой стороны, в матчах с топ-соперниками питерцы выглядят очень прилично – и это болельщиков «Зенита» должно обнадежить перед встречей с «Локо», – сказал экс-тренер «Факела».

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Я понимаю ненависть в адрес Соболя, но отрицать, что он пашет от и до невозможно, вы хотите чтобы он брал мяч в середине, обыгрывал 10 игроков и забивал ударом скорпиона 3 года за тайм? Этого не будет
Что касается остальных то плотность решает, если против тебя автобус тебе некуда бежать, наивно опять требовать дриблинга на 2 метрах, команда терпит и часто дожимает, РПЛ очень специфичная лига, здесь играют не совсем в футбол, а в борьбу
Да ладно! Сколько конфеток ему в Махачкале отдал Вендел? И что с ними сделал Соболев? Вдобавок ещё и пенальти не забил.
Пенальти-то мог заковырять своей кочергой. Пашет, это видно, но футболист от очень среднего уровня. Очень ограниченный по своим навыкам.
Соболь у Тедеско хорошо смотрелся, у Руя в еврокубках, у Абаскаля тоже, кроме концовки. Всегда было ощущение, что может еще прибавить. А он взял и деградировал. Но в последнее время стал оживать, не было бы поздно
У Тедеско Спартак через пас доходил до чужой штрафной и там долго пасуя от Соболева рикошетом мяч попал в створ. Это работало так как раньше было больше оборонительных команд . Сейчас футбол стал более контратакующим
У Соболева нет скорости, убежать не может на свободном пространстве. При получении паса на скорости проблема с обработкой и потеря. В свободные зоны не открывается. Может только спиной к воротам принять и скинуть. Навесы и стандарты в Зените идут плохо, головой не забивает.
Нужно не просто попасть мячем в голову Соболева, а попасть под определенным углом и с нужной силой, как в бильярде.
У Зенита действительно много игровых проблем. Но, а у кого их нет? И, раз Зенит на первом месте, по-шалимовски получается остальные команды ещё хуже? И в какие места нападающих других команд тогда надо попадать по мнению Шалимова? Характерно другое, что этот высер бывшего вдохновителя письма 14-ти случился сразу после выхода Зенита в лидеры чемпионата. Ни раньше, ни позже! Понимаю негатив, закипевший в душе бывшего спартаковца, но как-то надо держать себя в руках, чтобы не выставлять себя клоуном провинциального балагана.
зажрались звездуны....понравилась реакция Вендела в последнем матче после свистка на перерыв...большой профессионал....
Ну так попадайте ему в голову. Вы же и это делаете только с 5го раза.
Так его под водой плохо видно
Соболь хотя бы включился, а то были типы за 30 миллионов, которым устраивают презентацию как королям, где они с гордым видом выходят на подиум, и смотрят на всех как на г*вно, а потом сливаются через пару матчей, или проходят за матч меньше чем вратарь. Он знатно конечно потроллил очередного дурана, что тот как приехал спасать юбилей, так и со скамейки не встаёт.
Шалимову говорить больше не о чем? Мы его не видим ни в роли тренера, ни в роли футболиста. Сбитый летчик. Соболев помогает клубу, как может. Будет хороший вариант на его место - заменят. Такое ощущение, что пенсионерам от российского футбола больше думать не о чем, как о Соболеве. Идите вон, на солнышке козла забивайте. Все больше пользы будет. Пусть у Семака голова болит.
Дельфин и русалка...... Не пара, не пара, не пара.
Это как Дзюбе. Раньше Халк в голову ему навешивал)
