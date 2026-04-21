Шалимов о «Зените»: «Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может. И большие вопросы к индивидуальным действиям иностранцев и Глушенкова – много брака и плохого исполнения»

Игорь Шалимов: пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может.

«Большие вопросы к качеству индивидуальных действий зенитовских иностранцев и Глушенкова . Много брака и плохого исполнения технических приемов – как у Джон Джона , который раз за разом подавал за ворота, а не на Соболева . Если Соболев не получает таких передач от Джона и Луиса Энрике, то сам себе он момент создать сейчас не может – теряет мячи. Пока в голову Соболеву не попадут, забить он не может.

И если бы махачкалинцы не забили сами себе, была бы ничья. «Зенит» не имеет поставленной комбинационной игры, а когда игроки не проявляют индивидуального мастерства, то проблемы с результатом громадные.

С другой стороны, в матчах с топ-соперниками питерцы выглядят очень прилично – и это болельщиков «Зенита » должно обнадежить перед встречей с «Локо», – сказал экс-тренер «Факела».