  • Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для экс-хавбека «Эспаньола» Агуадо по обвинению в изнасиловании сотрудницы клуба, штраф 65 000 евро, запрет на общение и надзор в течение 10 лет
15

Экс-игроку «Эспаньола» грозит 9 лет тюрьмы за изнасилование сотрудницы клуба.

Прокуратура Испании потребовала приговорить к девяти годам тюремного заключения бывшего полузащитника «Эспаньола» Альваро Агуадо, которого обвиняют в изнасиловании сотрудницы каталонского клуба.

В 2025 году сотрудница «Эспаньола» заявила, что 28-летний на тот момент футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба «Опиум» в Барселоне. Инцидент, предположительно, произошел в июне 2024-го – во время вечеринки по случаю выхода команды в Ла Лигу. Женщина обратилась в полицию в январе, она не подавала заявление ранее, поскольку боялась увольнения и «не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы давать показания в суде». В октябре 2025-го суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо, хотя он утверждает, что секс был по обоюдному согласию.

Обвинение запросило 9 лет тюрьмы для Агуадо, а также десятилетний срок надзора за ним после выхода на свободу, сообщает COPE со ссылкой на EFE.

Прокуратура также требует запретить Альваро приближаться к потерпевшей ближе чем на 1 000 метров и контактировать с ней любыми способами в течение восьми лет после окончания тюремного заключения. Кроме того, запрошен штраф в 65 тысяч евро – 55 000 в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб и еще 10 000 за психологическую травму девушки.

29-летний Агуадо с лета 2025 года находится в статусе свободного агента.

Источник: COPE
Я никого не пытаюсь защищать, даже больше, осуждаю, но в последние 2-3 года это прям стало тенденцией, обвинять футболистов в насилии
Ответ erema.k_1991@mail.ru
Я никого не пытаюсь защищать, даже больше, осуждаю, но в последние 2-3 года это прям стало тенденцией, обвинять футболистов в насилии
Я удивляюсь одному, она сотрудница, а значит было общение, даже флирт или даже намеки на интим. И! В каком-то клубе происходит коитус через какое-то время заява, смысл? Так держалась бы подальше, если бы не хотела его. И так в Европе процветает ЛГБТ, смысл уничтожать настоящих гетеросексуалов? И да, я против любого насилия, но если ходишь в клуб то, будь готова к приключениям, там ведь не особо трезвые бывают
Это мы ещё через несколько лет про Унион будем читать заголовки. Там вообще всех мужиков за сексизм, шовинизм, объективацию будут сажать. А когда вообще поставят на поток наличие тренеров-женщин, то вообще будет весело)
Ответ Dexter Morgan
Это мы ещё через несколько лет про Унион будем читать заголовки. Там вообще всех мужиков за сексизм, шовинизм, объективацию будут сажать. А когда вообще поставят на поток наличие тренеров-женщин, то вообще будет весело)
Если вылетят из Бундеслиги по групповой статье пойдут !
Ответ OldRedWhite
Если вылетят из Бундеслиги по групповой статье пойдут !
Так и будет) Они ещё много горя хапнут с этим равноправием.
Когда мир придёт в норму, то потом невозможно будет посчитать ущерб от эпохи толерантности. Либералы и все эти движения умудрились за короткий срок просто уничтожить такое понятие, как презумпция невиновности. Это мы читаем ещё про людей, у которых есть деньги и возможности нанять лучших юристов. А сколько мужиков в Европе, США, Канаде пострадали только потому, что в какой-то момент бывшие решили отомстить или просто женщины, с которым они в баре выпивали?!
Шалашовка сама была не против раздвинуть ноги, к гадалке не ходи. Но суд априори будет на стороне таких вот
Очередной глупый бедолага попался
Из доказательств только «да я отвечаю, все так и было»
Надо брать письменное согласие при минимум пяти свидетелях...
З.ы. не оправдываю на$илие ни в каком его виде, но прям усматривается тенденция(
мужики, держите себя в руках, во всех смыслах. порой может помочь не вляпаться в историю, пусть ты хоть сто раз будешь прав
