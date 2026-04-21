Прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для экс-хавбека «Эспаньола» Агуадо по обвинению в изнасиловании сотрудницы клуба, штраф 65 000 евро, запрет на общение и надзор в течение 10 лет

Экс-игроку «Эспаньола» грозит 9 лет тюрьмы за изнасилование сотрудницы клуба.

Прокуратура Испании потребовала приговорить к девяти годам тюремного заключения бывшего полузащитника «Эспаньола» Альваро Агуадо, которого обвиняют в изнасиловании сотрудницы каталонского клуба.

В 2025 году сотрудница «Эспаньола » заявила , что 28-летний на тот момент футболист изнасиловал ее в туалете ночного клуба «Опиум» в Барселоне. Инцидент, предположительно, произошел в июне 2024-го – во время вечеринки по случаю выхода команды в Ла Лигу . Женщина обратилась в полицию в январе, она не подавала заявление ранее, поскольку боялась увольнения и «не чувствовала в себе достаточно сил, чтобы давать показания в суде». В октябре 2025-го суд усмотрел доказательства изнасилования со стороны Агуадо, хотя он утверждает, что секс был по обоюдному согласию.

Обвинение запросило 9 лет тюрьмы для Агуадо, а также десятилетний срок надзора за ним после выхода на свободу, сообщает COPE со ссылкой на EFE.

Прокуратура также требует запретить Альваро приближаться к потерпевшей ближе чем на 1 000 метров и контактировать с ней любыми способами в течение восьми лет после окончания тюремного заключения. Кроме того, запрошен штраф в 65 тысяч евро – 55 000 в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб и еще 10 000 за психологическую травму девушки.

29-летний Агуадо с лета 2025 года находится в статусе свободного агента.