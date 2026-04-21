Мойзес выйдет в старте ЦСКА впервые после конфликта с Челестини – на матч с «Ростовом»

Мойзес выйдет в старте ЦСКА впервые после конфликта с Челестини.

Мойзес Барбоза вошел в стартовый состав ЦСКА на матч с «Ростовом» в 26-м туре Мир РПЛ . Начало – в 19:45 по московскому времени.

Бразильский защитник впервые после конфликта с главным тренером Фабио Челестини выйдет на поле с первых минут.

Футболист был отстранен после матча с «Краснодаром» в FONBET Кубке России (0:4) 17 марта. После этого он либо не играл, либо выходил со скамейки.