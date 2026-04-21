Бышовец о сборной: «Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было больше голов, чем у Кержакова. Что это – неуважение к Артему? Карпин вызвал, чтобы у нас был фэйковый герой»
Анатолий Бышовец раскритиковал вызов Артема Дзюбы в сборную России ради предоставления ему возможности стать рекордсменом.
В марте 2025 года форвард «Акрона» забил за национальную команду в 31-й раз и превзошел Александра Кержакова.
«Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у Кержакова. Что это – неуважение к Дзюбе?
А что делает Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фэйковый герой», – отметил экс-тренер сборной России.
Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали – все этим жили. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: «Он должен забить!»
Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»
"позорище" это искусственно не вызывать, чему вроде как ты и Бышовец ярые приверженцы.
А опускаться в своей неприязни до вариантов "пусть будет кто угодно, хоть Заболотный с Комличенко - лишь бы не Дзюба" как раз и есть та самая человеческая мерзость, про пределы которой рассуждал когда то Бышовец.