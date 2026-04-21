  • Бышовец о сборной: «Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было больше голов, чем у Кержакова. Что это – неуважение к Артему? Карпин вызвал, чтобы у нас был фэйковый герой»
Бышовец о сборной: «Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было больше голов, чем у Кержакова. Что это – неуважение к Артему? Карпин вызвал, чтобы у нас был фэйковый герой»

Бышовец о вызове Дзюбы в сборную ради гола: фэйковый герой.

Анатолий Бышовец раскритиковал вызов Артема Дзюбы в сборную России ради предоставления ему возможности стать рекордсменом.

В марте 2025 года форвард «Акрона» забил за национальную команду в 31-й раз и превзошел Александра Кержакова

«Это позор, вызываем Дзюбу для того, чтобы у него было количество мячей за сборную России больше, чем у Кержакова. Что это – неуважение к Дзюбе?

А что делает Валера Карпин? Он вызывает Дзюбу для того, чтобы у нас был фэйковый герой», – отметил экс-тренер сборной России.

Кержаков о 31-м голе Дзюбы за сборную: «Все было понятно, когда Артема только вызвали – все этим жили. У игроков Гренады, наверное, в раздевалке была его фотография: «Он должен забить!»

Источник: «РИА Новости»
фейковый герой фейковой сборной
Это неуважение к Кержакову, который в таком цирке никогда не участвовал. А Дзюба наоборот рвался затолкать рекордный. Про какое неуважение к нему можно говорить?
Это неуважение к Кержакову, который в таком цирке никогда не участвовал. А Дзюба наоборот рвался затолкать рекордный. Про какое неуважение к нему можно говорить?
У Дзюбы неуважение к самому себе должно быть, что он именно так стремился побить рекорд, а потом ещё радовался как дурачок).
Это неуважение к Кержакову, который в таком цирке никогда не участвовал. А Дзюба наоборот рвался затолкать рекордный. Про какое неуважение к нему можно говорить?
На более высоком уровне это неуважение Дзюбы к самому себе, поставить рекорд таким образом
Карпин вызвал чтобы от него отстали постоянно об этом спрашивать.
Карпин вызвал чтобы от него отстали постоянно об этом спрашивать.
Карпин просто так ничего не делает. Он делает деньги). Когда нибудь в будущем ветеран Дзюба под пьяную лавочку сболтнет сколько он забашшял эстонцу).
Можно подумать его Карпин вызвал
Нет предела человеческой мерзости
Единственная причина - Карпа каждый день про Дзюбу спрашивали. Ещё и везде писали, что не вызовут никогда из-за конфликта. Как только Карп вызвал - сразу все отстали. Сразу тишина.
Это скорее неуважение к Карпину.
Ну, наконец-то решились об этом написать! Действительно, это позор! Позорище! Искусственно затащить одного футболиста выше другого, наплевав на спортивные принципы! Верх подлости и лицемерия. Этот момент ярко характеризует, во-первых, самого Дзюбу, во-вторых, Карпина, в третьих, всех наших журавелей-геничей и т.п. и прочие СМИ, обслуживающих это действо.
Ну, наконец-то решились об этом написать! Действительно, это позор! Позорище! Искусственно затащить одного футболиста выше другого, наплевав на спортивные принципы! Верх подлости и лицемерия. Этот момент ярко характеризует, во-первых, самого Дзюбу, во-вторых, Карпина, в третьих, всех наших журавелей-геничей и т.п. и прочие СМИ, обслуживающих это действо.
Так Дзюбу и сейчас можно смело вызывать, если спортивный принцип соблюдать. С ним сборная явно сильнее.
"позорище" это искусственно не вызывать, чему вроде как ты и Бышовец ярые приверженцы.
Так Дзюбу и сейчас можно смело вызывать, если спортивный принцип соблюдать. С ним сборная явно сильнее. "позорище" это искусственно не вызывать, чему вроде как ты и Бышовец ярые приверженцы.
Ну, да. Мостового еще не забудь вызвать (который, типа царь)
Дзюбу по спортивному принципу был вызван. Его и сейчас можно вызвать. Представим, что сборная едет на ЧМ - нужен Дзюба в сборной? Нужен, никаких сомнений быть не может.

А опускаться в своей неприязни до вариантов "пусть будет кто угодно, хоть Заболотный с Комличенко - лишь бы не Дзюба" как раз и есть та самая человеческая мерзость, про пределы которой рассуждал когда то Бышовец.
Может его вызвали, потому что на тот момент он заслужил игрой на фоне других напов?
