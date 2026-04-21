Талалаев вернулся в «Балтику» после операции на ЖКТ: «Соскучился по вам, надеюсь, что и вы по мне. Гассама, привозить когда закончишь?»

Талалаев вернулся в «Балтику» после операции.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вернулся в расположение команды перед матчем 26-го тура Мир РПЛ с «Ахматом », который пройдет 23 апреля.

53-летний специалист 11 апреля перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. «Балтика » набрала 45 очков и занимает 4-е место в таблице.

Клуб опубликовал видео, на котором Талалаев заходит на собрание команды.

«Соскучился по вам, не знаю уж как вы по мне, но надеюсь, что это так. Кто у нас грустный? Гассама, когда ты уже веселеть начнешь, а? Привозить когда закончишь?

Молодцы, в двух словах – молодцы. Я когда уезжал, сказал поддержать – чтоб остались на этом же месте, иначе будем тренироваться два раза в день. Но вы поддержали, значит, тренировки одноразовые будут.

Хорошие игры сыграли, много забиваем, но много пропускаем – надо изменить это немножко», – сказал тренер.

