  Талалаев вернулся в «Балтику» после операции на ЖКТ: «Соскучился по вам, надеюсь, что и вы по мне. Гассама, привозить когда закончишь?»
Талалаев вернулся в «Балтику» после операции на ЖКТ: «Соскучился по вам, надеюсь, что и вы по мне. Гассама, привозить когда закончишь?»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вернулся в расположение команды перед матчем 26-го тура Мир РПЛ с «Ахматом», который пройдет 23 апреля.

53-летний специалист 11 апреля перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. «Балтика» набрала 45 очков и занимает 4-е место в таблице.

Клуб опубликовал видео, на котором Талалаев заходит на собрание команды.

«Соскучился по вам, не знаю уж как вы по мне, но надеюсь, что это так. Кто у нас грустный? Гассама, когда ты уже веселеть начнешь, а? Привозить когда закончишь?

Молодцы, в двух словах – молодцы. Я когда уезжал, сказал поддержать – чтоб остались на этом же месте, иначе будем тренироваться два раза в день. Но вы поддержали, значит, тренировки одноразовые будут.

Хорошие игры сыграли, много забиваем, но много пропускаем – надо изменить это немножко», – сказал тренер.

Талалаеву удалили 20 см кишечника – из-за дивертикулита. Что это и почему возникает?

«Следи за языком!» Талалаев наехал на Радимова в прямом эфире – есть некая предыстория

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Балтики»
Шоу маст гоу он :))
Материалы по теме
Владимир Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится что на поле, что вне поля. Ситуация с Радимовым не удивила, он тренер и повел себя так, как посчитал нужным»
сегодня, 15:09
«Приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев». Ведущий «Матч ТВ» Дерунец пошутил о конфликте Талалаева и Радимова в эфире
сегодня, 14:01
Талалаев отказался комментировать стычку с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать. До свидания»
сегодня, 09:08
Бубнов о Талалаеве: «Вконец оборзел – дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Руководство «Балтики» могло промыть ему мозги, но они его защищают»
вчера, 21:48
Бубнов о перепалке Талалаева с Радимовым: «Комплекс неполноценности. Чувствовалось, насколько Радимову противно – в студии он бы точно ему вломил. Талалаеву бы на себя посмотреть»
вчера, 17:40
Рекомендуем
Главные новости
Мойзес выйдет в старте ЦСКА впервые после конфликта с Челестини – на матч с «Ростовом»
3 минуты назад
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Матида Зельвия» играет с «Шабаб Аль-Ахли», ВидеоСпортс’’ показывает матч совместно с ТВ Старт
9 минут назадВидео
Генсек РФС Митрофанов: «Россия – точно футбольная держава. По числу занимающихся, по ТВ-рейтингам, по посещаемости видим, что абсолютное большинство интересуется футболом»
22 минуты назад
Слот останется тренером «Ливерпуля» в случае выхода в ЛЧ, летом состав будет усилен (Sky Sports)
32 минуты назад
Венгер об АПЛ: «Верю, что «Арсенал» выиграет чемпионат. «Сити» не пройдет концовку без потерь очков»
33 минуты назад
Министр спорта Ирана: «Сборная поедет на ЧМ-2026, если в США будет обеспечена безопасность игроков. Правительство примет решение»
44 минуты назад
Дзагоев об РПЛ: «Уровень просел. В футбол пытаются играть 5-6 команд, нижнюю восьмерку смотреть тяжело. Раньше до восьми команд бились за чемпионство»
44 минуты назад
Флик о «Барселоне»: «Важны не только трофеи, но и то, как мы играем. Об этом мне писал президент. Стиль тоже является успехом»
56 минут назад
Владимир Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится что на поле, что вне поля. Ситуация с Радимовым не удивила, он тренер и повел себя так, как посчитал нужным»
сегодня, 15:09
Силкин про «Динамо» и легионеров: «Они на фиг здесь не нужны. У нас чемпионат России, а не Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами, но от них нет результата»
сегодня, 15:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Шабаб Аль-Ахли» против «Матида Зельвия»
4 минуты назадLive
«Сочи» – «Крылья Советов». 1:1 – Бабкин удален. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Хавбек «Балтики» Петров хотел бы поиграть в «Реале»: «Слежу за АПЛ и Ла Лигой»
20 минут назад
Газизов про мат Евсеева в интервью: «Случайность, эмоции, человеческий фактор – не что-то из ряда вон выходящее. Вадим Валентинович тоже недоволен и пытается с этим работать»
26 минут назад
ЦСКА – «Ростов». Мойзес и Баринов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
46 минут назад
Мажич о падении Рахмановича в штрафной ЦСКА: «Данилов ближе к мячу, Амар сделал ему шлагбаум и подставил ногу. Невозможно назначать здесь пенальти»
59 минут назад
Флик хочет продлить контракт с «Барсой»: «Это будет последний этап моей карьеры. Мне нравилось в сборной и в «Баварии», но здесь меня окружает все самое лучшее»
сегодня, 14:49
Джейми Каррагер: «Слышал, что Слот останется в «Ливерпуле», если они попадут в Лигу чемпионов. Похоже, они это сделают»
сегодня, 14:15
«Реал» – «Алавес». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 13:35
Пеп о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсенал» сейчас мог бы стать чемпионом – после игры мы говорили, что нельзя терять концентрацию. Догоняющим тяжелее морально и физически»
сегодня, 13:05
Рекомендуем