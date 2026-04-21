Генсек РФС Митрофанов: «Россия – точно футбольная держава. По числу занимающихся, по ТВ-рейтингам, по посещаемости видим, что абсолютное большинство интересуется футболом»

Генсек РФС: Россия – точно футбольная держава.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал отчет Минспорта России, что футбол остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся.

«Футбол не первый год находится на первом месте. При этом в статистике Минспорта не учитываются такие проекты для школьного спорта, как «Футбол в школе», в отличие от плавания. Если бы этот проект учитывался, цифра была бы порядка 5,5 миллиона – с двукратным отрывом от плавания. При этом огромное количество людей занимается футболом в частном порядке, и статистика этого не показывает.

Россия – это точно футбольная держава. По количеству систематически занимающихся, по числу обучающихся в ДЮСШ, и по телевизионным рейтингам, и по посещаемости матчей видим, что абсолютное большинство населения страны интересуется футболом и за ним следит», – сказал Митрофанов