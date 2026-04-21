  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС Митрофанов: «Россия – точно футбольная держава. По числу занимающихся, по ТВ-рейтингам, по посещаемости видим, что абсолютное большинство интересуется футболом»
80

Генсек РФС Митрофанов: «Россия – точно футбольная держава. По числу занимающихся, по ТВ-рейтингам, по посещаемости видим, что абсолютное большинство интересуется футболом»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал отчет Минспорта России, что футбол остается самым популярным видом спорта в России среди занимающихся.

«Футбол не первый год находится на первом месте. При этом в статистике Минспорта не учитываются такие проекты для школьного спорта, как «Футбол в школе», в отличие от плавания. Если бы этот проект учитывался, цифра была бы порядка 5,5 миллиона – с двукратным отрывом от плавания. При этом огромное количество людей занимается футболом в частном порядке, и статистика этого не показывает.

Россия – это точно футбольная держава. По количеству систематически занимающихся, по числу обучающихся в ДЮСШ, и по телевизионным рейтингам, и по посещаемости матчей видим, что абсолютное большинство населения страны интересуется футболом и за ним следит», – сказал Митрофанов

Что делать с Челестини?5418 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
logoРФС
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Митрофанов
телевидение
logoСборная России по футболу
любительский футбол
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Индии или Китае в разы больше занимается. Только это не делает эти страны сверхдержавами.

И вряд ли реальная футбольная сверхдержава ввела собачьи паспорта для болельщика.
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Живёшь в сверхдержаве - сверхдержись. А именно этим мы и занимаемся в последнее время, поэтому он абсолютно прав.
Ответ morrisdp
Про сверхдержись прям хорошо.
И грустно.
Сегодня пришёл в одинцово мяч попинать на новое футбольное поле, центральный стадион))) Охранник вежливо попросил выйти, понятно, что построено за бюджетные , но не для вас)))) и так во всем, один ######! Нас с поляны выгоняли , а на лайв арене в немчиновке главный новые сказки рассказывал)))) клоунада
Ответ Мистер Блин
Комментарий скрыт
Ответ Dexter Morgan
Это понятно. #### в уши ссать тогда.
Сразу вспоминается отрывок из сериала Вне игры, когда герой говорит про то, что Россия не футбольная страна
РФС в 2008: Мы дошли до 1/2 ЧЕ
РФС в 2018: Мы провели ЧМ
РФС в 2026: Мы популярнее, чем плавание
Ответ smoker
РФС 2036: Мы играем в футбол в бутсах)
Ответ agentkuper
2046: мы играем в футбол мячом
Кому эта статистика кроме чиновников нужна? От того что по мнению Митрофанова " Россия футбольная держава" у детского тренера зарплата больше не станет.
Ответ rusas
Зарплата больше не станет, а эго патриотов станет).
Ответ agentkuper
а у особо упоротых ещё и встанет ))
Ага, как же. Я раз в больницу угодил, был тур ЛЧ. Я сидел в холле и смотрел на планшете. Хоть бы кто подошел. Мужское отделение - 6 восьмиместных палат. Никого не интересовал тур ЛЧ. Футбольная страна, мля.
Держава и сверхдержава, это разные вещи. От первого болельщикам вообще не разу не холодно - жарко. А вторым увы Россия не была, даже в лучшие свои годы.
На самом деле очень много россиян даже Месси с Роналду путают, лично одного знаю, многим спорт в стране вообще до фонаря, это нам пользователям спортса и подобных ресурсов кажется иначе потому что каждый день тут сидим, и читаем новости/комментарии
Я понимаю, это детский сад и мне уже за 40, но я до сих смеюсь (не в захлеб, а так, хихикая) когда вижу/слышу слово«генсек».
Ответ Сергей Павлов
Тут скорее плакать надо😁😁😁
Если каждый день повторять себе это как мантру, то можно и поверить в это самому))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
