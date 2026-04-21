  • Газизов про мат Евсеева в интервью: «Случайность, эмоции, человеческий фактор – не что-то из ряда вон выходящее. Вадим Валентинович тоже недоволен и пытается с этим работать»
Газизов про мат Евсеева в интервью: «Случайность, эмоции, человеческий фактор – не что-то из ряда вон выходящее. Вадим Валентинович тоже недоволен и пытается с этим работать»

Газизов про мат Евсеева в интервью: случайность, эмоции, человеческий фактор.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о применении нецензурной лексики главным тренером команды Вадимом Евсеевым во флеш-интервью после матчей Мир РПЛ.

КДК РФС уде дважды штрафовал тренера на 100 тысяч рублей, после чего тот ограничился несколькими словами в общении с журналистами.

«Он не хочет попадать под технический регламент, где четко прописано, что надо давать комментарий. Вот Евсеев его и дает, но теперь страхуется, потому что два раза получал денежные штрафы.

Просто он в какой-то момент на эмоциях не сдерживается – человеческий фактор. Мы в любом случае поддерживаем Вадима Валентиновича. Понятно, что все делают ошибки, и это самое малое, что допускает наш тренер. Злого умысла в его действиях не было никакого.

Вадим Валентинович тоже недоволен своими выступлениями и тем, что он выдает на камеру. Будь это продумано с его стороны заранее, то можно было бы говорить о нарушении этики. Но я знаю, что это все случайность. Потому здесь я его поддерживаю как близкого человека.

Не хочу сказать, что это правильно, но называть подобное чем-то из ряда вон выходящим тоже не стану. Эмоции, эмоции, эмоции! Наш тренер пытается с этим работать», – заявил Газизов.

Новая тактика Евсеева: 19 слов в ответ на семь вопросов 🤪

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Ограниченный словарный запас как следствие недостатка в образовании - и все.
«Случайность, #####, эмоции, человеческий фактор, ##### его # ### - не что-то из ряда вон выходящее. Вадим Валентинович тоже ##### как недоволен и пытается с этим работать, #####»
Не, за одну только фразу «х… вам» можно Вадику все прощать .. газизов молодец, пытается защитить, но сам наверно , ржет каждый раз..
Конечно, правда. Два раза подряд. А потом, как обиженка, интервью даёт.
Все обсираются,Балтика-нет,но все равно на шестом месте.Ничейки,ничейки.Уж слишком мягкий тренер и человек Вадим Евсеев.Жестче надо.
Материалы по теме
Попов об интервью Евсеева: «Безобразие, ведет себя как первоклассник. Это ему решать, сколько вопросов задавать? Странно. Вы представляете элиту российского футбола»
20 апреля, 10:50
Радимов о немногословности Евсеева: «Это неправильно. Ты играешь и говоришь для зрителей»
20 апреля, 02:59
Журавель про 30 слов Евсеева после 0:1 от «Зенита»: «После Гончаренко прием уже не выглядит адекватно. Лучше матернуться пару раз, чем повторять заигранные фишки»
19 апреля, 20:09
Новая тактика Евсеева: 19 слов в ответ на семь вопросов 🤪
19 апреля, 17:43
Евсеев сказал 30 слов по ходу флэш-интервью после матча с «Зенитом»: «Очень много вопросов». Ранее тренера «Махачкалы» дважды штрафовали на 100 тысяч рублей за мат
19 апреля, 14:49
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Майнца», «Байер» сыграет с «Кельном»
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Болоньи», «Милан» сыграет с «Ювентусом» в воскресенье
7 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Анже», «Монако» Головина против «Тулузы», «Лион» примет «Осер»
12 минут назад
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Клубы не с восторгом приняли позицию. Всем хочется чувствовать себя более свободно, но мы должны двигаться в направлении подготовки российских футболистов»
20 минут назад
Чемпионат России. «Локо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА против «Рубина», «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в воскресенье
17 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас», «Арсенал» против «Ньюкасла»
31 минуту назад
Арбелоа о неназначенном пенальти с «Бетисом»: «В момент удара Браима рука Родригеса была вытянута и не прижата к телу»
сегодня, 06:50
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Хетафе», «Атлетико» против «Атлетика»
сегодня, 06:45
Арбелоа о Себальосе вне заявки на матч с «Бетисом»: «Всегда беру тех, кто соответствует требованиям»
сегодня, 06:38
Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман Сити» против «Саутгемптона», «Челси» сыграет с «Лидсом» в воскресенье
сегодня, 06:15
Ко всем новостям
Последние новости
Пятибратов о ЦСКА: «Встает вопрос о компетенции Челестини, когда тренер является одним из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
4 минуты назад
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
15 минут назадВидео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
34 минуты назад
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
44 минуты назад
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
56 минут назад
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Торонто», «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Чикаго»
сегодня, 06:58
«Хетафе» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 06:21
Лига чемпионов Азии. Финал. «Аль-Ахли» против «Матида Зельвия»
сегодня, 05:54
Рекомендуем