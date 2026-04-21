Газизов про мат Евсеева в интервью: «Случайность, эмоции, человеческий фактор – не что-то из ряда вон выходящее. Вадим Валентинович тоже недоволен и пытается с этим работать»

Газизов про мат Евсеева в интервью: случайность, эмоции, человеческий фактор.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов высказался о применении нецензурной лексики главным тренером команды Вадимом Евсеевым во флеш-интервью после матчей Мир РПЛ .

КДК РФС уде дважды штрафовал тренера на 100 тысяч рублей, после чего тот ограничился несколькими словами в общении с журналистами.

«Он не хочет попадать под технический регламент, где четко прописано, что надо давать комментарий. Вот Евсеев его и дает, но теперь страхуется, потому что два раза получал денежные штрафы.

Просто он в какой-то момент на эмоциях не сдерживается – человеческий фактор. Мы в любом случае поддерживаем Вадима Валентиновича. Понятно, что все делают ошибки, и это самое малое, что допускает наш тренер. Злого умысла в его действиях не было никакого.

Вадим Валентинович тоже недоволен своими выступлениями и тем, что он выдает на камеру. Будь это продумано с его стороны заранее, то можно было бы говорить о нарушении этики. Но я знаю, что это все случайность. Потому здесь я его поддерживаю как близкого человека.

Не хочу сказать, что это правильно, но называть подобное чем-то из ряда вон выходящим тоже не стану. Эмоции, эмоции, эмоции! Наш тренер пытается с этим работать», – заявил Газизов.

