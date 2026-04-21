Венгер об АПЛ: «Верю, что «Арсенал» выиграет чемпионат. «Сити» не пройдет концовку без потерь очков»

Венгер об АПЛ: верю, что «Арсенал» выиграет чемпионат.

Бывший главный тренер «Арсенала » Арсен Венгер верит в чемпионство «канониров» в этом сезоне.

Лондонцы после 33 матчей опережают «Манчестер Сити» на 3 очка при игре в запасе у «горожан».

«Я думаю, что «Арсенал» выиграет чемпионат. Я глубоко в это верю. На мой взгляд, это выглядит логично.

Мне нравится их атака с Эзе, Эдегором , Хавертцем и Мадуэке. «Манчестер Сити » не сможет пройти концовку без потерь очков», – сказал Венгер.