17

Венгер об АПЛ: «Верю, что «Арсенал» выиграет чемпионат. «Сити» не пройдет концовку без потерь очков»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер верит в чемпионство «канониров» в этом сезоне. 

Лондонцы после 33 матчей опережают «Манчестер Сити» на 3 очка при игре в запасе у «горожан». 

«Я думаю, что «Арсенал» выиграет чемпионат. Я глубоко в это верю. На мой взгляд, это выглядит логично.

Мне нравится их атака с Эзе, Эдегором, Хавертцем и Мадуэке. «Манчестер Сити» не сможет пройти концовку без потерь очков», – сказал Венгер. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
можно подумать арсена пройдет)
Так и Арсенал не сможет. Уже в следующем туре у них Ньюкасл. А там матчи с Атлетико ещё будут рядом
А Арсенал который свежий Атлетико будет гонять 2 матча лицом в газон конечно же выиграет все матчи:)🤣🤣🤣 Логика такая же бредовая, как и его правила с офсайдом:))
Так и арсенал не пройдет без потерь , у них еще ЛЧ..
Совсем бессмысленная для них .
Если только деньги за матчи , но для такого клуба это ничего считай
Думаю, они смогут даже в последнем туре оподливиться и слить титул, хотя скорее всего, сделают это раньше.
А есть ли шансы на 4е место?)
А вот Арсенал пройдет концовку без потери очков?
Чтобы Арсенал выиграл чемпионат ему нужно быть впереди на 8мь очков перед последним туром)
