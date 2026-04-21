Слот останется тренером «Ливерпуля» в случае выхода в ЛЧ, летом состав будет усилен (Sky Sports)

Слот останется в «Ливерпуле», если клуб выйдет в Лигу чемпионов.

Арне Слот, скорее всего, останется главным тренером «Ливерпуля» на следующий сезон.

Ожидается, что 47-летний специалист из Нидерландов сохранит свой пост, так как «красные» близки к тому, чтобы завоевать право на участие в Лиге чемпионов-2026/27, сообщает Sky Sports.

От Англии в следующем сезоне ЛЧ выступят как минимум пять команд – которые займут первые пять мест в таблице АПЛ . «Ливерпуль » занимает 5-е место и на 7 очков опережает идущий шестым «Челси» за пять туров до конца чемпионата.

Слот, который в прошлом сезоне привел «Ливерпуль» к титулу чемпиона Премьер-лиги, во втором сезоне оказался под давлением – «красные» значительно отстают от «Арсенала» и «Манчестер Сити» и завершат сезон без трофеев впервые за пять лет.

Утверждается, что Арне продолжит тренировать «Ливерпуль», если клуб попадет в Лигу чемпионов. Переходный сезон стал для команды неудачным, но Слот сохранит поддержку руководства клуба, а летом, как ожидается, будет проведена дальнейшая работа над формированием состав после ухода лидера Мохамеда Салаха.

Арне Слот: «У «Ливерпуля» светлое будущее. Против «ПСЖ» мы показали, что можем конкурировать с лучшими. У нас уже сильная команда, но нужны некоторые изменения»