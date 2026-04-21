  • Слот останется тренером «Ливерпуля» в случае выхода в ЛЧ, летом состав будет усилен (Sky Sports)
Арне Слот, скорее всего, останется главным тренером «Ливерпуля» на следующий сезон.

Ожидается, что 47-летний специалист из Нидерландов сохранит свой пост, так как «красные» близки к тому, чтобы завоевать право на участие в Лиге чемпионов-2026/27, сообщает Sky Sports.

От Англии в следующем сезоне ЛЧ выступят как минимум пять команд – которые займут первые пять мест в таблице АПЛ. «Ливерпуль» занимает 5-е место и на 7 очков опережает идущий шестым «Челси» за пять туров до конца чемпионата.

Слот, который в прошлом сезоне привел «Ливерпуль» к титулу чемпиона Премьер-лиги, во втором сезоне оказался под давлением – «красные» значительно отстают от «Арсенала» и «Манчестер Сити» и завершат сезон без трофеев впервые за пять лет.

Утверждается, что Арне продолжит тренировать «Ливерпуль», если клуб попадет в Лигу чемпионов. Переходный сезон стал для команды неудачным, но Слот сохранит поддержку руководства клуба, а летом, как ожидается, будет проведена дальнейшая работа над формированием состав после ухода лидера Мохамеда Салаха. 

Арне Слот: «У «Ливерпуля» светлое будущее. Против «ПСЖ» мы показали, что можем конкурировать с лучшими. У нас уже сильная команда, но нужны некоторые изменения»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sky Sports
Надеюсь, будет усилен тренером.
Ташуев пока занят, поэтому пока не хотят менять Слота!
Григорян же свободен
Алонсо прямо напрашивается.
Комментарий скрыт
1.Харизма и авторитет.
2.Тактические умения и стиль игры его команд.
3.Игроки прямо собраны под него.
А в этом сезоне прям недостаточно усилились? У лысого какой-то компромат на руководство Ливерпуля что ли есть?)
Практически всех, кем усилились летом теряли от 4 до 6 месяцев - Фримпонг, Экетике, Леони и Исак...Керкез носится как курица без головы, ну а Виртц долго запрягал
Только почему-то Виртц в сборной, это совсем другой Виртц.
Проблема в тренере!
Надеюсь они учтут ошибки, и вместо 500 миллионов на этот раз дадут Слоту миллиард на трансферы!
Миллиард? Как в Челси?
Ужас!
За год нет даже малейших признаков осмысленной командной игры. Чисто индивидуальное мастерство игроков.
Владельцы стреляют сами себе в ноги.
Через год будете лысого нахваливать, а про Алонсо забудете, после его очередного провала
Почему англичане так упорно не хотят расставаться с голландскими тренерами?
Сочувствие. Этот тренер превратил команду, за которую хотелось болеть нейтральному зрителю, во что то унылое
Нужен другой тренер, и нужна ЛЧ, без условий.
Бедный Ливерпуль.
Алонсо ждать не будет и найдет другой проект летом, потом сами же будут локти кусать и жалеть об этом решении
Может он как Зидан? Будет ждат только Ливерпуль
