Дзагоев об РПЛ: «Уровень просел. В футбол пытаются играть 5-6 команд, нижнюю восьмерку смотреть тяжело. Раньше до восьми команд бились за чемпионство»

Дзагоев об РПЛ: уровень просел, в футбол пытаются играть 5-6 команд.

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил о падении уровня чемпионата России.

«Нижнюю восьмерку РПЛ смотреть тяжело. В футбол пытаются играть пять-шесть команд. Сколько раз подряд «Зенит » был чемпионом? Шесть. Плюс «Краснодар » в прошлом году выиграл.

Раньше до восьми команд бились за чемпионство: «Спартак », «Локомотив », «Анжи». Конкуренция сумасшедшая была. Сейчас просел уровень.

Хотя интересные игроки появляются – те же Кисляк, Данилов», – сказал Дзагоев.