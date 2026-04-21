  • Дзагоев об РПЛ: «Уровень просел. В футбол пытаются играть 5-6 команд, нижнюю восьмерку смотреть тяжело. Раньше до восьми команд бились за чемпионство»
39

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил о падении уровня чемпионата России. 

«Нижнюю восьмерку РПЛ смотреть тяжело. В футбол пытаются играть пять-шесть команд. Сколько раз подряд «Зенит» был чемпионом? Шесть. Плюс «Краснодар» в прошлом году выиграл.

Раньше до восьми команд бились за чемпионство: «Спартак», «Локомотив», «Анжи». Конкуренция сумасшедшая была. Сейчас просел уровень.

Хотя интересные игроки появляются – те же Кисляк, Данилов», – сказал Дзагоев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Что-то не помню такого
Ответ cod51
Согласен, если только после первого тура
Ответ cod51
Это когда же 8 команд бились за чемпионство?
Ни разу такого не помню
Ответ LoveGreguar
Ответ LoveGreguar
Прям за чемпионство не все боролись, но первая восьмёрка в целом сильнее была гораздо
Никогда в России 8 команд не боролись за чемпионство, видел все чемпионаты. Враньё, формирующее новую реальность
На моей памяти 5 команд боролись за чемпионство в 1996 году последний раз и единственный в ЧР .А так обычно 2-3 максимум .Хотя может что и забыл .
Ответ Le Chan
В РПЛ больше двух команд никогда не боролись за чемпионство.
Ответ igor.igorev
Ну вообще было несколько раз, когда до последнего тура претендовали три команды. Сезон 23/24 в последний раз.
Ещё когда были еврокубки, плотность в таблице иногда была такой что зону ЕК и зону стыков отделяло 4-6 очков. Т.е. пару неудачных матчей и команда уже борется не за ЕК, а за выживание. Поэтому консервативный подход тренеров в середине таблицы был вполне оправдан. Привычки меняются не быстро, да и не меняются ли если нет стимула.

Кажется, что командам в середине надо дать запас на ошибку. Либо 18 команд в лиге, либо зону стыков/вылета сократить. Но тут могут снова начаться разговоры про доги и т.п.
Ответ Aggrrist
Нет, просто снова вернулись тренеры, которые играют в "держи ср*ку", им неважно, за что они борются, всегда будут ставить антифутбол!
Ответ Aggrrist
Ну какие пару очков. Возьми тот же чемп 15/16. Последнее еврокубковое место и последний клуб перед стыками разделяет 19 очков. И там почти всегда так. Никакие 4-6
Фантазер Ваш Дзагоев))
Ну зачем Дзага врёт? За чемпионство всегда бились 2 команды. Ещё 4-5 клубов изображали массовку. А ниже 7 места всегда было болото, которое торговало очками друг с другом.
Значит ЦСКА - команда нижней восьмерки
ТАКУЮ ДИЧ НЕСЁТ ДО 2014 ГДЕ-ТО ВООБЩЕ ВЕСЕЛО СМОТРЕТЬ БЫЛО. КОМАНДЫ ИГРАЛИ ОТКРЫТО, А СЕЙЧАС ТОЛЬКО БЫ НА ПРОПУСТИТЬ. ТО ВООБЩЕ КАК-ТО ЛЕТ 5 БЫЛО ЧТО В РПЛ ТРЕНД В 5 ЗАЩИТНИКОВ ИГРАЛИ 14 КОМАНД
И трава была зеленее. Каждый отошедший от дел пытается превозносить времена, когда был он. И происходит это во всех сферах и разных поколениях.
