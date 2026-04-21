Дзагоев об РПЛ: «Уровень просел. В футбол пытаются играть 5-6 команд, нижнюю восьмерку смотреть тяжело. Раньше до восьми команд бились за чемпионство»
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил о падении уровня чемпионата России.
«Нижнюю восьмерку РПЛ смотреть тяжело. В футбол пытаются играть пять-шесть команд. Сколько раз подряд «Зенит» был чемпионом? Шесть. Плюс «Краснодар» в прошлом году выиграл.
Раньше до восьми команд бились за чемпионство: «Спартак», «Локомотив», «Анжи». Конкуренция сумасшедшая была. Сейчас просел уровень.
Хотя интересные игроки появляются – те же Кисляк, Данилов», – сказал Дзагоев.
Что делать с Челестини?5353 голоса
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
39 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кажется, что командам в середине надо дать запас на ошибку. Либо 18 команд в лиге, либо зону стыков/вылета сократить. Но тут могут снова начаться разговоры про доги и т.п.