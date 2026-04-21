Флик о «Барселоне»: «Важны не только трофеи, но и то, как мы играем. Об этом мне писал президент. Стиль тоже является успехом»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил о важности стиля игры команды.
«Когда мы пришли, никто не ожидал, что у нас будет четыре трофея. Это хорошая история. И дело не только в трофеях, но и в том, как мы играем. Важен еще и стиль – об этом мне уже писал президент в письме.
Стиль тоже является успехом», – сказал Флик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Барселона это футбол . Спасибо Флику за это .
У Барсы Флика никогда не бывают скучные матчи, даже когда проигрывает.
лучше сыграть как Барса и вылететь чем играть как Атлетико Реал и все равно вылететь
Не фанат Барсы, но при Флике очень приятный футбол играют
Если Лапортыч и Деку купят ЦЗ с левой ногой хорошего уровня и забивного подвижного форварда, Барса сможет претендовать на ЛЧ
Претендует она и так неплохо, будет претендовать ещё настойчивее, но и это никак не гарантирует победы.
Ну, хотя бы будет доигрывать матчи в полном составе)
База. Стиль в Барсе действительно важен, м.б. даже важнее трофеев. Хотя и на трофеи с Фликом грех жаловаться пока. Ну а ЛЧ, что ЛЧ, там немало хороших команд, по заказу не выиграть, даже если ты мощнее других (а нынешняя Барса точно не такова). Даже у команды Пепа это не получалось.
