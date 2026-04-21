  Министр спорта Ирана: «Сборная поедет на ЧМ-2026, если в США будет обеспечена безопасность игроков. Правительство примет решение»
Министр спорта Ирана: «Сборная поедет на ЧМ-2026, если в США будет обеспечена безопасность игроков. Правительство примет решение»

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали назвал условие, при котором национальная сборная страны может выступить на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что Иран может бойкотировать чемпионат мира на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Позже обсуждался перенос игр иранцев из США в Мексику, однако ФИФА отказалась от этой идеи.

«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной команды Ирана в Соединенных Штатах Америки, мы поедем на чемпионат мира.

Решение будет принято правительством и Высшим советом национальной безопасности», – приводит слова Доньямали иранское информационное агентство Tasnim.

По словам Доньямали, команда продолжит подготовку к турниру, независимо от геополитической обстановки.

«Возможно, сборная Ирана не поедет на чемпионат мира, но если мы будем участвовать, мы должны быть готовы», – сказал министр.

Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Они просто обязаны приехать. У них хорошая команда, футболисты хотят играть. Спорт должен быть вне политики»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Al Jazeera
Ну а что делать, футбол же он вне политики, да?
А где там правительство? Президент Ирана или корпус стражи исламской революции?
Материалы по теме
Представитель администрации Трампа Джулиани о сборной Ирана на ЧМ: «Мы ждем ее в США. Ожидаем, что они будут в Тусоне в начале июня, а затем сыграют в Лос-Анджелесе и Сиэтле»
17 апреля, 09:05
Инфантино об Иране на ЧМ-2026: «Они просто обязаны приехать. У них хорошая команда, футболисты хотят играть. Спорт должен быть вне политики»
15 апреля, 18:50
Министр спорта Ирана: «Чем сильнее нормализуется ситуация, тем выше вероятность нашего участия на ЧМ. Если безопасность спортсменов будет обеспечена, им разрешат поехать на турнир»
14 апреля, 20:11
ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 из США. Об этом заявила президент Мексики: «Такой шаг потребовал бы огромных логистических усилий»
11 апреля, 04:45
Флик о «Барселоне»: «Важны не только трофеи, но и то, как мы играем. Об этом мне писал президент. Стиль тоже является успехом»
19 минут назад
Владимир Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится что на поле, что вне поля. Ситуация с Радимовым не удивила, он тренер и повел себя так, как посчитал нужным»
33 минуты назад
Силкин про «Динамо» и легионеров: «Они на фиг здесь не нужны. У нас чемпионат России, а не Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами, но от них нет результата»
37 минут назад
«Ростов» ликвидирует более 1 млрд рублей долга за счет перевода в акции: «Раньше их было 250 тысяч, теперь больше миллиарда. Уже становимся интересными для покупки частным лицом»
45 минут назад
Роднина об ужесточении лимита: «Логичные изменения. Предположу, что любому болельщику хочется видеть в своей команде больше российских футболистов, а не иностранцев»
сегодня, 14:36
Чемпионат России. ЦСКА против «Ростова», «Сочи» – «Крылья», в среду «Зенит» сыграет с «Локо», в четверг «Краснодар» – со «Спартаком»
сегодня, 14:31Live
Мажич о проверке гола Маркиньоса «Ахмату» на офсайд: «Главная камера не дала ответа сразу. Надеюсь, на следующий год поставим новые, чтобы четче определять последние точки»
сегодня, 14:29
Александр Мостовой: «Я самый известный русский в Испании, хотя уже 15 лет там не был. Не зря мы столько лет по-настоящему в футбол играли»
сегодня, 14:06
«Приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев». Ведущий «Матч ТВ» Дерунец пошутил о конфликте Талалаева и Радимова в эфире
сегодня, 14:01
«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в 2025-м – 22,99 млрд рублей. «Спартак» и «Динамо» – в топ-3, «Краснодар» – 4-й, ЦСКА – 5-й
сегодня, 13:49
«Сочи» – «Крылья Советов». 1:1 – Олейников открыл счет. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Дзагоев об РПЛ: «Уровень просел, в футбол пытаются играть 5-6 команд, нижнюю восьмерку смотреть тяжело. Раньше до восьми команд билось за чемпионство»
7 минут назад
ЦСКА – «Ростов». Мойзес и Баринов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
9 минут назад
Мажич о падении Рахмановича в штрафной ЦСКА: «Данилов ближе к мячу, Амар сделал ему шлагбаум и подставил ногу. Невозможно назначать здесь пенальти»
22 минуты назад
Флик хочет продлить контракт с «Барсой»: «Это будет последний этап моей карьеры. Мне нравилось в сборной и в «Баварии», но здесь меня окружает все самое лучшее»
53 минуты назад
Джейми Каррагер: «Слышал, что Слот останется в «Ливерпуле», если они попадут в Лигу чемпионов. Похоже, они это сделают»
сегодня, 14:15
«Реал» – «Алавес». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 13:35
Пеп о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсенал» сейчас мог бы стать чемпионом – после игры мы говорили, что нельзя терять концентрацию. Догоняющим тяжелее морально и физически»
сегодня, 13:05
«Пари НН» сыграет со «Спартаком». Поддержите нижегородцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Симеоне о поражении в Кубке Испании: «Мы не жертвы, добиваемся всего упорным трудом. «Атлетико» входит в четверку лучших команд Европы, а в прошлом году вылетел в 1/8 финала ЛЧ. Нужно начать заново»
сегодня, 12:26
Рекомендуем