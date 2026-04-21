Министр спорта Ирана: «Сборная поедет на ЧМ-2026, если в США будет обеспечена безопасность игроков. Правительство примет решение»

Министр спорта Ирана: поедем на ЧМ-2026, если игрокам в США будет безопасно.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали назвал условие, при котором национальная сборная страны может выступить на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось, что Иран может бойкотировать чемпионат мира на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Позже обсуждался перенос игр иранцев из США в Мексику, однако ФИФА отказалась от этой идеи.

«Если будет обеспечена безопасность игроков национальной команды Ирана в Соединенных Штатах Америки, мы поедем на чемпионат мира.

Решение будет принято правительством и Высшим советом национальной безопасности», – приводит слова Доньямали иранское информационное агентство Tasnim.

По словам Доньямали, команда продолжит подготовку к турниру, независимо от геополитической обстановки.

«Возможно, сборная Ирана не поедет на чемпионат мира, но если мы будем участвовать, мы должны быть готовы», – сказал министр.

