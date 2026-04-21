Мажич о падении Рахмановича в штрафной ЦСКА: «Данилов ближе к мячу, Амар сделал ему шлагбаум и подставил ногу. Невозможно назначать здесь пенальти»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич оценил спорные эпизоды из двух матчей 25-го тура Мир РПЛ.

Арбитр матч «Крылья Советов» – ЦСКА (1:1) Павел Шадыханов на 54-й минуте не назначил пенальти в ворота москвичей после столкновения в штрафной с участием хавбека самарцев Амара Рахмановича и защитника армейцев Кирилла Данилова и зафиксировал фол в атаке.

«Кто был ближе к мячу? Защитник ЦСКА. Рахманович находится сбоку или за спиной, он делает очень большой шаг, контакт имеет место в воздухе, нога Рахмановича находится в воздухе.

Возможно, защитник фокусировался только на движении к мячу. А Рахманович сделал ему шлагбаум и подставил ногу. Невозможно назначать здесь пенальти», – сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

Судья Евгений Кукуляк в матче «Рубина» и «Акрона» (1:1) на 66‑й минуте после вмешательства ВАР удалил защитника тольяттинского клуба Марата Бокоева за нарушение правил на игроке казанцев Илье Рожкове.

«Сложно было увидеть грубое нарушение. Из ВАР‑комнаты пригласили судью к монитору. Бокоев использовал шипы, играл очень опасно. Справедливо после просмотра футболист получил красную», – сказал Мажич.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
Запомните эту трактовку.
Таких пенальти увидим ещё много. И может ещё и до конца этого розыгрыша.
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
20 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
31 минуту назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
47 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
сегодня, 10:01
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
сегодня, 09:59Фото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
6 минут назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
31 минуту назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии»
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
