Мажич о падении Рахмановича в штрафной ЦСКА: «Данилов ближе к мячу, Амар сделал ему шлагбаум и подставил ногу. Невозможно назначать здесь пенальти»

Мажич о падении Рахмановича в штрафной ЦСКА: невозможно назначать здесь пенальти.

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич оценил спорные эпизоды из двух матчей 25-го тура Мир РПЛ .

Арбитр матч «Крылья Советов » – ЦСКА (1:1) Павел Шадыханов на 54-й минуте не назначил пенальти в ворота москвичей после столкновения в штрафной с участием хавбека самарцев Амара Рахмановича и защитника армейцев Кирилла Данилова и зафиксировал фол в атаке.

«Кто был ближе к мячу? Защитник ЦСКА. Рахманович находится сбоку или за спиной, он делает очень большой шаг, контакт имеет место в воздухе, нога Рахмановича находится в воздухе.

Возможно, защитник фокусировался только на движении к мячу. А Рахманович сделал ему шлагбаум и подставил ногу. Невозможно назначать здесь пенальти», – сказал Мажич в эфире программы «Правила игры» на канале «Матч Премьер».

Судья Евгений Кукуляк в матче «Рубина» и «Акрона» (1:1) на 66‑й минуте после вмешательства ВАР удалил защитника тольяттинского клуба Марата Бокоева за нарушение правил на игроке казанцев Илье Рожкове.

«Сложно было увидеть грубое нарушение. Из ВАР‑комнаты пригласили судью к монитору. Бокоев использовал шипы, играл очень опасно. Справедливо после просмотра футболист получил красную», – сказал Мажич.