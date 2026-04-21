Владимир Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится что на поле, что вне поля. Ситуация с Радимовым не удивила, он тренер и повел себя так, как посчитал нужным»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о словесной перепалке главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева и экс-хавбека «Зенита» Владислава Радимова в прямом эфире.

«Меня эта ситуация не удивила. Талалаев повел себя так, как посчитал нужным. Он тренер.

Мне поведение Талалаева нравится что на поле, что вне поля. Самое главное, что это помогает команде», – сказал Быстров.