Силкин про «Динамо» и легионеров: «Они на фиг здесь не нужны. У нас чемпионат России, а не Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами, но от них нет результата»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин посоветовал клубу расстаться с легионерами.
«Мне кажется, в клубе слишком много иностранцев. А у нас же много молодежи. Тюкавин, другие ребята показывают это. Вот и используйте этих ребят.
Зачем легионеров держать на скамейке? Они на фиг здесь не нужны. Это мое личное мнение. У нас чемпионат России, а не чемпионат Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами. Но от них нет результата», – сказал Силкин.
Что делать с Челестини?20320 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Блин, катаясь на иностранной машине, пользуясь иностранным смартфоном, одеваясь в иностранный костюм - странно призывать употреблять только своё родное, сермяжное.
Если запрещаешь другим высказывать личное мнение - не удивляйся, что кто-то запретит тебе.
Тоже надо свою выращивать.
Казахов из чуйской пригласить
Я так в детстве думал.
В серии А играют только итальянцы, в Ла Лиге только испанцы и т.д.
Потом я увидел матч Италия - Португалия и долго не мог понять, почему за Португалию играет Руи Кошта, ведь он в Милане?!