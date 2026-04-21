Силкин про «Динамо» и легионеров: «Они на фиг здесь не нужны. У нас чемпионат России, а не Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами, но от них нет результата»

Силкин про легионеров: они на фиг здесь не нужны, у нас чемпионат России.

Бывший главный тренер московского «Динамо » Сергей Силкин посоветовал клубу расстаться с легионерами.

«Мне кажется, в клубе слишком много иностранцев. А у нас же много молодежи. Тюкавин, другие ребята показывают это. Вот и используйте этих ребят.

Зачем легионеров держать на скамейке? Они на фиг здесь не нужны. Это мое личное мнение. У нас чемпионат России, а не чемпионат Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами. Но от них нет результата», – сказал Силкин.

