  • Силкин про «Динамо» и легионеров: «Они на фиг здесь не нужны. У нас чемпионат России, а не Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами, но от них нет результата»
37

Силкин про «Динамо» и легионеров: «Они на фиг здесь не нужны. У нас чемпионат России, а не Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами, но от них нет результата»

Силкин про легионеров: они на фиг здесь не нужны, у нас чемпионат России.

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин посоветовал клубу расстаться с легионерами.

«Мне кажется, в клубе слишком много иностранцев. А у нас же много молодежи. Тюкавин, другие ребята показывают это. Вот и используйте этих ребят.

Зачем легионеров держать на скамейке? Они на фиг здесь не нужны. Это мое личное мнение. У нас чемпионат России, а не чемпионат Бразилии или Колумбии. Едут сюда за деньгами, паспортами. Но от них нет результата», – сказал Силкин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
лимит на легионеров
logoДинамо Москва
logoСергей Силкин
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
Своё личное мнение засунь поглубже в свою личную...
Блин, катаясь на иностранной машине, пользуясь иностранным смартфоном, одеваясь в иностранный костюм - странно призывать употреблять только своё родное, сермяжное.
Своё личное мнение засунь поглубже в свою личную... Блин, катаясь на иностранной машине, пользуясь иностранным смартфоном, одеваясь в иностранный костюм - странно призывать употреблять только своё родное, сермяжное.
Тогда и ты засунь.
Если запрещаешь другим высказывать личное мнение - не удивляйся, что кто-то запретит тебе.
Да заткнитесь вы уже ,специалисты и Советского союза
Да заткнитесь вы уже ,специалисты и Советского союза
А почему бы не заткнуться тебе, неспециалист из ниоткуда?
А почему бы не заткнуться тебе, неспециалист из ниоткуда?
Ты тоже можешь это сделать.
да он нам ##### не нужон, легионер ваш
просто напомню, что в составе Динамо Силкина легионеров было не меньше, чем сейчас, а результат делали немец Кураньи и украинец Воронин. но тогда его это не смущало.
просто напомню, что в составе Динамо Силкина легионеров было не меньше, чем сейчас, а результат делали немец Кураньи и украинец Воронин. но тогда его это не смущало.
Прежде чем "просто напоминать", неплохо бы провести небольшой фактчекинг. И он покажет, что в составе Динамо Силкина легионеров было меньше. Ну и к тому же очевидно, что игроков из бывшего СССР он полноценными легионерами не считает.
Прежде чем "просто напоминать", неплохо бы провести небольшой фактчекинг. И он покажет, что в составе Динамо Силкина легионеров было меньше. Ну и к тому же очевидно, что игроков из бывшего СССР он полноценными легионерами не считает.
Да завали уже
Да и чемпионат не нужен, бегают по полю только траву топчут да гос деньги переводят
Да и чемпионат не нужен, бегают по полю только траву топчут да гос деньги переводят
Трава на стадионах вся импортная.
Тоже надо свою выращивать.
Казахов из чуйской пригласить
Интересно, а Силкин в Бельгию зачем ездил?
Зачем Силкин в Бельгию ездил? Там же чемпионат Бельгии, а не России, пусть свои играют
Чем тебе Бителло не угодил, собака!!?
Хахах.
Я так в детстве думал.
В серии А играют только итальянцы, в Ла Лиге только испанцы и т.д.

Потом я увидел матч Италия - Португалия и долго не мог понять, почему за Португалию играет Руи Кошта, ведь он в Милане?!
Наверно Кураньи, Воронину и остальным легам тоже такое задвигал? Хотя логично, учитывая как потом Динамо при нем посыпалось
