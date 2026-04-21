«Ростов» ликвидирует более 1 млрд рублей долга за счет перевода в акции: «Раньше их было 250 тысяч, теперь больше миллиарда. Уже становимся интересными для покупки частным лицом»

«Ростов» ликвидирует более 1 млрд рублей долгов за счет допэмиссии.

Генеральный директор «Ростова » Игорь Гончаров сообщил о скором сокращении общей задолженности клуба более чем на 1 млрд рублей за счет перевода долга в акции.

– Сегодня мы получили уведомление Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций. Это позволит нам запустить процесс трансформации имеющейся задолженности в акции клуба.

Процесс идет, в ближайшее время планируется завершить все обязательные процедуры, и задолженность будет ликвидирована. В итоге число акций АО ФК «Ростов» вырастет до более 1 миллиарда штук.

– Как это произошло?

– У нас были долговые обязательства перед определенным кругом лиц. Мы подали заявку через Центробанк России и уже одобрили ее в ФАС России. В итоге задолженность превратилась в пакет акций, которыми сейчас владеет правительство Ростовской области. Соответственно, задолженность списывается.

– У вас были обязательства перед «определенным кругом лиц». Кто будет выплачивать им долги?

– Никто не будет выплачивать. Это компании с госучастием. У нас же акциями владеет областное правительство. Была проведена дополнительная эмиссия, эти задолженности превратились в акции, которыми также полноценно владеет правительство. Раньше было 250 тысяч акций, теперь их за миллиард. И мы уже становимся интересными для покупки частным лицом.

– Какая осталась задолженность у клуба?

– Не такая большая, как была. В районе 500 миллионов рублей, – сказал Гончаров.