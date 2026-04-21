  • «Ростов» ликвидирует более 1 млрд рублей долга за счет перевода в акции: «Раньше их было 250 тысяч, теперь больше миллиарда. Уже становимся интересными для покупки частным лицом»
«Ростов» ликвидирует более 1 млрд рублей долгов за счет допэмиссии.

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил о скором сокращении общей задолженности клуба более чем на 1 млрд рублей за счет перевода долга в акции.

– Сегодня мы получили уведомление Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций. Это позволит нам запустить процесс трансформации имеющейся задолженности в акции клуба.

Процесс идет, в ближайшее время планируется завершить все обязательные процедуры, и задолженность будет ликвидирована. В итоге число акций АО ФК «Ростов» вырастет до более 1 миллиарда штук.

– Как это произошло?

– У нас были долговые обязательства перед определенным кругом лиц. Мы подали заявку через Центробанк России и уже одобрили ее в ФАС России. В итоге задолженность превратилась в пакет акций, которыми сейчас владеет правительство Ростовской области. Соответственно, задолженность списывается.

– У вас были обязательства перед «определенным кругом лиц». Кто будет выплачивать им долги?

– Никто не будет выплачивать. Это компании с госучастием. У нас же акциями владеет областное правительство. Была проведена дополнительная эмиссия, эти задолженности превратились в акции, которыми также полноценно владеет правительство. Раньше было 250 тысяч акций, теперь их за миллиард. И мы уже становимся интересными для покупки частным лицом.

– Какая осталась задолженность у клуба?

– Не такая большая, как была. В районе 500 миллионов рублей, – сказал Гончаров.

Я бы купил акции рублей на 500, чисто чтоб говорить что у меня есть доля в футбольном клубе, если бы их выпустили на рынок)
Ответ hikkikomori
наш человек сосьо не станет!
Ответ Glukinho
Конечно, это испанцы пусть сосьо, а мы акционеры)
А если не хватит, то мы еще напечатаем.
Рекомендуем
Главные новости
Роднина об ужесточении лимита: «Логичные изменения. Предположу, что любому болельщику хочется видеть в своей команде больше российских футболистов, а не иностранцев»
28 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Ростова», «Сочи» – «Крылья», в среду «Зенит» сыграет с «Локо», в четверг «Краснодар» – со «Спартаком»
33 минуты назадLive
Мажич о проверке гола Маркиньоса «Ахмату» на офсайд: «Главная камера не дала ответа сразу. Надеюсь, на следующий год поставим новые, чтобы четче определять последние точки»
35 минут назад
Александр Мостовой: «Я самый известный русский в Испании, хотя уже 15 лет там не был. Не зря мы столько лет по-настоящему в футбол играли»
58 минут назад
«Приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев». Ведущий «Матч ТВ» Дерунец пошутил о конфликте Талалаева и Радимова в эфире
сегодня, 14:01
«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в 2025-м – 22,99 млрд рублей. «Спартак» и «Динамо» – в топ-3, «Краснодар» – 4-й, ЦСКА – 5-й
сегодня, 13:49
Ханс-Дитер Флик: «Выиграть ЛЧ с «Барсой» – моя главная мечта, и я думаю, мы это сделаем в ближайшие годы. Я чувствую себя частью большой семьи»
сегодня, 13:32
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Алавес», «Барселона» сыграет с «Сельтой» в среду, «Эльче» – с «Атлетико»
сегодня, 13:25
Мажич о пенальти «Зенита» в Махачкале: «Игрок «Динамо» поднял руку и увеличил площадь тела. Была классная позиция судьи, он принял верное решение»
сегодня, 13:21
Тест уровня хард: угадайте, чего недостает на клубных эмблемах
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Крылья Советов». 0:1 – Олейников открыл счет. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Флик хочет продлить контракт с «Барсой»: «Это будет последний этап моей карьеры. Мне нравилось в сборной и в «Баварии», но здесь меня окружает все самое лучшее»
15 минут назад
Джейми Каррагер: «Слышал, что Слот останется в «Ливерпуле», если они попадут в Лигу чемпионов. Похоже, они это сделают»
49 минут назад
«Реал» – «Алавес». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 13:35
Пеп о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсенал» сейчас мог бы стать чемпионом – после игры мы говорили, что нельзя терять концентрацию. Догоняющим тяжелее морально и физически»
сегодня, 13:05
«Пари НН» сыграет со «Спартаком». Поддержите нижегородцев на стадионе!
сегодня, 13:00Реклама
Симеоне о поражении в Кубке Испании: «Мы не жертвы, добиваемся всего упорным трудом. «Атлетико» входит в четверку лучших команд Европы, а в прошлом году вылетел в 1/8 финала ЛЧ. Нужно начать заново»
сегодня, 12:26
«Спартак» включил Воробьева в шорт-лист. Будущее Заболотного в клубе под вопросом (Metaratings)
сегодня, 12:05
«Рубин» принимает ЦСКА. Казанцы, ждем всех на домашнем матче против красно-синих!
сегодня, 11:00Реклама
Дзагоев о переходе в академию ЦСКА из скаутского отдела: «Бабаев сказал: «Давай в школе поработаешь». В основе смотрел за готовыми игроками, а тут надо найти талант и привести его»
сегодня, 10:33
Рекомендуем