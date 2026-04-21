Флик хочет продлить контракт с «Барсой»: «Это будет последний этап моей карьеры. Мне нравилось в сборной и в «Баварии», но здесь меня окружает все самое лучшее»

«Я планирую продлить контракт. Я совершенно честен. Это будет последний этап моей карьеры. Я прекрасно себя чувствую. Мне хочется продлить контракт, но сейчас не время говорить об этом.

Мне нравилось работать и в сборной Германии, и в «Баварии»... Но здесь я чувствую, что меня окружает все самое лучшее. Я очень счастлив, глядя на все это, на свою карьеру и свою семью. В раздевалке царит фантастическая атмосфера.

Лига чемпионов – это мотивация. Это мечта клуба и болельщиков. Мы должны держаться вместе и пытаться снова и снова – надеюсь, это произойдет очень скоро», – сказал Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Батя вытащил Барсу из кризиса и сделал вновь конкурентоспособными. Но самое главное он сделал Барселону красивой. На её футбол приятно смотреть
Будем честны, из задницы Барсу всё таки вытащил Хави. Флик пришёл в уже неплохую команду, и сделал её сильнее.
Все, кто болеет за Барсу, только рады продлению. Пора этим ребятам брать ЛЧ.
я как болельщик Барсы не вижу за счёт чего "Пора этим ребятам брать ЛЧ"

Нет ТОП форварда
Нет замены вингерам Ямалю/Рафинье (есть Руни, но Флик его маринует)
Только один ТОПовый ЦЗ - Кубарси, и тот настолько зелёный, что удалился
И в принципе мало ротации состава, так не взять ЛЧ борясь при этом в Ла Лиге
Всё правильно, всем нравится Барса, даже болельщикам Реала, они просто стесняются это вслух говорить, слишком нежные.
Надеюсь, Флик будет работать с Барселоной как можно дольше. Есть трофеи, невероятно красивый футбол, прогресс молодых игроков
Флик и Барселона созданны друг для друга . Супер футбол и достойные результаты .
Купите защитников уровня ЛЧ и Кейна. Ждём победы в ЛЧ и красивого завершения контракта!
Кейна? Ахах
да кто б его им продал ещё, лол 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Понимает, что в Баварию не вернут, а тут тепло))
