Флик хочет продлить контракт с «Барсой»: «Это будет последний этап моей карьеры. Мне нравилось в сборной и в «Баварии», но здесь меня окружает все самое лучшее»

Ханс-Дитер Флик: хочу продлить контракт с «Барселоной».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что хочет продлить контракт с клубом.

«Я планирую продлить контракт. Я совершенно честен. Это будет последний этап моей карьеры. Я прекрасно себя чувствую. Мне хочется продлить контракт, но сейчас не время говорить об этом.

Мне нравилось работать и в сборной Германии, и в «Баварии»... Но здесь я чувствую, что меня окружает все самое лучшее. Я очень счастлив, глядя на все это, на свою карьеру и свою семью. В раздевалке царит фантастическая атмосфера.

Лига чемпионов – это мотивация. Это мечта клуба и болельщиков. Мы должны держаться вместе и пытаться снова и снова – надеюсь, это произойдет очень скоро», – сказал Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».