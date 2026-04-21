Флик хочет продлить контракт с «Барсой»: «Это будет последний этап моей карьеры. Мне нравилось в сборной и в «Баварии», но здесь меня окружает все самое лучшее»
Ханс-Дитер Флик: хочу продлить контракт с «Барселоной».
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что хочет продлить контракт с клубом.
«Я планирую продлить контракт. Я совершенно честен. Это будет последний этап моей карьеры. Я прекрасно себя чувствую. Мне хочется продлить контракт, но сейчас не время говорить об этом.
Мне нравилось работать и в сборной Германии, и в «Баварии»... Но здесь я чувствую, что меня окружает все самое лучшее. Я очень счастлив, глядя на все это, на свою карьеру и свою семью. В раздевалке царит фантастическая атмосфера.
Лига чемпионов – это мотивация. Это мечта клуба и болельщиков. Мы должны держаться вместе и пытаться снова и снова – надеюсь, это произойдет очень скоро», – сказал Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».
Что делать с Челестини?20320 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Нет ТОП форварда
Нет замены вингерам Ямалю/Рафинье (есть Руни, но Флик его маринует)
Только один ТОПовый ЦЗ - Кубарси, и тот настолько зелёный, что удалился
И в принципе мало ротации состава, так не взять ЛЧ борясь при этом в Ла Лиге