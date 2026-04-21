Роднина об ужесточении лимита: «Логичные изменения. Предположу, что любому болельщику хочется видеть в своей команде больше российских футболистов, а не иностранцев»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала ужесточение лимита на легионеров логичным решением.
На прошлой неделе Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. С сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку максимум 12 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.
«В футболе я мало что понимаю и не смотрю его постоянно, только крупные международные турниры. За чемпионатом России тем более не слежу.
Но могу предположить, что любому нашему болельщику хочется видеть в своей любимой команде больше российских футболистов, молодых и перспективных ребят, а не легионеров. Так что изменения логичны», – сказала Роднина.
