  • Роднина об ужесточении лимита: «Логичные изменения. Предположу, что любому болельщику хочется видеть в своей команде больше российских футболистов, а не иностранцев»
Роднина об ужесточении лимита: «Логичные изменения. Предположу, что любому болельщику хочется видеть в своей команде больше российских футболистов, а не иностранцев»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала ужесточение лимита на легионеров логичным решением.

На прошлой неделе Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. С сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку максимум 12 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

«В футболе я мало что понимаю и не смотрю его постоянно, только крупные международные турниры. За чемпионатом России тем более не слежу.

Но могу предположить, что любому нашему болельщику хочется видеть в своей любимой команде больше российских футболистов, молодых и перспективных ребят, а не легионеров. Так что изменения логичны», – сказала Роднина.

Может Роднина удивится, но любому болельщику хочется видеть красивую игру и забитые голы любимой команды. И мне совершенно необязательно, чтобы этим занимались только наши родные буратины. Причём за несоответствующую их таланту зарплату!
Вам шашечки или ехать?

Вам футбол или коллекцию одинаковых флажков?
В футболе мало, что понимает, но лезет...
Типичный депутат вредитель...
Какой нибудь родственник/друг/брат/сват футбольный функционер/агент/тренер
Правильно! В футбол не играла, а сидит и рассказывает про футбол. Чего вообще? Иди в своё фигурное катание. Я же не лезу в другие виды спорта.
Думаю,каждый хочет увидеть в Думе,экономистов,юристов,промышленников и т.д. а видим певцов,спортсменов и артистов
Спортсменов пенсионеров с зарубежными активами и детьми у которых двойное гражданство
Госдуму я тоже мало смотрю, многое не понимаю. Но мне хочется видеть больше хороших законов и решений для простых русских людей.
Такая же утопия, как и вменяемые отечественные арбитры🤣
Мне кажется, что любой болельщик хочет видеть в своей команде конкурентноспособных сильных футболистов, разумеется, приятнее когда он свой, а уж если воспитанник... Но реальность такова, что лимит превращает добротных футболистов или молодых футболистов с потенциалом в охреневших от вседозволенности чертей.
Так вы этим уже занимаетесь уже лет 20, вместо насущных проблем вроде как бы сделать доступным пивко, барбекю и нормальный рок на разогреве, вы то прибавляете, то убавляете легионеров, так мы кайф от футбола точно не получим, а рассуждений там - как будто вы новый элемент таблицы Менделеева открываете
Так в этом и заключается главная обязанность кнопконажимателей.
Всю жесть принимать в первом чтении за неделю единогласно. А бессмысленные мелочи обсуждать годами туда-сюда.

Вон, Валентина Терешкова в 90 лет уже двигается в сторону нового депутатского срока. И всем норм.
Мне пофиг какая национальность игрока, лишь бы играл хорошо. Так что не любому, не надо обобщать, мадам.
Хотелось бы и в качестве депутатов государственной думы видеть граждан Российской Федерации, а не лиц, имеющих попутно паспорт, к примеру, соединённых штатов Америки.
Я хочу видеть в своей команде крутых легионеров . А не всяких пупкиных на зарплате 1.5 ляма баксов
Предположу, что любому избирателю хочется видеть в депутатах госдумы адекватных персон, которые будут знать, чего на самом деле хотят их избиратели.
