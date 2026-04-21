Мажич о проверке гола Маркиньоса «Ахмату» на офсайд: «Главная камера не дала ответа сразу. Надеюсь, на следующий год поставим новые, чтобы четче определять последние точки»
Мажич об определении офсайдов: надеюсь, поставим новые камеры в следующем году.
Милорад Мажич надеется, что в следующем сезоне в РПЛ появятся камеры, которые позволят четче определять офсайды.
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал эпизод с голом форварда «Спартака» Маркиньоса в ворота «Ахмата» в 25-м туре Мир РПЛ (3:1). Арбитр Рафаэль Шафеев засчитал мяч после трехминутной проверки ВАР на предмет офсайда.
«Этот эпизод очень сложный. Есть технические проблемы. Надеюсь, на следующий год поставим новые камеры, которые позволят четче определять последние точки футболистов – в данном случае, игроков «Спартака» и «Ахмата». Главная камера не дала ответа сразу, пришлось использовать другую», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
Что делать с Челестини?20320 голосов
Увольнять сейчас
Дать поработать месяц и сэкономить
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мне кажется, что если за 30 секунд не смогли высчитать эти миллиметры, то нужно решать в пользу атаки