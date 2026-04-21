  Мажич о проверке гола Маркиньоса «Ахмату» на офсайд: «Главная камера не дала ответа сразу. Надеюсь, на следующий год поставим новые, чтобы четче определять последние точки»
Мажич о проверке гола Маркиньоса «Ахмату» на офсайд: «Главная камера не дала ответа сразу. Надеюсь, на следующий год поставим новые, чтобы четче определять последние точки»

Милорад Мажич надеется, что в следующем сезоне в РПЛ появятся камеры, которые позволят четче определять офсайды.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал эпизод с голом форварда «Спартака» Маркиньоса в ворота «Ахмата» в 25-м туре Мир РПЛ (3:1). Арбитр Рафаэль Шафеев засчитал мяч после трехминутной проверки ВАР на предмет офсайда.

«Этот эпизод очень сложный. Есть технические проблемы. Надеюсь, на следующий год поставим новые камеры, которые позволят четче определять последние точки футболистов – в данном случае, игроков «Спартака» и «Ахмата». Главная камера не дала ответа сразу, пришлось использовать другую», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Источник: «Матч ТВ»
На следующий год надеюсь тебя уже не будет!
По технической камере было видно, что офсайда не было. Что там можно было проверять 3 минуты?
Мне кажется, что если за 30 секунд не смогли высчитать эти миллиметры, то нужно решать в пользу атаки
Скорее не в пользу атаки а оставлять в силе решение бокового.
Только боковые привыкли к ВАР и сейчас в салонах ситуациях флажок не поднимают. Но итог одинаковый всё равно будет
Если не можете определить за 30 секунд, то остаётся решение судьи, задолбали уже с этими бесконечными проверками ВАР, реально хорошая штука, но в руках не очень умных и сообразительных людей.
Зачем камеры дополнительные, когда просто нужны одинаковые трактовки
А трактовать в пользу атакующего?? Не, не слыхал, подстилка лёши из лахты.
Ваши линии, это позорище!
Точно речь про офсайд марки, а не пабло?
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
19 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
30 минут назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
46 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
59 минут назад
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
сегодня, 09:59Фото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
5 минут назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
30 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
