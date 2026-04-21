Джейми Каррагер: «Слышал, что Слот останется в «Ливерпуле», если они попадут в Лигу чемпионов. Похоже, они это сделают»

Джейми Каррагер: слышал, что Слот останется, если «Ливерпуль» попадет в ЛЧ.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что Арне Слот останется в «Ливерпуле » в случае попадания в Лигу чемпионов.

«О работе Арне Слота говорили весь сезон. Мы много говорили об этом в Monday Night Football.

Вероятно, среди болельщиков «Ливерпуля» есть разногласия по поводу того, должен ли он остаться или уйти, но я слышал, что Слот останется главным тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне, если они смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, и прямо сейчас похоже, что они это сделают», – сказал Каррагер в программе Monday Night Football.

За 5 туров до конца сезона «Ливерпуль» набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ , гарантирующее участие в ЛЧ в следующем сезоне.