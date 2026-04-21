  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
21

Джейми Каррагер: «Слышал, что Слот останется в «Ливерпуле», если они попадут в Лигу чемпионов. Похоже, они это сделают»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что Арне Слот останется в «Ливерпуле» в случае попадания в Лигу чемпионов.

«О работе Арне Слота говорили весь сезон. Мы много говорили об этом в Monday Night Football.

Вероятно, среди болельщиков «Ливерпуля» есть разногласия по поводу того, должен ли он остаться или уйти, но я слышал, что Слот останется главным тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне, если они смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, и прямо сейчас похоже, что они это сделают», – сказал Каррагер в программе Monday Night Football.

За 5 туров до конца сезона «Ливерпуль» набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, гарантирующее участие в ЛЧ в следующем сезоне.

Что делать с Челестини?20219 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжейми Каррагер
logoпремьер-лига Англия
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Получается, что Слота спасает то, что в лиге есть ещё больший физрук - Росеньор.
Оставить Слота - это фатальная ошибка, будем ещё сезон мучиться…
Ответ Paolo Kochergini
Какая разница, кто сидит на тренерской скамейке? Играют то игроки!
Купите игроков еще на триллиард € и будет вам счастье. В футболе всё давно придумано.
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Ооо Ваше Величество. Рады вас здесь приветствовать.
Огромная ошибка.
Человек за весь сезон не поставил внятной игры, непонятно как управляет составом, не умеет строить команду по ходу сезона.в следующем году без алисона,робертсона,салаха и позоже джонса и гомеса будет еще сложнее.
Я даже не говорю о том что он превратил команду в безвольную субстанцию.
Ответ Джанлука Нальюка
А что по Алисону? Или я что то пропустил?
Ответ Владимир Долгополов
Пишут что им ювентус активно интересуется и мне кажется, он сам хочет сменить обстановку.
Ливерпулю грозит превращение в середняка.

Ветераны-столпы клуба расходятся
Руководство в виде Хьюза и Эдвардса тоже могут уйти через год
Так еще Слот оставит следующему тренеру абсолютно разобранную команду по игре
Сколько он уже матчей проиграл в сезоне кажется 18, где-то выкладывали статистику, у ливерпуля абсолютный антирекорд это 19 поражений аж с девяностых годов, слот едва ли не худший тренер, очень рискованно его продлевать...
Ахаха, сначала Ливер подарил Гехи, а через полгода Сити ещё и Алонсо заберет. Люди миллиардеры сидят со своими физруками и не видят очевидных решений, несколько же топ футбол стал инфоцыганский.

Тоттенхэм в пердив, Землю - крестьянам, Челси - Абрамовичу
думаю, что руководство Ливерпуля, в отличии от болельщиков, не понимает, что делает
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
7 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?». Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
20 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
21 минуту назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
22 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
38 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
58 минут назадФото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»
сегодня, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
36 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
50 минут назад
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем