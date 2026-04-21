Джейми Каррагер: «Слышал, что Слот останется в «Ливерпуле», если они попадут в Лигу чемпионов. Похоже, они это сделают»
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что Арне Слот останется в «Ливерпуле» в случае попадания в Лигу чемпионов.
«О работе Арне Слота говорили весь сезон. Мы много говорили об этом в Monday Night Football.
Вероятно, среди болельщиков «Ливерпуля» есть разногласия по поводу того, должен ли он остаться или уйти, но я слышал, что Слот останется главным тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне, если они смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, и прямо сейчас похоже, что они это сделают», – сказал Каррагер в программе Monday Night Football.
За 5 туров до конца сезона «Ливерпуль» набрал 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, гарантирующее участие в ЛЧ в следующем сезоне.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Купите игроков еще на триллиард € и будет вам счастье. В футболе всё давно придумано.
Человек за весь сезон не поставил внятной игры, непонятно как управляет составом, не умеет строить команду по ходу сезона.в следующем году без алисона,робертсона,салаха и позоже джонса и гомеса будет еще сложнее.
Я даже не говорю о том что он превратил команду в безвольную субстанцию.
Ветераны-столпы клуба расходятся
Руководство в виде Хьюза и Эдвардса тоже могут уйти через год
Так еще Слот оставит следующему тренеру абсолютно разобранную команду по игре
Тоттенхэм в пердив, Землю - крестьянам, Челси - Абрамовичу