  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Я самый известный русский в Испании, хотя уже 15 лет там не был. Не зря мы столько лет по-настоящему в футбол играли»
87

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой назвал себя самым известным русским в Испании.

Мостовой выступал за клуб из Виго с 1996 по 2004 год.

«Однозначно, я самый популярный и известный русский в Испании. И это даже при том, что я не был там уже 15 лет. Не зря мы столько лет по-настоящему играли в футбол, люди это запоминают», – сказал Мостовой.

Что делать с Челестини?20319 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСельта
logoЛа Лига
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я, я, я - головка от ключа))
Утомил уже Мостовой со своим неуместным гонором и воспоминаниями какой он раньше был крутой. 20 лет прошло уже, 20 чертовых лет за которые целые поколения выросли

Даже немного жалко его становится насколько он живёт прошлым. Самый странный персонаж отечественного футбола
Ответ zer
но при этом ему есть что вспомнить, далеко не у всех такая карьера. но предел надо знать, конечно
Ответ zer
Да он стебется над додиками, которые постят подобные комменты. «Дураки и гуси для того и существуют, чтобы их дразнить»(с)✌️😁
Абаскаль: "Я самый известный испанец в России, и всё благодаря Мостовому"
Мостовой, почему за сборную плохо играл? Нафиг мне твоя Сельта не упала.
Ответ Knife707
Потому что не соответствовал её уровню))))
Ответ Knife707
Так некогда было, письма писали. А так как люди футбольные, а не литературные, то это все силы забирало(
Дядя Вова: "поддержи моё пиво"
Ответ Джон Купер
Комментарий удален модератором
Ответ Джон Купер
у пива всё хорошо, ему поддержка не нужна
Саша, там Захаряна уже знает каждый фельдшер в любой деревне. Так что ушла твоя популярность
Ответ Afo_nya
Ну Захарян не Русский . А Сашенька Русский тут ваш аргумент не канает)
А я думал Курникова 😄
а сами испанцы знают об этом?
Вообще, всё что покидает ротовую полость бывшего и.о. Царя, не заслуживает внимания, но тем не менее проведём эксперимент. Берём самый популярный испанский поисковик: google.es и по очереди пишем в него два имени: karpin valery и mostovoi aleksandr.
За последний год, Валерия Карпина гуглили чуть больше 8 000 раз. Сашку за это же время гуглили 1 800 раз. Нап*здюнькал, как обычно. Можно посмотреть на статистику общую, без годовой отсечки: Валера - 63 400 поисковых запросов. Саня-Санечка-Санёк - 15 600.
Ответ Максим Николаев
Ты совершенно неправильно трактуешь результаты, выданные буржуазным поисковиком. Таки уже себе да - запрос гуглю про лучшего футболиста всех времен и народов Александра Владимировича Мостового в Испании подавали многажды реже, чем на Валерку Карпина, но это свидетельствует как раз о противоположном твоим выводам. Действительно, зачем задавать гуглю вопросы про Царя, когда его и так каждый гишпанец знает как родного? Мало кто спрашивает о том, в какое море впадает Волга, и что кушают лошади. Это всем и без запроса хорошо известно. Так же происходит и с самым известным на планете Земля футболистом.
Ответ Максим Николаев
Он бы тебе ответил, что его не ищут в Гугле потому что и так все знают))
Алкаши из девяностых растратили свой талант на "письмо 14ти" и на Сельты, Овьеды, Страсбурги, Миллуолы, Карлсруэ, Фоджи и прочие деревни. И ещё гордятся этим.
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
В сборной в 90-е всё слили с хорошим потенциалом, это факт.

Но про клубы ты лукавишь. Разные были карьеры. Забыл упомянуть игравших в МЮ, Барсе, Интере или той же Бенфике )
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
С другой стороны: а что им было ещё делать? В гранды той эпохи - Миланы, Баварии, Барселоны, Интеры их не приглашали. Вроде бы Никифорова звали в Реал (на скамейку, конечно, под Йерро), но тот промедлил и не срослось. Самый выдающийся талант той эпохи Добровольский отметился в Марселе, когда тот взял ЛЧ, но закрепиться не смог. Так же как и Корнеев в Барсе. Супер бомбардир Саленко тоже по середнякам болтался. Пожалуй, только Канчельскис в МЮ действительно блистал, но ушёл до того, как те вышли на уровень победителей ЛЧ. В общем, очень талантливое, но в чём-то потерянное поколение.
Чайковский Достоевский Юрий Гагарин переглянулись и пожали плечами)
