  • «Приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев». Ведущий «Матч ТВ» Дерунец пошутил о конфликте Талалаева и Радимова в эфире
Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец пошутил о ссоре Андрея Талалаева и Владислава Радимова, представив уменьшительно-ласкательными именами Андрея Тихонова и Ивана Новосельцева.

Во время трансляции матча 25-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2) дисквалифицированный Талалаев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

«Когда борьба самая яростная, на финише сезона Премьер-лиги, принято друг друг друга называть ласковыми именами. Только с лаской, с теплом, мы сохраним все самое доброе, что окружает российский футбол.

Меня зовут Митя Дерунец, я с большим удовольствием приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ваня, Ванечка Новосельцев», – сказал Дерунец.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
дядя Митя: Знаете, как она меня называла? Никто не знает! Я ей говорю — Санюшка! А она мне — Митюнюшка!..))
Беги, дядь Мить!
Инфаркт микарда! вот такой рубец
Подкинул, так сказать, дерунца на вентилятор
Плевать на Талалая с Вадимкой, где они Новосельцева откопали? А главное, зачем??
В отделе статистики,там ещё начальница мымра.
однокурсник Самохвалова
- Роюш, когда ваш клуб там в последний раз боролся за золотые медали АПЛ
- Ты свое панибратство оставь, Джеймюша. Следи за языком, когда ты в эфире, сколько у тебя самого золотых медалей АПЛ?
Роюш бы сразу убил за такое
Сделайте круглый стол Талалаев, Дзюба, Евсеев, Назаров(хоккей, Андрюша), Ротенберг, можно ещё добавить Червиченко и Ловчева. Чтоб лампочки лопались от маразма. Какой донат надо собрать чтоб это было?
Можно билеты продавать - шоу быстро окупится.
В следующий раз когда Талалаева позовут в студию, к нему нужно обращаться строго официально по имени и отчеству, а другие между собой будут в присутствии Талалаева называть друг друга ласково, вот умора будет
Очень смешная шутка, как здорово, что у нас настолько крутой канал есть! Спасибо, газпром
Каков канал, такие и шутки. А потом удивляются, что их обильно с дерьмом мешают. Но если они сами себе ни грамма не уважают, кто их будет уважать...
Причем тут вообще газпром?)))
у тебя Ротенберг с Миллером девушку увели или парня?
Обычный ведущий обычно вспомнил громкий эпизод недавний и пошутил над ним.
Или чего ты ждал, что он упадет, заламывая руки, и стонать начнет: Простите христа ради, что на Газпром окоянный работаю
Слышен скрип зубов из Калининграда
Иванушки- дурачки Матч ТВ, хайпожоры((
Один ты умный и в белом пальто
Детский уровень какой-то Хрюша и Степашка... Превратились в плинтусовых стендаперов
Материалы по теме
Талалаев отказался комментировать стычку с Радимовым: «Вы же должны по-русски понимать. До свидания»
21 апреля, 09:08
Бубнов о Талалаеве: «Вконец оборзел – дисквалификации, мат-перемат, футбол примитивный. Руководство «Балтики» могло промыть ему мозги, но они его защищают»
20 апреля, 21:48
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Хетафе», «Атлетико» против «Атлетика»
сегодня, 06:45
Арбелоа о Себальосе вне заявки на матч с «Бетисом»: «Всегда беру тех, кто соответствует требованиям»
сегодня, 06:38
Ненахов о фото с алкоголем и кальяном: «Я просто сидел, обычный вечер одноклассников. Банку пива могу позволить только в отпуске»
сегодня, 06:12
Новый лимит в РПЛ, бан для обидчика Винисиуса, «Реал» упустил победу на 94-й, старт полуфинала Кубка Гагарина и другие новости
сегодня, 06:10
30 топов, которые выиграли Лигу чемпионов – угадаете всех по размытому фото?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Кубок Англии. 1/2 финала. «Ман Сити» против «Саутгемптона», «Челси» сыграет с «Лидсом» в воскресенье
сегодня, 05:13
Новые тесты, аркада с призами и большой футбольный релиз. Все это – в Игровой Спортса‘’
сегодня, 05:00
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Пэлас», «Арсенал» против «Ньюкасла»
сегодня, 04:59
Арбелоа о неназначенном пенальти с «Бетисом»: «В момент удара Браима рука Родригеса была вытянута и не прижата к телу»
сегодня, 04:19
Чемпионат России. «Локо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА против «Рубина», «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в воскресенье
сегодня, 03:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
10 минут назад
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
20 минут назад
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
35 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Торонто», «Интер Майами» Месси примет «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Чикаго»
48 минут назад
«Хетафе» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
сегодня, 06:21
Лига чемпионов Азии. Финал. «Аль-Ахли» против «Матида Зельвия»
сегодня, 05:54
«Рубин» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 05:43
Шешко об «МЮ»: «Я бы очень хотел завоевать трофеи. У нас отличный командный дух»
сегодня, 05:33
«Крылья Советов» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:51
«Сафонов входит в топ-3 лучших голкиперов в Европе». Джанаев о вратаре «ПСЖ»
сегодня, 04:42
Рекомендуем