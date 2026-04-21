«Приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ванечка Новосельцев». Ведущий «Матч ТВ» Дерунец пошутил о конфликте Талалаева и Радимова в эфире
Ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Дерунец пошутил о ссоре Андрея Талалаева и Владислава Радимова, представив уменьшительно-ласкательными именами Андрея Тихонова и Ивана Новосельцева.
Во время трансляции матча 25-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2) дисквалифицированный Талалаев, вышедший в эфир по видеосвязи, вступил в конфликт с Радимовым после обращения «Андрюш»: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».
«Когда борьба самая яростная, на финише сезона Премьер-лиги, принято друг друг друга называть ласковыми именами. Только с лаской, с теплом, мы сохраним все самое доброе, что окружает российский футбол.
Меня зовут Митя Дерунец, я с большим удовольствием приветствую наших экспертов – Андрюша Тихонов и Ваня, Ванечка Новосельцев», – сказал Дерунец.
- Ты свое панибратство оставь, Джеймюша. Следи за языком, когда ты в эфире, сколько у тебя самого золотых медалей АПЛ?
у тебя Ротенберг с Миллером девушку увели или парня?
Обычный ведущий обычно вспомнил громкий эпизод недавний и пошутил над ним.
Или чего ты ждал, что он упадет, заламывая руки, и стонать начнет: Простите христа ради, что на Газпром окоянный работаю