  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» потратил больше всех в РПЛ в 2025-м – 22,99 млрд рублей. «Спартак» и «Динамо» – в топ-3, «Краснодар» – 4-й, ЦСКА – 5-й
92

«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в 2025-м – 22,99 млрд рублей. «Спартак» и «Динамо» – в топ-3, «Краснодар» – 4-й, ЦСКА – 5-й

«Зенит» потратил больше остальных клубов РПЛ в прошлом году.

«Зенит» возглавил рейтинг клубов Мир РПЛ по общим расходам.

В 2025 году общие расходы клуба из Санкт-Петербурга составили 22,99 миллиарда рублей. В эту сумму включены себестоимость продаж, коммерческие, управленческие и иные расходы, а также использованные целевые средства.

Рейтинг общих расходов клубов Мир РПЛ

1. «Зенит» – 22,99 млрд рублей;

2.«Спартак» – 18,76;

3. «Динамо» – 12,92; 

4. «Краснодар» – 12,02 ;

5. ЦСКА – 11,87;

6. «Локомотив» – 9,95;

7. «Рубин» – 6,06;

8. «Сочи» – 4,1;

9. «Оренбург» – 3,48;

10. «Ахмат» – 3,23;

11. «Крылья Советов» – 2,73;

12. «Балтика» – 2,65;

13. «Пари НН» – 2,64;

14. «Ростов» – 2,61;

15. «Акрон» – 2,46;

16. «Динамо» Махачкала – 1,97.

В общей сложности клубы РПЛ в 2025 году потратили 120,4 млрд рублей, или 7,52 млрд в среднем на клуб. Общие доходы клубов – 119,74 млрд рублей (7,48 в среднем на клуб). При этом суммарные расходы топ-5 самых богатых клубов лиги составили 78,56 млрд рублей (63% от общей суммы).

Что делать с Челестини?20318 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Игоря Сергеева
logoпремьер-лига Россия
logoденьги
logoРубин
logoБалтика
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoКрылья Советов
logoЗенит
logoПари НН
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoСпартак
logoРостов
logoСочи
logoДинамо Махачкала
logoАкрон
logoОренбург
logoАхмат
92 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Спартак это конечно удивительный клуб - за 25 лет последних, после пришествия в Россию больших денег (книга рекордов Гинера и это вот все с лета 2001 года), наверное стабильно второе место в России по тратам (тут разве что суммарно Динамо может посоперничать, но там вообще клинический случай) и практически вообще без титулов, просто крохи, относительно затраченных ресурсов. конечно федуно-заремы поразительные "таланты"
Ответ La Crosse Bobcats
Спартак это конечно удивительный клуб - за 25 лет последних, после пришествия в Россию больших денег (книга рекордов Гинера и это вот все с лета 2001 года), наверное стабильно второе место в России по тратам (тут разве что суммарно Динамо может посоперничать, но там вообще клинический случай) и практически вообще без титулов, просто крохи, относительно затраченных ресурсов. конечно федуно-заремы поразительные "таланты"
Кстати, а где Заремка?
Ответ hfrhhqbqbh
Кстати, а где Заремка?
с мужем в Монако?
У Спартака бюджет сопоставим с Зенитом, а по игре не скажешь
Ответ Timur831
У Спартака бюджет сопоставим с Зенитом, а по игре не скажешь
Где сопостовим, на 4 лярда меньше, это огромные деньги, ты их попробуй найди где-нибудь.
Ответ Timur831
У Спартака бюджет сопоставим с Зенитом, а по игре не скажешь
Ты прав, разница большпюая на данный момент: или этот болотный скучный ватокат , или остроатакующий комбинационный СМ.)
Первое место Краснодара - это унижение Зенита с его 22 млрд. Текущее 4-е место Балтики - это унижение, Спартака, Динамо и ЦСКА.
Ответ Ржевский
Первое место Краснодара - это унижение Зенита с его 22 млрд. Текущее 4-е место Балтики - это унижение, Спартака, Динамо и ЦСКА.
Так Зенит уже на первом, так что Краснодар тоже Спартак унижает
Ответ Gans_hi
Так Зенит уже на первом, так что Краснодар тоже Спартак унижает
За два года с горем пополам вылез на первое место и то не благодаря бюджету, а благодаря судьям. Убежден, что судьи обходятся много дешевле 22 млрд. в год
Весь сезон читал новости, что Балтике Ростех немереных денег отсыпал, ага) Талалайка очень достойную работу проделал, конечно
столько денег на ветер и так каждый год,да прикрывайте это позорище,оно нафиг не нужно 98 процентам населения страны
Ответ Сергей Симонов_1116560887
столько денег на ветер и так каждый год,да прикрывайте это позорище,оно нафиг не нужно 98 процентам населения страны
ты про Зенит или про что?
Тратить начали больше, а уровень РПЛ стал ещё ниже чем прошлые 3 года назад .
Ответ Константин Эсперов
Тратить начали больше, а уровень РПЛ стал ещё ниже чем прошлые 3 года назад .
А кроме как ради денег зачем приезжать в чемпионат без еврокубков?
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
А кроме как ради денег зачем приезжать в чемпионат без еврокубков?
А в еврокубки зачем приезжать кроме как не за деньги? Профессиональные игроки только за деньги и играют.
Помимо лимита раз он уже точно будет (этот вопрос к сожалению решён и мнения высказаны) нужен потолок зарплат. Ну и в целом эти цифры это звездец. Звездец вселенского масштаба
Ответ Сергей Швалев
Помимо лимита раз он уже точно будет (этот вопрос к сожалению решён и мнения высказаны) нужен потолок зарплат. Ну и в целом эти цифры это звездец. Звездец вселенского масштаба
Нужен не потолок зарплат, а потолок бюджета клуба, как минимум потолок отчислений госденег в любом варианте.
Ответ Сергей Швалев
Помимо лимита раз он уже точно будет (этот вопрос к сожалению решён и мнения высказаны) нужен потолок зарплат. Ну и в целом эти цифры это звездец. Звездец вселенского масштаба
Надо просто возразить ОБХСС с разрушенными полномочиями и смерть казнь! Всё остальное жалко полумеры или вообще недомеры.
Кто бы сомневался, не хилая сумма для выигрыша с автогола или левого пенальти)) А еще на трибуны обижаются)))
У нас целая обувная фабрика на 300 рабочих на госбюджете. Так на годовой бюджет закладывают в районе 200 млн рублей. За каждую 1000 рублей в фонд оплаты труда с боем бьются. А тут на футбольный клуб, не имеющий прямого социального значения, десятки млрд рублей. Представьте столько заводов и фабрик можно на эти деньги содержать.
Ответ Владислав88
У нас целая обувная фабрика на 300 рабочих на госбюджете. Так на годовой бюджет закладывают в районе 200 млн рублей. За каждую 1000 рублей в фонд оплаты труда с боем бьются. А тут на футбольный клуб, не имеющий прямого социального значения, десятки млрд рублей. Представьте столько заводов и фабрик можно на эти деньги содержать.
Галоши от вашей обувной фабрики тоже прямого социального значения не имеют. Да и не социального тоже, вообще никакого.
Ответ Adjusted
Галоши от вашей обувной фабрики тоже прямого социального значения не имеют. Да и не социального тоже, вообще никакого.
сама ты галоша, в корень зри, может смысл поймёшь
Вопрос: к чему эта статья? Либо сделайте расшифровку, куда потрачены эти деньги у КАЖДОГО клуба и покажите сколько дивидендов принесло это вложение, опять же у КАЖДОГО клуба! И очень было бы интересно сколько из этой суммы заработано клубом, сколько дали спонсоры, а так получается, что вкинули инфу, чтобы опять все начали кричать, что "Газпром" всё купил, а бедные "Лукойл", РЖД, ВТБ и иже с ними мимо фляги! Очень актуальная фраза, для данного поста: "огласите, пожалуйста, весь список!"
Ответ Mapku3
Вопрос: к чему эта статья? Либо сделайте расшифровку, куда потрачены эти деньги у КАЖДОГО клуба и покажите сколько дивидендов принесло это вложение, опять же у КАЖДОГО клуба! И очень было бы интересно сколько из этой суммы заработано клубом, сколько дали спонсоры, а так получается, что вкинули инфу, чтобы опять все начали кричать, что "Газпром" всё купил, а бедные "Лукойл", РЖД, ВТБ и иже с ними мимо фляги! Очень актуальная фраза, для данного поста: "огласите, пожалуйста, весь список!"
А что тут расшифровывать. Кто следит хоть немного за рос.футболом знает откуда деньги у каждого из топ 5-6 клубов.
Ответ Mapku3
Вопрос: к чему эта статья? Либо сделайте расшифровку, куда потрачены эти деньги у КАЖДОГО клуба и покажите сколько дивидендов принесло это вложение, опять же у КАЖДОГО клуба! И очень было бы интересно сколько из этой суммы заработано клубом, сколько дали спонсоры, а так получается, что вкинули инфу, чтобы опять все начали кричать, что "Газпром" всё купил, а бедные "Лукойл", РЖД, ВТБ и иже с ними мимо фляги! Очень актуальная фраза, для данного поста: "огласите, пожалуйста, весь список!"
правда глаза колет...что тратят на порядок больше всех, а играют на уровне середины таблицы и в ряде матчей по одному удару наносят....
Читайте новости футбола в любимой соцсети
