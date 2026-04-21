«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в 2025-м – 22,99 млрд рублей. «Спартак» и «Динамо» – в топ-3, «Краснодар» – 4-й, ЦСКА – 5-й
«Зенит» возглавил рейтинг клубов Мир РПЛ по общим расходам.
В 2025 году общие расходы клуба из Санкт-Петербурга составили 22,99 миллиарда рублей. В эту сумму включены себестоимость продаж, коммерческие, управленческие и иные расходы, а также использованные целевые средства.
Рейтинг общих расходов клубов Мир РПЛ
1. «Зенит» – 22,99 млрд рублей;
2.«Спартак» – 18,76;
3. «Динамо» – 12,92;
4. «Краснодар» – 12,02 ;
5. ЦСКА – 11,87;
6. «Локомотив» – 9,95;
7. «Рубин» – 6,06;
8. «Сочи» – 4,1;
9. «Оренбург» – 3,48;
10. «Ахмат» – 3,23;
11. «Крылья Советов» – 2,73;
12. «Балтика» – 2,65;
13. «Пари НН» – 2,64;
14. «Ростов» – 2,61;
15. «Акрон» – 2,46;
16. «Динамо» Махачкала – 1,97.
В общей сложности клубы РПЛ в 2025 году потратили 120,4 млрд рублей, или 7,52 млрд в среднем на клуб. Общие доходы клубов – 119,74 млрд рублей (7,48 в среднем на клуб). При этом суммарные расходы топ-5 самых богатых клубов лиги составили 78,56 млрд рублей (63% от общей суммы).