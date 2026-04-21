«Зенит» потратил больше всех в РПЛ в 2025-м – 22,99 млрд рублей. «Спартак» и «Динамо» – в топ-3, «Краснодар» – 4-й, ЦСКА – 5-й

«Зенит » возглавил рейтинг клубов Мир РПЛ по общим расходам.

В 2025 году общие расходы клуба из Санкт-Петербурга составили 22,99 миллиарда рублей. В эту сумму включены себестоимость продаж, коммерческие, управленческие и иные расходы, а также использованные целевые средства.

Рейтинг общих расходов клубов Мир РПЛ

1. «Зенит» – 22,99 млрд рублей;

2.«Спартак » – 18,76;

3. «Динамо» – 12,92;

4. «Краснодар » – 12,02 ;

5. ЦСКА – 11,87;

6. «Локомотив » – 9,95;

7. «Рубин» – 6,06;

8. «Сочи» – 4,1;

9. «Оренбург» – 3,48;

10. «Ахмат» – 3,23;

11. «Крылья Советов» – 2,73;

12. «Балтика» – 2,65;

13. «Пари НН» – 2,64;

14. «Ростов» – 2,61;

15. «Акрон» – 2,46;

16. «Динамо» Махачкала – 1,97.

В общей сложности клубы РПЛ в 2025 году потратили 120,4 млрд рублей, или 7,52 млрд в среднем на клуб. Общие доходы клубов – 119,74 млрд рублей (7,48 в среднем на клуб). При этом суммарные расходы топ-5 самых богатых клубов лиги составили 78,56 млрд рублей (63% от общей суммы).