Ханс-Дитер Флик: «Выиграть ЛЧ с «Барсой» – моя главная мечта, и я думаю, мы это сделаем в ближайшие годы. Я чувствую себя частью большой семьи»

Ханси Флик: победа в ЛЧ с «Барсой» – моя главная мечта.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что мечтает выиграть с клубом Лигу чемпионов.

«Выиграть [Лигу чемпионов] с «Барсой» – моя главная мечта.

Я бы хотел сделать две вещи, первая из которых – победа в Лиге чемпионов, – и я думаю, что мы сможем сделать это в ближайшие годы. Мы должны принимать правильные решения на трансферном рынке. Не совершать глупостей. У нас есть потенциал для роста. У нас хорошая структура.

И второе, чего я хочу, – тренировать на [обновленном] стадионе, когда строительство будет завершено. Я не знаю, когда это произойдет. Все зависит от результатов. Я делаю все, что в моих силах. Я очень счастлив и доволен тем, как здесь все устроено. Я чувствую себя частью большой семьи. Теперь мы должны сосредоточиться на том, что осталось», – сказал Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».