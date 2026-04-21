Ханс-Дитер Флик: «Выиграть ЛЧ с «Барсой» – моя главная мечта, и я думаю, мы это сделаем в ближайшие годы. Я чувствую себя частью большой семьи»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что мечтает выиграть с клубом Лигу чемпионов.
«Выиграть [Лигу чемпионов] с «Барсой» – моя главная мечта.
Я бы хотел сделать две вещи, первая из которых – победа в Лиге чемпионов, – и я думаю, что мы сможем сделать это в ближайшие годы. Мы должны принимать правильные решения на трансферном рынке. Не совершать глупостей. У нас есть потенциал для роста. У нас хорошая структура.
И второе, чего я хочу, – тренировать на [обновленном] стадионе, когда строительство будет завершено. Я не знаю, когда это произойдет. Все зависит от результатов. Я делаю все, что в моих силах. Я очень счастлив и доволен тем, как здесь все устроено. Я чувствую себя частью большой семьи. Теперь мы должны сосредоточиться на том, что осталось», – сказал Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».
Касадо - почти согласен, но для глубины…наверное, пусть будет. Разве что условный Челси не придёт за ним с 40-60 млн на руках, как за Фермином😁
Вопрос только на сколько он будет в Барсе) год-два, три-пять, неизвестно)
Безусловно топ игроки есть, Педри, Ямаль и Рафинья сейчас одни из лучших в мире. Но этого мало, когда аутсайдер из АПЛ тратит гораздо больше Барсы.
Все полуфиналисты нынешнего розыгрыша ЛЧ знатно усилились. У всех покупки по 100 млн в прошлом и этом сезоне. Когда Барса в последний раз покупала игрока за условные 60+ млн? Два года назад был Ольмо, до этого Левандовски. Барселоне нужны усиления для конкуренции, это просто очевидно