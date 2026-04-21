  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
45

Ханс-Дитер Флик: «Выиграть ЛЧ с «Барсой» – моя главная мечта, и я думаю, мы это сделаем в ближайшие годы. Я чувствую себя частью большой семьи»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заявил, что мечтает выиграть с клубом Лигу чемпионов.

«Выиграть [Лигу чемпионов] с «Барсой» – моя главная мечта.

Я бы хотел сделать две вещи, первая из которых – победа в Лиге чемпионов, – и я думаю, что мы сможем сделать это в ближайшие годы. Мы должны принимать правильные решения на трансферном рынке. Не совершать глупостей. У нас есть потенциал для роста. У нас хорошая структура.

И второе, чего я хочу, – тренировать на [обновленном] стадионе, когда строительство будет завершено. Я не знаю, когда это произойдет. Все зависит от результатов. Я делаю все, что в моих силах. Я очень счастлив и доволен тем, как здесь все устроено. Я чувствую себя частью большой семьи. Теперь мы должны сосредоточиться на том, что осталось», – сказал Флик на пресс-конференции перед матчем Ла Лиги с «Сельтой».

Что делать с Челестини?20317 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoЛа Лига
logoКамп Ноу
logoЛига чемпионов УЕФА
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой же Флик крутой!
Выкинуть Бальде в помойку, попрощаться с Ферраном, Левандовски, с Касадо(как бы он не любил клуб, но это не его уровень), Рэшфорду билет обратно в Манчестер, нулевой персонаж, по интеллекту схож с Бальде, такой же лопух.
Ответ Zoidberg3
Бальде пока никак не выкинуть. Канселу фиг знает, сколько ещё потянет (да и весь сезон он не сможет тащить), а крайних защитников сейчас почти нет на рынке.
Касадо - почти согласен, но для глубины…наверное, пусть будет. Разве что условный Челси не придёт за ним с 40-60 млн на руках, как за Фермином😁
Ответ Zoidberg3
А играть тогда кем? Манекенами?
А ведь хотел карьеру закончить ) теперь походу на долго с командой
Ответ Бронислав Каминский
Ну он давно дал понять что Барса последний клуб, дальше «семейная пенсия»
Вопрос только на сколько он будет в Барсе) год-два, три-пять, неизвестно)
Ответ PUYOL5
Я так понял,что минимум до 28го
Да даже если не выграет Лигу Чемпионов , то всё равно свой след в истории Флик уже оставил . Его футбол это сказка .
Обязательно,мистер Флик.
Араухо сбагрить надо оленя этого
Да, будет огромное счастье, чтобы Флик поставил точку в карьере с долгожданной ЛЧ для Барсы, и пацанье заслуживают своей самоотдачей, и тренер-батя прекрасен, выжать из такого состава 2 подряд лиги, кубок, суперкубок дорогого стоит, с ходу начать выигрывать королей найдя слова для команды. Только восхищение.
Ответ cukken
Комментарий скрыт
Ответ Даниил Илюхин
Комментарий скрыт
Чему завидовать? Топ клуб от которого ожидают победу в ЛЧ, берёт в аренду туповатого Редфорда, которого списали в АПЛ. Арендует на полгода правого защитника из самой саудовской Аравии. А в нападении бегает стрик Левандовски, от которого мяч отскакивает как от дерева?
Безусловно топ игроки есть, Педри, Ямаль и Рафинья сейчас одни из лучших в мире. Но этого мало, когда аутсайдер из АПЛ тратит гораздо больше Барсы.
Все полуфиналисты нынешнего розыгрыша ЛЧ знатно усилились. У всех покупки по 100 млн в прошлом и этом сезоне. Когда Барса в последний раз покупала игрока за условные 60+ млн? Два года назад был Ольмо, до этого Левандовски. Барселоне нужны усиления для конкуренции, это просто очевидно
Очень хочется верить !!!!
Значит ли это что Флик с Барселоной еще на пару лет остается работать? Надеюсь да
Ответ Mr. PresiDent
Значит ли это что Флик с Барселоной еще на пару лет остается работать? Надеюсь да
Ну до конца 2027 продлил, и сказал что готов до 2028 продлить, если добавят пару качественных игроков в состав.
Если Ханси останеться в клубе до 2030 ,то бедному мбаппе не видать внунтренних трофеев как своих мозгов.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
