Мажич о пенальти «Зенита» в Махачкале: «Игрок «Динамо» поднял руку и увеличил площадь тела. Была классная позиция судьи, он принял верное решение»
Мажич о пенальти «Зенита» с «Махачкалой»: судья принял верное решение.
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Инала Танашева назначить пенальти в ворота «Динамо» Махачкала в матче Мир РП против «Зенита» (0:1).
На 69-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ 19-летний защитник махачкалинцев Ильяс Ахмедов рукой в своей штрафной заблокировал удар Вильмара Барриоса. Арбитр Инал Танашев назначил 11-метровый. Голкипер Давид Волк отразил удар Александра Соболева с точки.
«Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела. Может быть, инстинктивно. Но он сделал это.
Судья принял верное решение. ВАР решение подтвердил», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
И чем этот момент отличаются от момента с неназначенным пенальти в ворота Краснодора?
И чем этот момент отличаются от момента с неназначенным пенальти в ворота Краснодора?
Тем, что там Краснодар, а тут Махачкала
И чем этот момент отличаются от момента с неназначенным пенальти в ворота Краснодора?
Тем что Балтика играла против Судьядара
Это самый спорный момент тура, что аж у Мажича спросить решили, других проблем не было?
Это самый спорный момент тура, что аж у Мажича спросить решили, других проблем не было?
Ну про моменты игры Балтика - Судьядар невыгодно спрашивать, там парк и воспитанники же
сомнения в правильности этого пенальти были только у Бубнова, но тут кто бы сомневался.
Ну если бы наши судьи и в этом эпизоде не разобрались, то я тогда не знаю…
Больше похоже на пенальти, чем в кубковой игре.
А про руку Оласы? Другое?!
А про руку Оласы? Другое?!
Ещё какое другое.
А про руку Оласы? Другое?!
Там видео не информативное и вообще он просто кулак ко рту поднести хотел.
Соболев о пенальти «Зенита» в Махачкале: 🌳
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Какие такие? Этот пенальти-то чем не угодил?
Какие такие? Этот пенальти-то чем не угодил?
А также такие болельщики кто подписан и на Спартак и на Зенит.
А что Мажич сказал про руку игрока Судьядара? Кривляния Кордобы и отсутствие карточек игрокам Судьядара, это норм?
Мажича на мыло!
