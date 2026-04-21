Мажич о пенальти «Зенита» в Махачкале: «Игрок «Динамо» поднял руку и увеличил площадь тела. Была классная позиция судьи, он принял верное решение»

Мажич о пенальти «Зенита» с «Махачкалой»: судья принял верное решение.

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Инала Танашева назначить пенальти в ворота «Динамо» Махачкала в матче Мир РП против «Зенита» (0:1).

На 69-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ 19-летний защитник махачкалинцев Ильяс Ахмедов рукой в своей штрафной заблокировал удар Вильмара Барриоса . Арбитр Инал Танашев назначил 11-метровый. Голкипер Давид Волк отразил удар Александра Соболева с точки.

«Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела. Может быть, инстинктивно. Но он сделал это.

Судья принял верное решение. ВАР решение подтвердил», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».