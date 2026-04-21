  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Мажич о пенальти «Зенита» в Махачкале: «Игрок «Динамо» поднял руку и увеличил площадь тела. Была классная позиция судьи, он принял верное решение»
22

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Инала Танашева назначить пенальти в ворота «Динамо» Махачкала в матче Мир РП против «Зенита» (0:1).

На 69-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ 19-летний защитник махачкалинцев Ильяс Ахмедов рукой в своей штрафной заблокировал удар Вильмара Барриоса. Арбитр Инал Танашев назначил 11-метровый. Голкипер Давид Волк отразил удар Александра Соболева с точки.

«Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела. Может быть, инстинктивно. Но он сделал это.

Судья принял верное решение. ВАР решение подтвердил», – сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

Что делать с Челестини?20317 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
Инал Танашев
logoАлександр Соболев
Милорад Мажич
logoИльяс Ахмедов
logoсудьи
logoМатч ТВ
logoВильмар Барриос
logoпремьер-лига Россия
видеоповторы
logoДавид Волк
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
И чем этот момент отличаются от момента с неназначенным пенальти в ворота Краснодора?
Ответ CapSUArmy
Тем, что там Краснодар, а тут Махачкала
Ответ CapSUArmy
Тем что Балтика играла против Судьядара
Это самый спорный момент тура, что аж у Мажича спросить решили, других проблем не было?
Ответ Алексей Филиппов
Ну про моменты игры Балтика - Судьядар невыгодно спрашивать, там парк и воспитанники же
сомнения в правильности этого пенальти были только у Бубнова, но тут кто бы сомневался.
Ну если бы наши судьи и в этом эпизоде не разобрались, то я тогда не знаю…
Больше похоже на пенальти, чем в кубковой игре.
А про руку Оласы? Другое?!
Ответ EVERGREEN
Ещё какое другое.
Ответ EVERGREEN
Там видео не информативное и вообще он просто кулак ко рту поднести хотел.
Соболев о пенальти «Зенита» в Махачкале: 🌳
Комментарий удален пользователем
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Какие такие? Этот пенальти-то чем не угодил?
Ответ NIКITA
А также такие болельщики кто подписан и на Спартак и на Зенит.
А что Мажич сказал про руку игрока Судьядара? Кривляния Кордобы и отсутствие карточек игрокам Судьядара, это норм?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
