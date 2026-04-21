Пеп о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсенал» сейчас мог бы стать чемпионом – после игры мы говорили, что нельзя терять концентрацию. Догоняющим тяжелее морально и физически»

Пеп о борьбе за чемпионство: «Арсенал» лидирует, нельзя терять концентрацию.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство после победы над «Арсеналом ».

В воскресенье «Ман Сити » одержал домашнюю победу со счетом 2:1. «Горожане» сократили отставание в турнирной таблице до трех очков, имея матч в запасе.

«Сразу после игры мы поговорили о том, что нельзя терять концентрацию. «Арсенал» лидирует в лиге, и прямо сейчас они могли бы стать чемпионами. Времени на восстановление намного меньше, чем за последние две недели – всего два дня. Поэтому я должен наблюдать за тем, как игроки восстанавливаются.

Игра была напряженной как в эмоциональном, так и в физическом плане. Но у нас осталось еще шесть матчей. Мы точно знаем, что произойдет, если мы добьемся или не добьемся результата.

Обе команды помнят, что было в прошлом. Обе команды знают, что нельзя проигрывать или терять очки. Восстановиться будет тяжело. А у нас очень напряженный календарь, нам предстоит игра с очень непростым соперником. [Догоняющей команде] тяжелее морально и физически. Против «Бернли » мы должны сыграть на должном уровне.

С языком тела все было в порядке в течение многих месяцев. Каждую ошибку игрока я считаю и своей ошибкой, поэтому мы никого не виним и стараемся двигаться дальше. Я знаю, о чем говорю, потому что, когда вы побеждаете в таких матчах, речь идет о менталитете. Я говорил это в воскресенье после матча – если бы Хавертц забил головой на последней минуте после того, как мы не смогли защититься от прострела, каким был бы наш менталитет? Я прекрасно знаю, что все бы говорили: «У них нет самообладания, это неопытная команда». Одно и то же.

Говорят, что «Арсенал» дважды попал в штангу, но мы тоже попадали в штангу. У них были моменты, как и у нас. Игра была очень напряженной. Нюансы решают очень многое», – сказал Гвардиола.