Пеп о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсенал» сейчас мог бы стать чемпионом – после игры мы говорили, что нельзя терять концентрацию. Догоняющим тяжелее морально и физически»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство после победы над «Арсеналом».

В воскресенье «Ман Сити» одержал домашнюю победу со счетом 2:1. «Горожане» сократили отставание в турнирной таблице до трех очков, имея матч в запасе.

«Сразу после игры мы поговорили о том, что нельзя терять концентрацию. «Арсенал» лидирует в лиге, и прямо сейчас они могли бы стать чемпионами. Времени на восстановление намного меньше, чем за последние две недели – всего два дня. Поэтому я должен наблюдать за тем, как игроки восстанавливаются.

Игра была напряженной как в эмоциональном, так и в физическом плане. Но у нас осталось еще шесть матчей. Мы точно знаем, что произойдет, если мы добьемся или не добьемся результата.

Обе команды помнят, что было в прошлом. Обе команды знают, что нельзя проигрывать или терять очки. Восстановиться будет тяжело. А у нас очень напряженный календарь, нам предстоит игра с очень непростым соперником. [Догоняющей команде] тяжелее морально и физически. Против «Бернли» мы должны сыграть на должном уровне.

С языком тела все было в порядке в течение многих месяцев. Каждую ошибку игрока я считаю и своей ошибкой, поэтому мы никого не виним и стараемся двигаться дальше. Я знаю, о чем говорю, потому что, когда вы побеждаете в таких матчах, речь идет о менталитете. Я говорил это в воскресенье после матча – если бы Хавертц забил головой на последней минуте после того, как мы не смогли защититься от прострела, каким был бы наш менталитет? Я прекрасно знаю, что все бы говорили: «У них нет самообладания, это неопытная команда». Одно и то же.

Говорят, что «Арсенал» дважды попал в штангу, но мы тоже попадали в штангу. У них были моменты, как и у нас. Игра была очень напряженной. Нюансы решают очень многое», – сказал Гвардиола.

Что делать с Челестини?20317 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Пеп еще и троллит доминаторов! В оставшихся турах он их скушает и не подавится
А многие говорят наоборот, что догоняющим легче, потому что почти все внимание и давление всегда на лидера.

Этот сезон ни о ком столько не говорили, как об Арсенале. А сейчас будто прям легче стало (это не оправдание, если что). Просто факт. На Сити не было вообще никакого давления, а теперь все будут следить за их матчам и ждать что же произойдет.
Стало ли легче Арсеналу — большой вопрос. Упустить такой отрыв, проиграть Кубок, наблюдать за мемасами про бутылки и прочее. Тут Сити явно ментально сильнее, даже если и будет какое-то давление на них.
Согласен, еще и с матрасами играть. В целом, играть осталось месяц, о физике глупо говорить. Но вот с точки зрения морали обе команды могут равнозначно как выдать идеальный отрезок, так и натерять очков. Но у игроков Сити есть слепая вера в Пепа и его идеи, а вот канонирам опять предложат лампочки, ручки и тикток
Это майндгеймс от Пепа. Догоняющим легче. Тем более опытному Сити. К тому же по большому счёту на Сити давление минимальное, им нечего терять, они уже много раз были чемпионами. А вот на Арсенал это капец как давит.
Все это было весь сезон, мемасы , подколы, какая-то ненависть и так далее. Как только Сити выйдет на 1 место - всем будет все равно, потому что Арсенал не лидер. Это классика.
Сити просто команда с яйцами, а арсенал нет.
Узнаем после 38 тура
Пепчик не звезди давай, все всё прекрасно понимают
Пеп адекват. В отличии от большинства местных юзеров, признает, что была игра равных соперников и исход решила удача.
Не удача, а судьи на ВАРе, которые почему ты не видели очевидные нарушения игроков Сити. При голе Холанда фол и фол Хусанова на Хаверце
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
18 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
29 минут назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
45 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
58 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
59 минут назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
сегодня, 09:59Фото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
4 минуты назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
29 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
Рекомендуем