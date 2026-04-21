  • Депутат Валуев об ужесточении лимита: «В парадигме легионеров отечественного игрока не вырастишь. Семак в Махачкале убрал трех иностранцев с поля – посмотрите, какая игра получилась»
Депутат Валуев об ужесточении лимита: «В парадигме легионеров отечественного игрока не вырастишь. Семак в Махачкале убрал трех иностранцев с поля – посмотрите, какая игра получилась»

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Министерство спорта РФ на прошлой неделе опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку максимум 12 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

«Посмотрите на то, когда Сергей Семак убрал трех легионеров с поля и какой получилась игра в Махачкале. Применение этого закона покажет его эффективность. Мы этот вопрос с легионерами мусолим каждый год. Мы не отказываем им в мастерстве за бешеные деньги. Но это убирает скамейку, где наши ребята.

Если мы все время будем действовать в парадигме легионеров, то не вырастим отечественного футболиста. Особенно в условиях международных санкций. Поэтому сейчас ориентироваться на иностранцев за невероятные деньги не представляется правильным», – сказал Валуев.

Парадигма: Я понятия не имею как попала в рот Валуеву
Ответ Aleksey Yashin
Через удар в голову
Ответ Aleksey Yashin
Это такая соковыжималка или сороконожка
Ума нет-считай Валуев.
Ответ Красный чай
скоро мэром назначат наверно
Ответ Красный чай
В Госдуму и легионеры не требуются, чтобы что-то развалить! Сами справляемся. В этой парадигме у нас давно всё успешно!
Вот бы лимит на спортсменов и актеров в Госдуме ввели
Ответ Gans_hi
Какой ты бездушный! Что ж им работать идти, что-ли? Где они будут харчеваться?
Ответ Gans_hi
Между прочим, имя себе сделал в качестве легионера: был спрос в Германии на монстра. Здесь был никому не нужен. Максимум - мастер спорта. ... И никакой тебе Думы...
Ответ Катя СПб
Ой дураааак.
Депутат. Башка!
Ответ Анатолий Антонов
Палец в рот не клади!
Он же не смотрел эту игру, с бумажки это прочитал?
Ответ Роман Грожан
Валуев умнейший человек, зря вы так.
Ответ Федя Букин
других в Госдуме и не держат...
А если завтра игру Зенита сделают иностранцы, предлагаю отменять лимит. Хоть бы примеры какие-то адекватные приводил. Просто тьма!
Каждый раз смешно и грустно читать "депутат Валуев"
А если Семака убрать,то игра может быть еще лучше получится,что об этом думает Валуев,в контексте тех событий,которые происходят в стране?
Ответ Сергей Круг
Семака убирать нельзя. Отечественный перспективный специалист. Ещё и уроженец Луганска.
Не ругайте Колю , его 15 лет били по голове. Где ему ещё работать , не возьмут больше ни куда
Ответ lovec23
*никуда
Коля, в парадигме бывших спортсменов, певцов и актеров, не получится толковых депутатов. Надо прежде всего думать об этом.
Материалы по теме
Митрофанов об ужесточении лимита: «Развитие детско-юношеских школ важнее. Желательно избежать негативных проявлений лимита – им «испорчено» целое поколение талантов»
20 апреля, 17:10
Радимов об ужесточении лимита: «Ничего криминального не вижу, клубы к этому готовы. Но не хочется, чтобы футболисты получали деньги за паспорт»
20 апреля, 15:46
Черчесов о новом лимите: «Вы налоги с удовольствием платите? Вот и нам сверху спустили. Есть закон, надо подчиняться, слово «проблема» я не люблю»
19 апреля, 17:17
Рекомендуем
Главные новости
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
18 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
29 минут назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
45 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
58 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
59 минут назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
сегодня, 09:59Фото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
4 минуты назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
29 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
Рекомендуем