Депутат Валуев об ужесточении лимита: «В парадигме легионеров отечественного игрока не вырастишь. Семак в Махачкале убрал трех иностранцев с поля – посмотрите, какая игра получилась»

Валуев о лимите: в парадигме легионеров отечественного футболиста не вырастить.

Депутат Госдумы Николай Валуев поддержал ужесточение лимита на легионеров в Мир РПЛ .

Министерство спорта РФ на прошлой неделе опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. Начиная с сезона-2026/27 клубы смогут включать в заявку максимум 12 легионеров, при этом на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

«Посмотрите на то, когда Сергей Семак убрал трех легионеров с поля и какой получилась игра в Махачкале . Применение этого закона покажет его эффективность. Мы этот вопрос с легионерами мусолим каждый год. Мы не отказываем им в мастерстве за бешеные деньги. Но это убирает скамейку, где наши ребята.

Если мы все время будем действовать в парадигме легионеров, то не вырастим отечественного футболиста. Особенно в условиях международных санкций. Поэтому сейчас ориентироваться на иностранцев за невероятные деньги не представляется правильным», – сказал Валуев.