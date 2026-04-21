Симеоне о поражении в Кубке Испании: «Мы не жертвы, добиваемся всего упорным трудом. «Атлетико» входит в четверку лучших команд Европы, а в прошлом году вылетел в 1/8 финала ЛЧ. Нужно начать заново»

Симеоне о поражении «Атлетико» в Кубке Испании: мы не жертвы.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне на пресс-конференуии перед матчем с «Эльче» высказался о поражении в финале Кубка Испании.

В субботу мадридцы уступили «Реал Сосьедад » в серии пенальти (2:2, пен. – 3:4).

«Прежде всего, нужно это принять. Вам противостоит другая команда, которая хочет победить и заслуживает победы. Смысл жизни в том, чтобы принимать уроки, извлеченные за время пути.

Мы должны начать заново, как и всегда, когда турнир заканчивается. Нам нужно сосредоточиться на завтрашнем матче, направить всю свою энергию на то, чтобы сделать все правильно. В Лиге чемпионов нам нужно быть в хорошей форме, но для этого мы должны начать готовиться с завтрашнего дня.

Мы стали лучше, чем были в прошлом году. Мы вылетели [из Лиги чемпионов] в 1/8 финала и дошли до полуфинала [Кубка]. В этом году мы проиграли в финале и вышли в полуфинал. Команда входит в четверку лучших команд Европы. Мы должны идти по своему пути, и у нас впереди «Эльче ».

На таком уровне вы можете получить то, что заслуживаете, а можете и не получить... На днях фанаты были великолепны. Мы ценим любые слова благодарности. Вы, ребята (обращается к журналистам – Спортс’‘), пытаетесь заставить людей чувствовать себя жертвами, но мы не жертвы чего бы то ни было. Мы должны добиваться всего упорным трудом, как и всегда», – сказал Симеоне.