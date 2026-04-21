«Спартак» включил Воробьева в шорт-лист. Будущее Заболотного в клубе под вопросом (Metaratings)

«Спартак » включил в шорт-лист нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева .

По информации Metaratings, трансфер Воробьева может зависеть от ситуации с Манфредом Угальде – по костариканцу ожидают предметных предложений из-за рубежа. Ранее стало известно, что российский форвард отклонил предложение «Локомотива » о продлении контракта.

Также сообщается, что будущее Антона Заболотного в «Спартаке» остается неопределенным, несмотря на то, что в клубе довольны отношением 24-летнего футболиста к тренировкам и своей физической форме. Решение о возможном продлении контракта будет принято в мае.