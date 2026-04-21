«Спартак» включил Воробьева в шорт-лист. Будущее Заболотного в клубе под вопросом (Metaratings)

«Спартак» включил в шорт-лист нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

По информации Metaratings, трансфер Воробьева может зависеть от ситуации с Манфредом Угальде – по костариканцу ожидают предметных предложений из-за рубежа. Ранее стало известно, что российский форвард отклонил предложение «Локомотива» о продлении контракта.

Также сообщается, что будущее Антона Заболотного в «Спартаке» остается неопределенным, несмотря на то, что в клубе довольны отношением 24-летнего футболиста к тренировкам и своей физической форме. Решение о возможном продлении контракта будет принято в мае.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
Ответ Александр Кувшинов
Заболотному 34, а не 24
С лимитом новым можно сказать и 24 😂😂😂
Ответ Александр Кувшинов
Заболотному 34, а не 24
сам аж обалдел,что ему всего 24))) перспективняк еще)))
Заболотный помолодел на 10 лет в Спартаке.
Ответ Евгений Лаптев
Заболотный помолодел на 10 лет в Спартаке.
Легендарный спартаковский борщ способствует омоложению!
...правда не всем заходит)))
Ответ Cat VasSillnyi
Легендарный спартаковский борщ способствует омоложению! ...правда не всем заходит)))
Я думаю всему виной лимит. Даже Заба будет играть как 10 лет назад.
По Забалотному разве могу возникнуть какие-то вопросы?
Ответ Андрей Катиков
По Забалотному разве могу возникнуть какие-то вопросы?
У меня есть вопрос - нафига?? его купили)
Ответ A.Barancevich
У меня есть вопрос - нафига?? его купили)
Его не купили, подписали свободным агентом, единственное на что тратят - это зарплата, и я так понимаю контакт на год с ним, который никто продлять не собирается, вряд-ли на него рассчитывали как на основного игрока, скорее как помощь с лавки, которой не произошло.
Хороший игрок
Спартак предлагает зарплату 2 милл евро.
Локомотив не тянет финансово. Такая же история,как у Баринова
Ответ Бонд0077
Хороший игрок Спартак предлагает зарплату 2 милл евро. Локомотив не тянет финансово. Такая же история,как у Баринова
Вот-вот, с новым лимит такие «чудеса». Зенит, Краснодар и Спартак скупят все что умеет пару раз пнуть по мячу, положив огромные лички.
Что такого в Воробьёве, кроме паспорта? Игрок уровня Уфы или Оренбурга. Что-то наподобие Агаларова.
Ответ Геннадий Киселев
Что такого в Воробьёве, кроме паспорта? Игрок уровня Уфы или Оренбурга. Что-то наподобие Агаларова.
Вы либо вообще не смотрите игры Локомотива, либо делаете это не тем местом
Ответ Jean_M
Вы либо вообще не смотрите игры Локомотива, либо делаете это не тем местом
Есть сомнения, что в другой команде он будет себя так же проявлять. В Балтике преуспеет, в Зените Спартаке вряд-ли
каюсь, не понимал хейтеров Заболотного и думал, что с Зе иначе выйдет - будет выходить на замену, пользу приносить в свои полчаса, забивать периодчески. но нет, это лютый провал!
Ответ dimonivanov
каюсь, не понимал хейтеров Заболотного и думал, что с Зе иначе выйдет - будет выходить на замену, пользу приносить в свои полчаса, забивать периодчески. но нет, это лютый провал!
распил откровенный....
надо признать, годы берут своё...
поэтому Воробьёв будет выглядеть предпочтительней Заболотного... на скамейке
А Заболотный уже помолодел на 10 лет благодаря лимиту?
Как помолодел манекен при Карседо!
Помолодел) Что там за такие тренировки у Заболотного) 24 стало)
Рекомендуем
Главные новости
Дивеев о словах Генича про Глебова: «Это вообще шок. То есть ты прогнозируешь футболисту травмы. Костя, зачем так делать?»
18 минут назад
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
29 минут назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
45 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
58 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
59 минут назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
сегодня, 09:59Фото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
сегодня, 09:43
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ханси Флик: «Барселона» должна играть лучше, чтобы не зависеть от решений судей. У них непростая работа. Мы должны сосредоточиться на себе»
4 минуты назад
«Ростов» – «Оренбург». Роналдо и Ду Кейрос играют. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
29 минут назад
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
сегодня, 09:45ВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
Рекомендуем