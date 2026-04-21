  • Сборная России может сыграть три товарищеских матча в июне, заявил Митрофанов: «Переговоры любят тишину, как известно. Скоро расскажем, с какими командами и где»
Генсек РФС: думаю, в июне сборная сыграет три матча.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в июне сборная России может провести три товарищеских матча.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с командой Буркина-Фасо в Москве 5 июня.

«Наша основная задача сегодня – возвращение главной сборной в международные соревнованиям, в том числе к отборочному турниру Евро‑2028.

С 2022 года наши команды выступают с флагом и гимном в товарищеских матчах. Нам удалось добиться неналожения подобного рода ограничений. Все товарищеские матчи сборной являются официальными и проходят в соответствии с регламентами ФИФА, их результаты учитываются в рейтинге ФИФА. Очень важно, что нам удалось отстоять эти позиции для рейтинга на будущее.

Параллельно наши юниорские мужские и женские сборные регулярно играют в турнирах развития под эгидой УЕФА с флагом и гимном, ближайшие пройдут в апреле в Белоруссии и Казахстане.

Что касается ближайших товарищеских матчей сборной России, то мы ведем переговоры. Они, как известно, любят тишину и идут объективно достаточно сложно. Ближайшее окно – в июне. Думаю, в это время удастся провести три товарищеских матча. Скоро расскажем, с какими командами и где», – сказал Митрофанов.

Что делать с Челестини?
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Надеюсь, это будут матчи с сомалийскими пиратами, мадаскарскими лемурами и окаменелостями Антарктики
Ответ Антон_1117096158
Какой-то Кубок Дримворкс получается. И дельфину приз самого смешного игрока — Ковальски Трофи.
Ответ smoker
А я бы предпочел Кубок Марвел чтобы сыграть с Вакандой, Латверией и Заковией)
Буркина-Фасо
Умпа-Лумпа
Тумба-Юмба
Ответ Vasiliy S
Фиг Вам!
Игры сборной любят тишину
Ответ Marcus-light
Причём на стадионах тоже
Науру, Палау и Вануату. Ваши варианты?
Ответ mancity111
Ботсвана
Ответ mancity111
Остазия
Российское географическое общество ищет неизведанные области на карте в качестве новых соперников)
Понимает, для чего это все..
Обьявить очередной Бруней за неделю до матча, избежать возмущения общественности, через неделю после уже и забудут о матче и не вспомнят соперника все
Действительно, о потенциальном товарищеском матче со сборной Восточного Тимора лучше промолчать, не дай Бог мировые СМИ узнают об этих тайных переговорах.
Страна замерла в ожидании названий стран, о существовании которых по опросу ВЦИУМа не знает 81%.
Лимпопо, Ваканда и Замунда:)
Ответ rigobersong
Замунду только олды помнят)
Ответ rigobersong
У тебя даже Мбаппе заплакал от смеха !
Какой смысл в этих играх? Для кого они? Лучше потратить эти деньги на детский футбол. Раз ради него лимит ужесточают.
Ответ marchellinos
Рейтинг.скоро в 10 будут
Материалы по теме
Генсек РФС о России на ЧМ-2026 в случае отказа Ирана: «Юридически ФИФА может принять любое решение на ее усмотрение, жесткого регламента нет»
20 апреля, 13:52
Тренер Мали об отстранении России: «Очень глупое решение ФИФА. Одна из лучших в Европе команд, комбинационный футбол. При Карпине только 2 матча проиграли»
1 апреля, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
Александр Мостовой: «Пенальти не был бы назначен ни «Зениту», ни «Спартаку», если бы я сидел в комнате ВАР. Давайте назначим в РПЛ бывшего игрока, который будет подсказывать арбитрам»
1 минуту назад
Министр просвещения Кравцов о словах Семака, что Вендел не умеет читать и писать: «Научится, приобщится к нашей культуре. Мой совет – читать нашу литературу»
17 минут назад
Владислав Радимов: «Пора задать вопрос: «Против «Зенита» какой-то заговор?» Рука Дивеева – не пенальти. Это не первый случай – можно вспомнить удаление Педро, которого не было»
30 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
31 минуту назадРеклама
«Если вам пихают за щеки, уточните, в какую игру вы играете». Жена Сафонова ответила на реплику о том, что «Бавария» напихает в ЛЧ» Матвею
32 минуты назадФото
Глава РПЛ Алаев: «Схватился за голову, когда назначили ошибочный пенальти в матче «Локо» – «Зенит». Настораживают некоторые судейские решения, особенно в ключевых играх»
48 минут назад
Анчелотти, Гуллит и Кака введены в Зал славы «Милана»
сегодня, 09:23Фото
Михаил Дегтярев: «Мы тратим 56 млрд на развитие футбола как государство. Клубы тратят 7 при 120 млрд бюджетов. Вот и взвесьте»
сегодня, 09:18
Жена Карпина о беременности: «Есть вещи, которые даются не так уж легко. Отказаться от тартара, стейков с кровью и слабосоленого лосося – самое сложное для меня»
сегодня, 09:11Фото
Нигматуллин об РПЛ: «Лимит можно закручивать еще сильнее. Конкуренция должна быть между россиянами. Посмотрите на Италию. Легионеры заняли места, а свои перестали получать шанс»
сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Последний шанс на трофей! «Челси» – «Лидс»: превью матча от Бельского
46 минут назадВидеоСпортс"
Черевченко об РПЛ: «В АПЛ если футболист лежит, значит, точно травма. У нас же игрок задел по спине, а ты берешься рукой за лицо. В мое время такого себе не позволяли»
сегодня, 09:31
«Анже» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 08:54
Пятибратов о ЦСКА: «Вопрос о компетенции Челестини встает, когда тренер – один из инициаторов ухода Дивеева. Результата нет, игры нет»
сегодня, 08:28
Лига чемпионов. Финал. «Аль-Ахли» Мареза и Тоуни сыграет против «Матиды Зельвии», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:17Видео
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 19:15
сегодня, 07:58
Митрофанов о проблемных клубах РПЛ: «Не только «Ростов». Процедура лицензирования идет, 15 мая все будет понятно»
сегодня, 07:48
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:36
«Больше склоняюсь к победе «Краснодара». РПЛ стала красочнее». Защитник «Рубина» Рожков о чемпионской гонке
сегодня, 07:26
«Майнц» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 07:11
Рекомендуем